الكويت: أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) المتخصصة في إدارة المرافق والعقارات التجارية، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، وقد حققت يوباك صافي أرباح 497 ألف د.ك. خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، بتراجع 62% مقارنة بذات الفترة من عام 2024، وبما يعادل 0.94 فلس كويتي للسهم الواحد، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 3.29 مليون د.ك.، بتراجع 25.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي هذا الصدد، قال المهندس حمد مال الله، الرئيس التنفيذي لشركة يوباك: "شهد الربع الثاني من العام 2025 فترة انتقالية تمثلت في اختتامنا بنجاح لمشروع إدارة وتشغيل مبنى الركاب رقم 1 في مطار الكويت الدولي وتسليمه رسمياً إلى الإدارة العامة للطيران المدني في مايو 2025. ورغم أن هذا الأمر قد أثر بطبيعة الحال على إيرادات الشركة، إلا أنه يُمهد الطريق أيضاً لآفاقاً جديدة من النمو والتطوير حيث نُركز جهودنا حالياً على المشاريع المستقبلية والشراكات الاستراتيجية. وجديراً بالذكر أن يوباك هي من قامت ببناء كامل المشروع وتشغيله على مدار مدة العقد قبل تحويله إلى الإدارة العامة للطيران المدني وفق نظام مشروعات البناء والتشغيل والتحويل، ونعتز كثيراً بإنجاح هذا المشروع الوطني على مدار 26 عاماً وتسليمه إلى الدولة صرحاً متكاملاً."

وأضاف مال الله: "يسرني أن أعلن أنه خلال الشهر الماضي، رحبنا بأول مُشَغِّل في مشروع شاطئ المسيلة، "ڤيلا شمس"، أول نادي شاطئي مخصص للنساء في الكويت، والذي افتُتح رسمياً في 10 يوليو 2025، ليقدم تجربة حصرية وخاصة للنساء ضمن بيئة آمنة وراقية. ويعكس هذا الإنجاز رؤية يوباك في خلق بيئة ترفيهية شاملة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع."

وأضاف: " كذلك، تشهد أعمال التخطيط في مناطق المشروع الأخرى تقدماً مطرداً، حيث يعمل فريقنا عن كثب مع المُشَغِّلين المعتمدين، متضمناً العلامات التجارية المحلية والعالمية، لدعم استعداداتهم الميدانية للافتتاحات القادمة والتي تضم مزيجاً مميزاً من المستأجرين. نتطلع إلى توفير وجهة شاطئية استثنائية تناسب العائلات والمجتمع الكويتي من خلال شاطئ المسيلة الذي نهدف بأن يكون وجهة نابضة بالحياة على مدار العام."

واختتم مال الله: "نحن ملتزمون بمواصلة استكشاف الفرص الاستراتيجية في قطاعنا لتعزيز النمو وإضافة قيمة لشركتنا ومساهمينا."

ويُذكر أن مشروع شاطئ المسيلة، هو أحد أبرز وجهات الترفيه العائلي في الكويت، وقد تم تطويره من قبل شركة المشروعات السياحية ضمن جهودها في دفع نمو قطاع السياحة في البلاد. وتقوم شركة يوباك بإدارة وتشغيل كافة جوانب المشروع بما في ذلك عمليات التأجير، وتنظيم الأنشطة الترفيهية، وإدارة المرافق، والاشراف على العمليات اليومية لضمان تجربة سلسة وعالية الجودة لجميع الزوار.

وعلى صعيد آخر، يوباك هي مستثمر مشارك في مشروع ريم مول، المشروع الرائد بأبو ظبي والذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار أمريكي، ويقع ريم مول في قلب جزيرة الريم بأبوظبي، متضمناً مساحات تجارية ممتدة على 183.4 ألف متر مربع. مما يجعله وجهة عائلية مميزة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في أبوظبي. يضم ريم مول هايبر ماركت ومزيجاً متنوعاً من المعالم الترفيهية البارزة ومراكز الأثاث المنزلي المتميزة، ومن المقرر بأن يضم ريم مول حوالي 400 علامة تجارية عالمية ومحلية، بما في ذلك "سنو أبوظبي" الحديقة الثلجية الوحيدة في المدينة، وأحد أبرز معالم الترفيه في المول. وكذلك أحد أكبر معارض الأثاث المنزلي في أبوظبي، بالإضافة إلى أحد أكبر فروع كارفور في المدينة. ومن أبرز الافتتاحات الجديدة "شرف دي جي" وهو متجر إلكترونيات كبير على مساحة 3,334 متراً مربعاً، ويضم 34 قسماً للعلامات التجارية الشهيرة، مما يجعله أكبر متجر من نوعه في أبوظبي.

كما إن ريم مول هو واحد من أوائل منظومات تجارة التجزئة المتكاملة متعددة القنوات في المنطقة والمعززة بإمكانيات رقمية وخدمات التجارة الإلكترونية واللوجستية. يجمع المول جميع خدمات المستهلكين وخدمات تجار التجزئة لضمان تجربة عملاء سلسة.

كما في يونيو 2025، تم افتتاح حوالي 66% من إجمالي المساحة التأجيرية والتي جميعها تقدم خدماتها للرواد، بالإضافة إلى 14% أخرى قيد التجهيز حالياً للافتتاح في أقرب وقت ممكن، لتصل نسبة المساحة المؤجرة فعلياً إلى 80%. وحتى تاريخه، تلقى ريم مول أيضاً عروضاً رسمية تغطى 4% إضافية من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير. وتظهر مؤشرات الأداء الرئيسية زخماً متزايداً، حيث ارتفعت أعداد الزوار ومبيعات المستأجرين بنسبة 30% إلى 40% على أساس سنوي، علاوةً على تحقيق ريم مول أرقاماً قياسية في أعداد الزوار والمبيعات توالياً خلال شهري مايو ويونيو 2025.

