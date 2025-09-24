الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، عن مشاركتها في معرض إنترسك السعودية 2025، والذي ستقوم خلاله باستعراض أحدث التطورات والتحسينات في أنظمة الأمن المادي، بما في ذلك حلها المخصص للمؤسسات، برنامج مركز الأمن كخدمة (Security Center SaaS). ويُقام معرض إنترسك السعودية 2025 في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وهو يوفر منصة مثالية لشركة جينيتك لعرض حلولها الموحدة للأمن المادي، والتي تُعد في غاية الأهمية لتحقيق طموحات المدن الذكية في المملكة العربية السعودية.

دور الأمن المادي في رؤية 2030

ومع استمرار تطور المراكز الحضرية في المملكة وتحولها إلى مدن ذكية، تتزايد أهمية الأمن المادي لنجاح رؤية السعودية 2030. وفي هذا السياق فقد تم تصميم برنامج مركز الأمن كخدمة (Security Center SaaS) بشكل خاص لمواجهة هذه التحديات الناشئة، حيث يقدم البرنامج حلولاً سحابية بالكامل وهجينة تدمج قدرات المراقبة بالفيديو والتحكم في الوصول والتحليلات المتقدمة لتعزيز السلامة العامة والكفاءة التشغيلية.

ويشير تقرير حالة الأمن المادي لعام 2025 من جينيتك، إلى أن 60% من المؤسسات حول العالم تتبنى استراتيجيةً هجينةً تجمع بين حلول الأمن المحلية والسحابية. ويحظى هذا التوجه باهتمامٍ كبير في المملكة العربية السعودية، حيث تُولي المؤسسات المحلية والهيئات الحكومية أولويةً قصوى لأمن البيانات والمرونة والامتثال مع حماية البنية التحتية.

وستقوم جينيتك خلال معرض إنترسك السعودية 2025، بتسليط الضوء على الطريقة التي تعمل عبرها حلولها على حماية البنية التحتية الحيوية، وتحسين الموارد، وسوف تستعرض نهجها الذي يركز على الخصوصية، والتي تعد أساسية لتمكين التنمية الحضرية وتعزيز السلامة العامة في مدن مثل الرياض وجدة ونيوم.

توسيع حضور جينيتك في المملكة العربية السعودية

واستجابةً للاحتياجات الأمنية المتنامية في المملكة العربية السعودية، استثمرت جينيتك بشكل كبير في المملكة من خلال توسيع عملياتها وإطلاق مبادرات توظيف محلية. وضمت الشركة نخبة من خبراء الأمن السعوديين إلى فريقها، ما يُبرز التزامها طويل الأمد بدعم كل من القطاعين العام والخاص في المملكة. كما عززت جينيتك حضورها الإقليمي، بما في ذلك توسيع نطاق عملياتها في الرياض، لمواكبة الطلب المتزايد من العملاء على حلول الأمن المادي.

ومع استمرار المملكة في التحول في ظل رؤية 2030، فإن النمو المتواصل للشركة يؤكد التزامها بدعم تركيز المنطقة المتسارع على الأمن المادي وحماية البنية التحتية الحيوية وتحديث المناطق الحضرية.

وفي تعليق له، قال فراس جاد الله، المدير الإقليمي لشركة جينيتك في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "تشهد المملكة العربية السعودية مرحلةً حاسمةً من التحديث والنمو العمراني، الأمر الذي يفرض أهميةً بالغةً لتقنيات الأمن المادي المتقدمة لتأمين السكان والبنية التحتية والأصول الهامة في البلاد. وبما أننا شريك موثوق في هذه الرحلة، فإننا نعمل على توسيع نطاق حضورنا في المملكة، وذلك عبر الاستثمار في المواهب، وتصميم حلولنا الأمنية المبتكرة بما يلبي الاحتياجات الفريدة للمؤسسات السعودية".

الالتزام بنمو المملكة العربية السعودية

جدير بالذكر أن جينيتك تلتزم بمساعدة المملكة على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع أطراف محلية، وتوظيف كفاءات متخصصة، وتقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الأمنية الفريدة للمملكة. لمعرفة المزيد حول كيفية مساهمة حلول جينيتك في رسم مستقبل الأمن في المملكة العربية السعودية، تفضلوا بزيارة فريق جينيتك في مؤتمر إنترسك السعودية 2025، في الجناح A11، القاعة 3، كما يمكنكم التعرف على أحدث عروضها من خلال زيارة موقعها الإلكتروني: www.genetec.com.

نبذة عن جينيتك:

جينيتك هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل منذ أكثر من 25 عاماً لإحداث تحول في صناعة الأمن المادي. وتقوم الشركة اليوم، بتطوير حلول مصممة لتحسين الأمن والاستخبارات والعمليات للمؤسسات والحكومات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. أما منتجها الرئيسي، سيكيوريتي سنتر "Security Center"، فهو عبارة عن منصة ذات بنية مفتوحة توحد عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي على لوحة التسجيل، والاتصالات، والتحليلات. تأسست شركة جينيتك في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، كندا، وهي تقدم الخدمات لعملائها عبر شبكة واسعة من شركاء التوزيع المعتمدين والاستشاريين الذين ينتشرون في أكثر من 159 دولة حول العالم.

