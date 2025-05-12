نمت الإيرادات بنسبة 34%، والأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء

( Adjusted EBITDA ) بنسبة 34%، وصافي الدخل المعدل بنسبة 24%

) بنسبة 34%، وصافي الدخل المعدل بنسبة 24% توسع هامش الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 6.7% مقارنة بـ 6.5% للفترة نفسها من العام السابق

بلغ هامش صافي الدخل المعدل 4.8% مستوعبًا تأثير زيادة ضريبة الدخل على الشركات

اكتملت عملية الاستحواذ على "إنستاشوب" في الربع الأول من عام 2025، ومن المتوقع تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت طلبات القابضة بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم "طلبات" أو "الشركة")، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية المبدئية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025.

وصل إجمالي قيمة البضائع المباعة في الربع الأول من عام 2025 إلى 2.1 مليار دولار أمريكي، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 30% عن الفترة ذاتها من العام السابق. وعلى أساس سعر صرف ثابت للعملة، ارتفع إجمالي قيمة البضائع بمعدل أسرع بلغ 33%. وارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة أيضاً بنسبة 34% لتصل إلى 846 مليون دولار، ووصلت هذه النسبة إلى 38% على أساس سعر صرف ثابت للعملة. وحققت الشركة كذلك نموًا قويًا في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 34% لتصل إلى 140 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 6.7% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. كما سجل صافي الدخل زيادة بواقع أربعة أضعاف ليصل إلى 103 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة. وارتفع صافي الدخل على أساس معدل - بعد استبعاد العناصر غير المتكررة لمقارنة المثل بالمثل - بنسبة 24% ليصل إلى 99 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة.

وارتكز هذا الأداء القوي لشركة "طلبات" على النمو الكبير في الإيرادات وارتفاع هوامش الأرباح التشغيلية في الأسواق التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان) والأسواق خارج منطقة الخليج (مصر، الأردن، والعراق) بالإضافة إلى قطاعي "الطعام" و"البقالة والتجزئة". وتحققت هذه النتائج القوية بفضل مرونة الشركة في مواجهة تأثيرات شهر رمضان المبارك، ويُعزى ذلك جزئياً أيضاً إلى توسّع قطاع البقالة والتجزئة الذي يستفيد من توجهات سلوك المستهلكين خلال هذه الفترة. علاوة على ذلك، عكست النتائج أيضًا التأثير السلبي للتطورات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، والتي أدت إلى خفض نتائج الفترة المقارن بها.

أبرز النتائج المالية:

بلغ إجمالي قيمة ا لبضائع المباعة 2.1 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 30% على أساس سنوي و33% على أساس سعر صرف ثابت للعملة. شهدت البضائع المباعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطاع الطعام نموًّا قويًا من خانتين، بينما سجّلت البضائع المباعة خارج منطقة الخليج وفي قطاع البقالة والتجزئة نموًا أسرع وإن كان ذلك انطلاقًا من كونها أصغر نطاقًا. جاء هذا النموّ مدفوعًا باستقطاب عملاء جدد، وزيادة وتيرة الطلبات، وزيادة نسبة الاشتراك في برنامج "طلبات برو"، بالإضافة إلى تأثيرات فترة المقارنة. بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة البضائع المباعة 84%، فيما بلغت حصة الأسواق خارج منطقة الخليج 16% (مقارنة بــ 86% و14% على التوالي في العام السابق).

2.1 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 30% على أساس سنوي و33% على أساس سعر صرف ثابت للعملة.

بلغت إيرادات التقارير الإدارية 846 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 34% على أساس سنوي و38% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، مما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات بمعدل 41% مقارنة بـ 40% في العام السابق.

846 مليار دولار أمريكي، بارتفاع قدره 34% على أساس سنوي و38% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، مما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات بمعدل 41% مقارنة بـ 40% في العام السابق. بلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 140 مليون دولار أمريكي، بارتفاع قدره 34% على أساس سنوي، وهو ما يعادل 6.7% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 6.5% في العام السابق.

140 مليون دولار أمريكي، بارتفاع قدره 34% على أساس سنوي، وهو ما يعادل 6.7% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 6.5% في العام السابق. بلغ صافي الدخل 103 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 3.8 ضعف عن العام السابق، وهو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 1.7% في العام السابق. وكان صافي الدخل في العام السابق قد تأثر بخسارة ناجمة عن تغير أسعار الصرف المرتبطة بقرض داخلي لشركة "طلبات" في مصر، وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في مارس 2024.

103 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 3.8 ضعف عن العام السابق، وهو ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ 1.7% في العام السابق. وكان صافي الدخل في العام السابق قد تأثر بخسارة ناجمة عن تغير أسعار الصرف المرتبطة بقرض داخلي لشركة "طلبات" في مصر، وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في مارس 2024. بلغ صافي الدخل المعدل 99 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي وبما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مقارنة بـ 5.0% في العام السابق، وذلك بعد احتساب تأثير ارتفاع معدلات ضريبة الدخل للشركات إلى 15% في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

99 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي وبما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مقارنة بـ 5.0% في العام السابق، وذلك بعد احتساب تأثير ارتفاع معدلات ضريبة الدخل للشركات إلى 15% في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. سجلت الشركة تدفقات نقدية قوية، حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدّلة 135 مليون دولار أمريكي، بزيادة 39% على أساس سنوي، ما يعادل 6.5% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مقارنة بـ 6.0% في العام السابق. كما حققت الشركة معدل تحويل نقدي بلغ 96% مقارنة بـ 92% في العام السابق.

وتعليقاً على النتائج، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "سجلت طلبات بداية قوية لعام 2025، حيث حققت نتائج مالية ممتازة تعكس فعالية استراتيجيتها وكفاءة تنفيذها. وتواصل الشركة نموها المستدام من خلال التركيز المستمر على تعزيز عرض القيمة المقدمة للمستهلكين، والتوسع عبر قطاعات متعددة، وتعزيز ولاء العملاء. وأود التنويه إلى أن قطاع البقالة والتجزئة ساهم بنحو ثلث إجمالي قيمة البضائع المباعة عند احتساب مساهمة ’إنستاشوب‘ للربع الكامل، مما يفتح آفاقًا استثنائية لتوسيع أعمال هذا القطاع. علاوة على ذلك، حقق إطلاق خدمة الاشتراك ’طلبات برو‘ في مصر نجاحًا باهرًا، ويساهم هذا الإنجاز المهم بتعزيز عروضنا في واحدة من أسرع أسواقنا نموًا".

وأضاف رودريجز: "يسرّنا انضمام فريق ’إنستاشوب‘ إلى عملياتنا خلال هذا الربع. بصفتها منصة إلكترونية رائدة لتوصيل البقالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تُعدّ ’إنستاشوب‘ إضافةً استراتيجيةً مثاليةً لطلبات كونها تتوافق مع تطلعاتنا لتوسيع وتكامل منظومة أعمالنا. وفي قطاع قائم على التوسع مثل قطاعنا، نتوقع تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف مع استمرار تكامل الأعمال خلال الأرباع القادمة".

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نبذة عن طلبات

تقدم طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست طلبات في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، مصر، البحرين، سلطنة عُمان، الأردن، العراق، حيث تخدم أكثر من 6.5 مليون عميل نشط حتى ديسمبر 2024. ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024. وتعتبر "طلبات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديلفري هيرو اس إي"، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد طلبات على شبكة قوية تضم منصة تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء وسائقي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة.

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