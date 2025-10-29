أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت إحدى الشركات التابعة لمجموعة "آي إتش سي" (IHC) والرائدة عالميًا في تطوير بنية تحتية متكاملة لتقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2025، مسلطةً الضوء على نمو ملحوظ في الإيرادات، وتحسّن كبير في كفاءة الأداء، وتسارع لافت في وتيرة التوسع العالمي والتحول نحو الذكاء الاصطناعي.

أبرز نتائج الربع الثالث من العام 2025

ارتفعت الإيرادات بنسبة 10٪ مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 32 مليون دولار، مدفوعة بزيادة قدرها 6٪ في أنشطة التعدين الذاتي .

حققت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نمواً بنسبة 154٪ لتبلغ 960 ألف دولار، بفضل تحسن الأسعار العالمية وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة ضمن منشآت التعدين.

ارتفع هامش الربحية في التعدين الذاتي إلى 46٪ مقابل 31٪ في الربع الثاني .

تمّ إنتاج 305.5 وحدة من البيتكوين خلال الربع الثالث من العام، منها 194.9 بيتكوين من عمليات التعدين الذاتي .

سجلت الخزانة التشغيلية رصيدًا قويًا بلغ 682 من عملات البيتكوين وأكثر من 642 ألف وحدة من عملات "سولانا" ( Solana ) حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025 .

واصلت الشركة توسعها العالمي بوتيرة متصاعدة، حيث تتفاوض على إنشاء مواقع جديدة في الولايات المتحدة ومناطق استراتيجية أخرى.

حافظت شركة "فينيكس" خلال الربع الثالث على معدل ثابت لقدرة التعدين التي تستهلكها شبكة البيتكوين العالمية بلغ 10.8 إكساهاش في الثانية (EH/s)، رغم ارتفاع صعوبة التعدين عالميًا بنسبة 17٪ وعمليات تخفيض الطاقة المجدولة في منشأة "سيتاديل" Citadel التابعة لها.

ومن المتوقع أن تساهم القدرة التشغيلية الجديدة البالغة 62 ميجاوات في إثيوبيا و44 ميجاوات في أميركا الشمالية بتعزيز نمو الشركة خلال الربع الأخير من العام 2025، مع إضافة طاقة قدرها 90 ميجاوات من المنتظر دخولها الخدمة في عام 2026. وبناءً على ذلك، تتوقع الشركة أن يصل معدل التعدين الذاتي الإجمالي إلى نحو 13 إكساهاش في الثانية بحلول الربع الأول من العام 2026.

خلال الربع الثالث، قامت شركة "فينيكس" (Phoenix) بتعدين إجمالي قدره 305.5 وحدات من عملة "بيتكوين"، منها 194.9 وحدة ضمن عمليات التعدين الذاتي. كما باعت الشركة 100 وحدة من عملة "بيتكوين" خلال الفترة بهدف تمويل أنشطة النمو والتوسع، لتنهي الربع برصيد تشغيلي قوي بلغ 682 وحدة من عملات "بيتكوين" وأكثر من 642,000 وحدة من عملة "سولانا" (Solana). ويعكس هذا النهج النشط في إدارة الخزانة التزام "فينيكس" (Phoenix) بتبني سياسة مالية منضبطة توازن بين النمو والسيولة وتعزيز القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال منـاف علي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "فينيكس: (Phoenix Group): "شكّل الربع الثالث نقطة تحول جوهرية في مسيرة ’فينيكس‘ (Phoenix)، إذ تخطى كونه مجرد فصل من الأداء القوي، ليمثّل محطة هامة تؤسس بوضوح للمرحلة التالية من النمو والتوسع الاستراتيجي. لقد أثبتنا خلال هذا الربع صلابتنا التشغيلية وقدرتنا على تحقيق الكفاءة في بيئة عالمية متغيرة، ومع دخولنا الربع الأخير وما بعده، نركّز على الوصول إلى قدرة تشغيلية تبلغ 1 جيجاوات، إلى جانب تسريع دخولنا في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. لم تعد البنية التحتية المتينة التي بنيناها على مدى السنوات الماضيةمجرد منظومة للطاقة والتعدين، بل أصبحت منصة عالمية متكاملة حيث تمتزج الطاقة الذكية بالابتكار التقني لتحويل القوة إلى تقدم مستدام، يقود التحول الرقمي ويعزز القيمة للمستثمرين والمجتمعات على حد سواء".

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لمرة واحدة وغير نقدية بلغت 48.5 مليون دولار أميركي، ناجمة عن إعادة هيكلة استراتيجية لأنشطتها في ولاية ساوث كارولاينا. وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية مدروسة تهدف إلى إعادة توجيه الموارد نحو مواقع تشغيلية أكثر كفاءة وربحية، حيث تركز الشركة على المواقع التي تتميز بعوائد أعلى واستهلاك طاقة أقل، مما يسهم في تعزيز الهوامش التشغيلية وتحسين كفاءة رأس المال. ومن خلال هذه الخطوة، تسعى "فينيكس" (Phoenix) إلى تحرير موارد مالية إضافية يمكن استثمارها في مشاريع مستقبلية ذات عوائد مرتفعة ونمو مستدام.

تواصل شركة فينيكس (Phoenix) دفع مسار توسّعها الاستراتيجي، مع وجود مفاوضات جارية لعدة مواقع جديدة في الولايات المتحدة ومناطق أخرى، ما يُمثل إضافة محتملة للقدرة التشغيلية بنحو 200 ميجاوات في المستقبل. وفي الوقت نفسه، تستفيد الشركة من البنية التحتية القائمة لاستضافة أحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، بما يواكب الطلب العالمي المتصاعد على قدرات الحوسبة المتقدمة.

ولدعم هذا التحوّل، تستثمر "فينيكس" (Phoenix) في رأس المال البشري من خلال استقطاب متخصصين في الذكاء الاصطناعي وتطوير مهارات الفرق الداخلية، بهدف تعزيز الخبرة التقنية وجاهزية العمليات للتوسع المستقبلي في مجالات الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

لمحة عن مجموعة "فينيكس" (Phoenix Group)

تُعدّ مجموعة "فينيكس" (Phoenix Group PLC)، إحدى شركات محفظة "آي إتش سي" (IHC)، والرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا بقيمة سوقية متعددة المليارات، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وكونها واحدة من أكبر 10 شركات على مستوى العالم في مجال تعدين البيتكوين، تساهم في تعزيز اعتماد الأصول الرقمية من خلال الابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي.

تملك الشركة منشآت تعدين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعُمان وأثيوبيا، بقدرة تشغيلية تفوق 500 ميجاوات، كما تُعدّ أول تكتّل للعملات الرقمية في المنطقة مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وهي تدير أكبر مزرعة لتعدين العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

