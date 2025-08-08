الرياض - أعلنت اليوم شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إحدى أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول لعام 2025م.

البيانات المالية للنصف الأول للسنة المالية 2025م

حقّقت الشركة إيرادات بلغت 17.93 مليار ريال سعودي (مقارنةً بـ 14.53 مليار ريال سعودي في النصف الأول للسنة المالية 2024م)، بزيادةٍ قدرها 23% على أساس سنوي، تُعزى إلى ارتفاع إجمالي أحجام المبيعات الموحّدة وارتفاع أسعار السلع.

في النصف الأول للسنة المالية 2025م، بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 7.25 مليار ريال سعودي (مقارنةً بـ 5.91 مليار ريال سعودي في النصف الأول للسنة المالية 2024م)، وهو ثاني أعلى معدل أداء في النصف الأول على الإطلاق عبر مسيرة الشركة، تُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم مبيعات الفوسفات ومنتجات الألومنيوم المدرفلة المسطحة إلى جانب بيئة الأسعار القوية.

مليار ريال سعودي (مقارنةً بـ 5.91 مليار ريال سعودي في النصف الأول للسنة المالية 2024م)، وهو ثاني أعلى معدل أداء في النصف الأول على الإطلاق عبر مسيرة الشركة، تُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم مبيعات الفوسفات ومنتجات الألومنيوم المدرفلة المسطحة إلى جانب بيئة الأسعار القوية. بلغ صافي الربح1 3.47 مليار ريال سعودي (مقارنةً بـ 2.01 مليار ريال سعودي في النصف الأول للسنة المالية 2024م) ليشهد زيادةً قدرها 73% على أساس سنوي، ما يعكس ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وانخفاض التكاليف التمويلية فضلاً عن انخفاض رسوم الزكاة وضريبة الدخل ورسوم الامتياز.

تم توليد مبالغ نقدية قوية من العمليات التشغيلية بمقدار 3.93 مليار ريال سعودي2 ليصل الوضع النقدي الختامي إلى 10.37 مليار ريال سعودي2.

بلغ صافي الدين مقابل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء معدل 1.7 دون النطاق المستهدف.

السداد المبكر لديون بقيمة 2.1 مليار ريال سعودي من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وهو ما يمثل نحو 6% من إجمالي ديون معادن الموحدة.

1: العائد لمساهمي شركة معادن. 2: بما يشمل الودائع الآجلة والأثر المرتبط بها.

المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية خلال الربع الثاني للسنة المالية 2025م

تحقيق التميّز التشغيلي عبر كافة وحدات الأعمال بتسجيل معدلات إنتاج مرتفعة على أساس سنوي لكافة المنتجات، مع تسجيل وحدة أعمال الفوسفات لأعلى معدل إنتاج ربع سنوي على الإطلاق من ثنائي فوسفات الأمونيوم.

المضي قُدماً في جهود التنقيب في وادي الجو لتسريع خطى استكشاف المصادر الأولية نظراً للنتائج المشجّعة.

حصول مشروع الرجوم على موافقة قرار الاستثمار النهائي من مجلس الإدارة لتطوير منجم ذهب جديد في منطقة حزام الذهب العربي.

إتمام صفقة استراتيجية في 1 يوليو 2025م، أي بعد انتهاء فترة النصف الأول، للاستحواذ الكامل على حصة ملكية شركة ألكوا ، والبالغة نسبتها 25.1%، في شركتي "معادن للألومنيوم" و"معادن للوبكسايت والألومينا"، وبهذا أصبحت معادن الشركة المالكة والمشغّلة بالكامل لكلا الشركتين.

إبرام مذكرة تفاهم مع شركة "إم بي ماتيريالز"، لاستكشاف فرص التعاون على إقامة سلسلة إمداد متكاملة للعناصر الأرضية النادرة في المملكة.

إبرام اتفاقية توريد مدتها خمس سنوات مع ثلاث من أكبر شركات إنتاج الأسمدة في الهند لتوريد 3.1 مليون طن متري من ثنائي فوسفات الأمونيوم سنوياً، ما يعني تأمين الطلب على نحو نصف إنتاج معادن السنوي من ثنائي فوسفات الأمونيوم.

تعيين دونوفان والر في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لقيادة خطط تحوّل الشركة في المجالين الرقمي والتقني.

البدء باستخدام منصة الاستكشاف والتنقيب المتكاملة من شركة "فليت سبيس تكنولوجيز" لتسريع خطى استكشاف وتطوير الموارد المعدنية في المملكة

روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن:

"خلال النصف الأول لعام 2025م، حقّقنا ثاني أعلى معدل في النصف الأول على الإطلاق من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وحافظنا على زخمنا القوي في سعينا نحو ضمان التميز التشغيلي من خلال تسجيل معدلات إنتاج ربع سنوية قياسية من الفوسفات، ومواصلة نجاحاتنا في عمليات الاستكشاف، والمضي قُدماً في تطوير مشاريعنا، فضلاً عن إبرام شراكات رئيسية بارزة.

وقُمنا بمكاملة محفظة أعمالنا في الألومنيوم ضمن شركتي ’معادن للألومنيوم‘ و’معادن للوبكسايت والألومينا‘،باستكمال عملية الاستحواذ على حصة ألكوا المتبقية في الشركتين والبالغة 25.1% في 1 يوليو 2025 أي بعد انتهاء فترة النصف الأول. ونمضي قُدماً في مشروع الرجم مع صدور قرار الاستثمار النهائي من مجلس الإدارة بشأن هذا المشروع، ما سيسمح لنا بتطوير منجم ذهب جديد، ومن المتوقع أن ينتج نحو 300 ألف أونصة سنوياً في منطقة حزام الذهب العربي.

كما نواصل اكتشاف المزيد من الثروات المعدنية الكامنة في المملكة مع تسريع الخطى في عمليات التنقيب بوادي الجو، مدفوعةً بتحقيق نتائج أولية واعدة ومبشّرة.

وبالتطلّع نحو المستقبل، فأنا على ثقة تامة بأننا سنواصل تحقيق نتائج قوية خلال النصف الثاني لعام 2025م مع إحرازنا تقدماً ملحوظاً في استراتيجيتنا التنموية، ومواصلة الخطى في برنامجنا للاستكشاف والتنقيب، والحفاظ على التميز التشغيلي عبر جميع وحدات أعمالنا. ولا نزال عند التزامنا بتحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا، والنهوض بقطاع التعدين باعتباره الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة".

ملخّص النتائج المالية

في الربع الثاني لعام 2025م، حقّقت معادن إيراداتٍ بلغت 9.42 مليار ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 11% على أساس ربع سنوي، مدفوعةً بارتفاع إجمالي حجم المبيعات عبر جميع وحدات الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع أسعار السلع في نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9% على أساس ربع سنوي. وانخفض هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل طفيف إلى 40%، ويعود ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام وتسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقّع بقيمة 138 مليون ريال سعودي متعلق بشركة "ميريديان للاستثمارات الموحدة المحدودة"، شبكة توزيع الأسمدة التابعة لمعادن في قارة إفريقيا. ورغم هذه التكاليف، ارتفع صافي ربح معادن بنسبة 24% ليصل إلى 1.92 مليار ريال سعودي.

أما في النصف الأول لعام 2025م فارتفعت الإيرادات بنسبة 23%، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 23% على أساس سنوي، ما يعكس ارتفاع إجمالي حجم المبيعات وأسعار السلع. وظل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مستقراً إلى حد كبير عند 40%، وذلك رغم تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام، ومخصص الخسائر الائتمانية المتوقع والمُسجل لدى شركة "ميريديان للاستثمارات الموحدة المحدودة"، وغياب مطالبة تأمينية بقيمة 469 مليون ريال سعودي تم استلامها خلال النصف الأول للسنة المالية 2024م. وارتفع صافي الربح بنسبة 73% على أساس سنوي، ليعكس ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات وانخفاض التكاليف التمويلية ورسوم الزكاة وضريبة الدخل وسوم الامتياز.

النتائج المالية حسب القطاع:

تعمل شركة معادن من خلال ثلاث وحدات أعمال وهي كما يلي: 1) الفوسفات، 2) الألومنيوم، و3) المعادن الأساسية والمعادن الجديدة.

الفوسفات

حقّقت وحدة أعمال الفوسفات إيراداتٍ بلغت 5.18 مليار ريال سعودي، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 2.42 مليار ريال سعودي في الربع الثاني للسنة المالية 2025م. وارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 16% و12% على التوالي، على أساس ربع سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم إنتاج ومبيعات ثنائي فوسفات الأمونيوم، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الأسعار المحقّقة. وظلت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ثابتةً رغم ارتفاع أسعار الكبريت المنصهر، وفترة إيقاف العمل لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها في مصنع الأمونيا، ومخصص خسائر ائتمانية متوقّع بقيمة 138 مليون ريال سعودي متعلق بشركة "ميريديان للاستثمارات الموحدة المحدودة". وبينما ظلت الأسعار المحقّقة لثنائي فوسفات الأمونيوم قويةً خلال الربع، انخفض متوسط الأسعار المحقّقة للأمونيا، مدفوعاً بتعافي العرض الذي تجاوز الطلب.

خلال الربع، سجّلت وحدة أعمال الفوسفات حجم إنتاج قياسياً من ثنائي فوسفات الأمونيوم. وعلى أساس ربع سنوي، تحسّن إنتاج ثنائي فوسفات الأمونيوم بعد فترة إيقاف العمل لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها في الربع الأول للسنة المالية 2025م، بينما انخفض إنتاج الأمونيا نتيجة فترة إيقاف العمل لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها في مصنع الأمونيا خلال الربع الثاني للسنة المالية 2025م.

شهد النصف الأول للسنة المالية 2025م تحسّناً ملحوظاً على أساس سنوي في حجم إنتاج ومبيعات ثنائي فوسفات الأمونيوم والأمونيا، مدعوماً بارتفاع متوسط الأسعار المحقّقة لثنائي فوسفات الأمونيوم. ونتيجةً لذلك، تحسّنت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21% و25% على التوالي، كما تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل طفيف ليصل إلى 47%.

الألومنيوم

حقّقت وحدة أعمال الألومنيوم إيراداتٍ بلغت 2.55 مليار ريال سعودي في الربع الثاني للسنة المالية 2025م، بانخفاضٍ قدره 6% على أساس ربع سنوي. وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الأسعار ليساهم في تعويضه تحسّن مبيعات منتجات الألومنيوم المدرفلة المسطحة.

خلال النصف الأول للسنة المالية 2025م، ارتفعت الإيرادات بنسبة 15%، ويعود ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي المبيعات والأسعار المحقّقة. والجدير بالذكر أن مبيعات منتجات الألومنيوم المدرفلة المسطحة ارتفعت بنسبة 24%، بالإضافة إلى تحسّن الأسعار على أساس سنوي. عند استثناء دفعة تأمين غير متكرّرة بقيمة 469 مليون ريال سعودي تم استلامها خلال نفس الفترة من العام السابق فأن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفعت بنسبة 41% على أساس سنوي رغم زيادة أسعار الطاقة في 2025.

المعادن الأساسية والمعادن الجديدة

ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في وحدة أعمال المعادن الأساسية والمعادن الجديدة على أساس ربع سنوي بنسبة 23% و7% على التوالي، متأثرةً إيجاباً بزيادة حجم مبيعات الذهب والأسعار القياسية المسجّلة. وتأثر هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل كبير بارتفاع التكاليف التشغيلية وتكاليف الاستكشاف والتنقيب. وتأثر الإنتاج في منجم منصورة ومسرة بانخفاض نسبة تركيز المنتج وتراجع معدل التدوير. وبفضل ظروف السوق المواتية، واصل متوسط أسعار الذهب المحقّقة ارتفاعه بنسبة 16% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3,316 دولاراً أمريكياً للأونصة.

وارتفعت الإيرادات في النصف الأول للسنة المالية 2025م بنسبة 33%، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 47% على أساس سنوي، لتعكس ارتفاع متوسط أسعار الذهب المحقّقة، ما ساهم في تعويض انخفاض حجم المبيعات.

التطلّعات المستقبلية ومستجدات السوق

لا يزال قطاع الفوسفات يتوقع تسجيل زخمٍ في الإنتاج في عام 2025م، مع توقّعات بتحقيق حجم إنتاج يتراوح بين 5900 و6200 كيلو طن متري من ثنائي فوسفات الأمونيوم. وقد تحسّنت ظروف سوق ثنائي فوسفات الأمونيوم في الربع الثاني لعام 2025م، مدعومةً بالطلب الثابت من الأسواق الرئيسية، إلى جانب شح المعروض العالمي إثر القيود الصينية المستمرة على الصادرات. وواصلت أسعار الأمونيا انخفاضها خلال الربع الثاني لعام 2025م مع استمرار تجاوز العرض للطلب المستقر، ومع ذلك، من المتوقع أن تستقر الأسعار مع استمرار الطلب من منتجي أسمدة الأمونيا ضمن الأسواق الأساسية ليدعم توازن السوق.

حافظت وحدة أعمال الألومنيوم على مدى إنتاجها المتوقّع لعام 2025م بأكمله، إذ من المتوقع أن يتراوح إنتاج الألومنيوم الأساسي بين 850 و1150 كليو طن متري، وإنتاج منتجات الألومنيوم المدرفلة المسطحة بين 250 و310 كليو طن متري. واستمرت أسعار الألومنيوم في الانخفاض خلال الربع الثاني من عام 2025م نتيجةً لتقلبات التدفقات التجارية والتوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً والتي أثّرت على الطلب من السوق النهائية. كما تراجعت أسعار منتجات الألومنيوم المدرفلة المسطحة خارج الولايات المتحدة مع إعادة توجيه كميات المعادن إلى أوروبا وآسيا. ولا يزال سوق الألومنيوم يتأثر بحالة عدم اليقين على المدى القريب، إلا أن أساسيات السوق على المديين المتوسط والطويل بالنسبة للألومنيوم لا تزال مواتية، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي العرض.

لا تزال وحدة أعمال المعادن الأساسية والمعادن الجديدة تمضي على المسار الصحيح لتحقيق مدى الإنتاج المتوقّع لعام 2025م، والذي يتراوح بين 475 و560 ألف أونصة. وظلت أسعار الذهب عند مستواها المرتفع، مدعومةً بتزايد الطلب العالمي من البنوك المركزية. ولا تزال معادن تحظى بمكانة جيدة تُؤهلها الاستفادة من القوة المُستدامة لسوق الذهب.

في شهر أبريل 2025م، اقترحت الحكومة الأمريكية فرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات إلى الولايات المتحدة. وبينما لا تزال المفاوضات التجارية المتعلقة بالتعريفات الجمركية جارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى مختلفة، تتوقع معادن أن يكون لهذا التعريفات تأثير مباشر محدود على نتائجها المالية. تعتمد معادن هيكليةً تنافسية للتكلفة عبر محفظة منتجاتها التي تُعدّ بالغة الأهمية للاقتصاد العالمي إذ يتمّ تقديمها إلى قاعدة عملاء متنوعة جغرافياً. ستعمل الشركة على متابعة التطورات عن كثب ومشاركة المستجدات عند الحاجة.

تمضي معادن قُدماً في أحد أكبر برامج الاستكشاف والتنقيب في العالم ضمن منطقة جغرافية واحدة وهي منطقة الدرع العربي، ما يعزّز خطط نموها المستقبلية. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية جبل شيبان حيث تشير نتائج الحفر الأولية إلى إمكانية إنشاء منطقة جديدة وواعدة للذهب والنحاس، ووادي الجو حيث تسارعت وتيرة الاستكشاف، مع توقّعات بصدور تقييمات أولية حول كمية موارد الذهب في عام 2025م. وتمّ إحراز تقدّم ملحوظ أيضاً في أعمال الاستكشاف والتنقيب ضمن مناطق العمليات الحالية، بما فيها منجمي منصورة ومسرة والدويحي، ما سيدعم تطوير الموارد في المستقبل وإطالة عمر المناجم.

حافظت معادن على مدى نفقاتها الرأسمالية السنوية المتوقّعة لعام 2025م عند 7.55 مليار ريال سعودي إلى 9.55 مليار ريال سعودي، مع تخصيص نحو 70% منها للنفقات الرأسمالية للنمو. أما بالنسبة لتوسعة المرحلة الأولى من مشروع "فوسفات 3"، فقد تمّت ترسية عقود رئيسية في يناير 2025م، وتتواصل أعمال البناء والإنشاءات على قدم وساق في المشروع الذي من المتوقع استكماله بنهاية عام 2026م، ودخوله حيز الإنتاج في عام 2027م، وبلوغ سعته الإنتاجية الكاملة بنهاية عام 2027م.

تُحرز معادن الآن تقدّماً ملحوظاً في طموحاتها للنمو على المدى الطويل، مُستهدفةً تحقيق نمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يتراوح بين 8 و10 أضعاف بحلول عام 2040 1. في النصف الأول للسنة المالية 2025م، استحوذت الشركة على حصة سابك في ألبا، وعلى حصص ألكوا في شركاتها ضمن قطاع الألومنيوم. ومن شأن هذه المبادرات الاستراتيجية أن تعزّز مكانة معادن من خلال توحيد العمليات والملكية في محفظة الألومنيوم الخاصة بها، مع تلبية الطلب الإقليمي المتزايد. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يُسهم خطاب النوايا غير المُلزم، الذي جرى توقيعه مؤخراً مع أرامكو لتأسيس مشروع مشترك، في تسريع عملية التحوّل ضمن مجال التنقيب وتعدين المعادن، واستثمار إمكانات الموارد المعدنية عالية القيمة في المملكة. بالتوازي مع ذلك،.

1: 2020م هي سنة المقارنة الأساسية لنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات بمعدل 8 إلى 10 أضعاف

عن معادن

تعد شركة معادن أكبر شركة تعدينٍ ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط ومن أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، حيث بلغت عائداتها 32.5 مليار ريالٍ سعوديٍّ (8.7 مليار دولارٍ أمريكيّ) في عام 2024م.

بصفتها شركة وطنية سعودية رائدة في قطاع التعدين والموارد المعدنية على الساحة العالمية، تُوظّف معادن أحدث التقنيات وأمهر الكفاءات لتسريع عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج الثروات المعدنية الهائلة في المملكة العربية السعودية، بهدف تطوير صناعة التعدين لتكون الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي.

يعمل لدى معادن ما يزيد عن 7000 موظف، وتُشغّل 17 منجماً وموقعاً، وتُصدّر منتجاتها حالياً إلى 55 دولة حول العالم.

ولمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.maaden.com

