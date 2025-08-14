حققت فوري خلال النصف الأول من عام 2025 ارتفاعًا في الإيرادات بواقع 63.8% على أساس سنوي وزيادة في صافي الربح بواقع الضعف مقارنة بالعام السابق، بدعم من التوسعات الاستراتيجية التي أحرزتها في مختلف قطاعاتها، وكفاءة التدابير التي اتخذتها لخفض التكاليف.

أبرز المؤشرات الرئيسية للنصف الأول من عام 2025

أعلنت اليوم شركة فوري (كود البورصة FWRY.CA) -وهي شركة رائدة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر- عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث حققت الشركة إيرادات بواقع 3,765.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، بارتفاع قدره 63.8% مقارنة بالعام السابق. وجاء نمو الإيرادات بدعم من جهود الشركة المستمرة لتنويع باقة خدماتها، فضلًا عن نجاح التدابير التي اتخذتها لخفض هيكل التكاليف، مما أدى إلى ارتفاع هوامش الربحية بالإضافة لنمو صافي الربح بواقع 99.9% ليصل إلى 1,257.0 مليون جنيه خلال الفترة. وبلغ صافي الربح 651.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 102.6%، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 33.1%.

ملخص بيان الأرباح والخسائر – الربع الثاني عام 2025

1. الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك – تقوم الشركة بتعريف الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أنها الأرباح التشغيلية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، باستثناء: (أ) الاستهلاك، والإهلاك، والمخصصات، (ب) المصروفات غير النقدية المتعلقة ببرنامج تحفيز وإثابة الموظفين المدرج في صافي الربح وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، (ج) مصروفات الفائدة غير المتعلق بدورة التشغيل، (د) الضرائب، (هـ) رسوم التأجير، وبعض التكاليف الأخرى غير التشغيلية مثل المخصصات.

2 . إيرادات الخدمات المالية تضم إيرادات قطاع التمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والخدمات التأمينية والبطاقات مسبقة الدفع وصندوق السيولة النقدية، حيث تم إعادة تخصيص إيرادات تلك القطاعات ضمن بند الأنشطة الأخرى باستثناء التمويل متناهي الصغر.

ملخص بيان الأرباح والخسائر – النصف الأول 2025

1. الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك – تقوم الشركة بتعريف الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أنها الأرباح التشغيلية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، باستثناء: (أ) الاستهلاك، والإهلاك، والمخصصات، (ب) المصروفات غير النقدية المتعلقة ببرنامج تحفيز وإثابة الموظفين المدرج في صافي الربح وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، (ج) مصروفات الفائدة غير المتعلق بدورة التشغيل، (د) الضرائب، (هـ) رسوم التأجير، وبعض التكاليف الأخرى غير التشغيلية مثل المخصصات.

2 . إيرادات الخدمات المالية تضم إيرادات قطاع التمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والخدمات التأمينية والبطاقات مسبقة الدفع وصندوق السيولة النقدية، حيث تم إعادة تخصيص إيرادات تلك القطاعات ضمن بند الأنشطة الأخرى باستثناء التمويل متناهي الصغر.

أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية

ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي قدره 63.8% إلى قرابة 3,765.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الرئيسية.

واصلت شركة فوري تنفيذ استراتيجيتها لتنويع مصادر الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نموًا سنويًا ملحوظًا في مختلف القطاعات. فقد حقق قطاع الخدمات المصرفية، الذي أصبح أكبر مساهم في إيرادات الشركة، نمواً بنسبة 55.1%، ليشكل 38.4% من إجمالي الإيرادات خلال الفترة. وسجل قطاع الخدمات المالية أعلى معدل للنمو، بواقع 170.7% ليشكل 27.2% من إجمالي الإيرادات. وفي المقابل، حافظ قطاع المدفوعات الرقمية البديلة على أداء قوي بنمو سنوي قدره 26.5%، مساهماً بنسبة 25.7% من إجمالي الإيرادات، بعد أن كان القطاع الأكبر من حيث الإيرادات قبل عامين، ليصبح حالياً ثالث أكبر القطاعات. كما حقق قطاع حلول سلاسل الإمداد والتوريد نموًا بنسبة 38.6%، مشكلاً 5.9% من إجمالي الإيرادات، في حين سجل قطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات نمواً بنسبة 67.5%، مساهمًا بنسبة 2.9%.

ارتفع إجمالي محفظة القروض عبر قطاعات التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي بنسبة 121.0% على أساس سنوي، ليصل إلى 3,859.7 مليون جنيه.

ارتفع الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الأول من عام 2025 بقرابة الضعف ليبلغ 2,115.1 مليون جنيه، مما يعكس نجاح شركة فوري في توسيع نطاق عملياتها، مع الاستفادة من أوجه التكامل بين الخدمات، وإدارة الخزينة على النحو الأمثل، وتعزيز كفاءة التكاليف.

ارتفع صافي الربح بنسبة 99.9% على أساس سنوي ليصل إلى 1,257.0 مليون جنيه، مدعوماً بنمو الإيرادات وتحسن هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مما يبرز قوة الرافعة التشغيلية للشركة.

واصل إجمالي قيمة المدفوعات مساره التصاعدي بقوة، مرتفعًا بنسبة 57.6% على أساس سنوي لتصل إلى 385.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بنجاح شركة فوري في توسيع محفظة خدماتها لتلبية احتياجات قاعدة واسعة ومتنوعة من المستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية.

كلمة الرئيس التنفيذي

يسعدني أن أعلن أن فوري قد واصلت مسار النمو خلال الربع الثاني من عام 2025، وحققت نموًا تشغيليًا وماليًا مذهلًا، كما أحرزت تقدمًا ملحوظًا على صعيد استراتيجيتها لخلق قيمة مستدامة ولتنويع مصادر إيراداتها. وإجمالًا، سجلت إيرادات الشركة نموًا قويًا بنسبة 62.6% على أساس سنوي للربع الثاني من عام 2025، فيما ظلت الربحية عند مستويات جيدة بهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 56.5% (+9.4 نقطة مئوية)، وارتفع صافي الربح بنسبة 102.6%، كما تحسنت هوامش الربحية بواقع 6.5 نقطة مئوية إلى 33.1.%

وعلى صعيد أداء القطاعات الرئيسية، احتل قطاع الخدمات المالية صدارة المساهمة في معدل نمو إجمالي الإيرادات خلال الربع الثاني 2025، مساهمًا بنسبة 47.3% من إجمالي النمو على أساس سنوي، وحقق نموًا ملحوظًا بنسبة 176.3% على أساس سنوي، حيث واصلت فوري جني ثمار جهودها للتحول إلى مصرف رقمي متكامل “neobanking”. وجاء قطاع الخدمات المصرفية في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في نمو الإيرادات (34.0% من النمو على أساس سنوي)، مما يعكس التزامنا بتنويع مصادر الدخل. أما قطاع المدفوعات الرقمية البديلة، ورغم مساهمته بنسبة 12.6% فقط من نمو الإيرادات على أساس سنوي، فقد حقق نموًا جيدًا بنسبة 23.3% على أساس سنوي، مما يعكس دوره الحيوي في تعزيز التكامل بين أنشطة الشركة ، وكذلك قدرته على النمو بالتوازي مع نمو أعمال مختلف القطاعات الأخرى. وأخيراً، حقق قطاع حلول سلاسل الإمداد والتوريد نموًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 41.5%، في ضوء التكامل الناجح بين مجموعة الخدمات المتنوعة ذات القيمة المضافة التي تقدمها الشركة بجانب قطاعاتها الرئيسية.

بالنسبة للمستهلكين، نواصل التزامنا بتقديم السهولة والثقة ومجموعة واسعة من الخدمات المالية المتاحة. يتطور تطبيق myFawry ليصبح مركزًا متكاملًا للخدمات المالية الشخصية، حيث يتيح سداد الفواتير، وشحن الرصيد، وخدمات المحافظ الرقمية، بالإضافة إلى حلول الإقراض والتأمين. وخلال هذا الربع، أطلقنا برنامج البطاقات الائتمانية، ما وسّع من قدرة المستهلكين على الوصول إلى الائتمان وخيارات السداد المرنة بما يتجاوز خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL). كما قمنا بتوسيع محفظة الاستثمارات لدينا لتشمل صندوق EGX30، وصندوق الذهب، وصندوقًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب صندوق السوق النقدي، مما يمنح العملاء أدوات متنوعة للادخار والاستثمار. وفي الوقت نفسه، قمنا بترقية برنامج البطاقة الصفراء ليشمل المزيد من المكافآت والمزايا والعروض الحصرية. ومن خلال المزج بين التصميم السلس والتجربة الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نعزز تفاعل العملاء، ونقوي ولاءهم، ونرسم معايير جديدة للراحة المالية اليومية.

بالنسبة لتجار التجزئة، نواصل التزامنا بتوفير الأدوات التي تزيد المبيعات، وتحسّن الكفاءة التشغيلية، وتدعم النمو المستدام. تخدم خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا للأعمال " (BNPL) حاليًا 120,000 تاجر، مع وصول حجم المشتريات إلى 5 مليارات جنيه مصري. وتساعد هذه الحلول التمويلية للتدفق النقدي التجار على توسيع أعمالهم وتلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر فعالية. كما أطلقنا بشكل تجريبي تطبيق "أُردرك فوري"، وهو سوق مخصص يربط بين التجار والموردين. وعلى الرغم من أنه لا يزال في مرحلته التجريبية، فإن محفظة خدماتنا المتنامية تمكّن التجار من توسيع عروضهم، وجذب المزيد من العملاء، وإدارة عملياتهم بكفاءة أكبر.

بالنسبة لعملاء الشركات، أطلقنا Fawry Business، وهي منصة متكاملة لإدارة التحصيلات والمدفوعات والمصروفات. تضم المنصة برنامج بطاقات الشركات لتبسيط مدفوعات النفقات وتحسين التحكم في التكاليف، وحلًا لإدارة الرواتب مدمجًا مع myFawry، بالإضافة إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الذي استحوذنا عليه مؤخرًا. ومع أدوات موحدة لإدارة التدفق النقدي، والتحصيلات، ومدفوعات الموردين، تمكّن Fawry Business الشركات من تحقيق النمو وتحسين عملياتها المالية في آن واحد. وهذا يعزز مكانتنا كشريك استراتيجي للمؤسسات الكبرى التي تسعى لتحقيق كفاءة أكبر وتوسيع أعمالها.

كما أود الإشارة إلى إنجازات الشركة هذا العام في مجال التمويل، حيث حقق إجمالي محفظة القروض نموًا بنسبة 121.0% على أساس سنوي إلى 3,859.7 مليون جنيه كما في 30 يونيو 2025، رغم بيع واستهلاك جزءً من المحفظة في إطار عملية إصدار سندات التوريق التي أتمتها الشركة خلال الربع. ومن الجدير بالذكر أن شركتنا التابعة والمملوكة بالكامل "فوري للتمويل متناهي الصغر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" قد حصلت رسمياً على ترخيص ممارسة أنشطة التمويل الإسلامي من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يمثل توسعًا مذهلًا في أنشطة ومحفظة أعمال الشركة، مما يتيح لها تقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي في مصر.

نحن نبذل قصارى جهدنا لتعظيم القيمة الكاملة لأصولنا في قطاع التكنولوجيا وتعزير قدراتنا التكنولوجية، حيث حققنا نجاحًا مذهلًا. ارتفعت إيرادات قطاع التكنولوجيا بنسبة 28.2% على أساس سنوي، وهو ما يعكس زخم النمو ويؤكد الإمكانات التجارية لمنصاتنا. وبينما نتقدم خلال عام 2025، يظل تركيز الشركة منصبًا على تعزيز الابتكار وحلول التكنولوجيا المالية كمحرك للنمو على المدى البعيد وكذلك التوسع بباقة خدماتها لتنويع مصادر إيراداتها وكذلك تطوير استراتيجيتها.

كما أود التأكيد على التزامنا بتسخير قدراتنا في مجالي البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتنفيذ عدة وظائف حيوية تتضمن تخصيص التواصل مع العملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم الفردية، ومكافحة الاحتيال، واتخاذ قرارات الائتمان، تقييم الجدارة الائتمانية، و كذلك الإنشاء التلقائي للأكواد البرمجية. جميع هذه التطبيقات صُممت خصيصًا لتعزيز تجربة العملاء، ودعم الاستراتيجية القائمة على البيانات، وتحقيق الكفاءة التشغيلية واسعة النطاق.

تطور الأداء التشغيلي

ارتفع إجمالي قيمة المدفوعات بمعدل سنوي قدره 57.6% إلى 385.9 مليار جنيه، مقابل 244.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024.

بلغ إجمالي عدد المعاملات التي تم تنفيذها 1,008 مليون معاملة خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 8.9% مقابل 925 مليون معاملة خلال نفس الفترة من العام السابق.

ارتفع عدد نقاط البيع بزيادة سنوية قدرها 7.8% إلى 401 ألف نقطة بيع خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 372 ألف نقطة بيع خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتزويد شركائها بأحدث تقنيات نقاط البيع.

بلغ عدد نقاط البيع المؤهلة لقبول البطاقات البنكية بشبكة فوري 358.6 ألف نقطة بيع خلال النصف الأول من عام 2025، بمعدل نمو سنوي قدره 7.4% مقابل 333.8 ألف نقطة بيع خلال فترة المقارنة من العام السابق. وتساهم نقاط البيع المؤهلة لقبول البطاقات البنكية في تمكين التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة من قبول طرق الدفع المتنوعة، بما في ذلك الدفع عن طريق بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.

بلغ عدد معاملات محفظة الهاتف المحمول 169 مليون معاملة خلال النصف الأول من عام 2025، وهو نمو سنوي مذهل بواقع 66.0% مقابل 102 مليون معاملة خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع إجمالي قيمة معاملات محفظة الهاتف المحمول بمعدل سنوي قدره 88.5% إلى 322.8 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 171.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام السابق.

ارتفع إجمالي عدد تحميلات تطبيق myFawry بمعدل سنوي قدره 41.3% ليبلغ 20.4 مليون مرة خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 14.5 مليون مرة خلال النصف الأول من عام 2024. خلال هذا الربع، وسّعنا عروضنا للمستهلكين عبر إطلاق برنامج البطاقات الائتمانية لتوسيع الوصول إلى الائتمان وخيارات الدفع المرنة، كما أضفنا إلى محفظة استثماراتنا صندوق EGX30، وصندوق الذهب، وصندوقًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، ما يوفّر للعملاء خيارات أوسع للادخار والاستثمار. كذلك، قمنا بتعزيز برنامج البطاقة الصفراء بمكافآت أكبر، ومزايا إضافية، وعروض حصرية. ومن خلال التصميم السلس والتجربة المخصّصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نعزّز تفاعل العملاء، ونقوي ولاءهم، ونرسخ معايير جديدة للراحة المالية.

ارتفع إجمالي قيمة معاملات تطبيق myFawry بأكثر من الضعف إلى 28.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، بمعدل سنوي قدره 115.3% مقابل 13.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس ذلك زيادة إقبال المستهلكين على استخدام المدفوعات الرقمية، بدعم من مواصلة فوري تحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق خدماتها.

تلتزم الشركة بتنويع باقة خدماتها لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين في شتى أنحاء الجمهورية، بما يتضمن توفير حلول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبطاقة " Yellow Card"، وبرامج تأمينية للعاملين، وحلول الموارد البشرية، سعيًا للتوسع بأنشطة التمويل بما يتجاوز المفهوم التقليدي لخدمات التمويل متناهي الصغر.

تطور الأداء المالي

بلغ إجمالي الإيرادات 3,765.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو سنوي قدره 63.8% مقابل 2,299.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويأتي هذا النمو القوي مدفوعا بشكل رئيسي بالتوسع الذي أحرزته الشركة بالقطاعات الرئيسية خلال الفترة، وفي مقدمتها قطاع الخدمات المصرفية، وكذلك قطاع الخدمات المالية مما يعكس نجاح الشركة في تنويع مصادر الإيرادات. وعلى أساس ربعي، ارتفع إجمالي الإيرادات بمعدل سنوي قدره 62.6% إلى 1,970.7 مليون جنيه للربع الثاني من عام 2025.

بلغ مجمل الربح 2,567.0 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 69.2%، مقابل 1,517.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح إلى 68.2% مقابل 66.0% خلال النصف الأول من عام 2024. جاء تحسّن هوامش الربحية بدعم من تسارع نمو الإيرادات، ومساهمة القطاعات التي تدر هوامش ربح مرتفعة، واستمرار وفورات التكلفة عبر عمليات فوري. وفي الربع الثاني من عام 2025، بلغ مجمل الربح 1,352.8 مليون جنيه، بزيادة قدرها 68.8% على أساس سنوي، وبلغ هامش مجمل الربح 68.6% مقابل 66.1% في الربع الثاني من عام 2024.

ارتفع الربح التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2,115.1 مليون جنيه خلال النصف الأول 2025، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 96.4% على أساس سنوي مقارنةً بـ 1,076.8 مليون جنيه في النصف الأول 2024. وتحسّن هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 56.2% بزيادة قدرها 9.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، مما يبرز كفاءة فوري في إدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وعلى أساس ربعي، ارتفع الربح التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 95.2% على أساس سنوي ليصل إلى 1,112.7 مليون جنيه، بهامش ربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 56.5%.

بلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 1,257.0 مليون جنيه في النصف الأول 2025، بزيادة قدرها 99.9% مقارنة بـ 628.8 مليون جنيه في النصف الأول 2024. وارتفع هامش صافي الربح بمقدار 6.0 نقاط مئوية ليصل إلى 33.4% مقابل 27.3% في العام السابق. وفي الربع الثاني من عام 2025، ارتفع صافي الربح بواقع الضعف ليصل إلى 651.6 مليون جنيه مقابل 321.7 مليون جنيه في الربع الثاني 2024، مما أدى إلى تحسن هامش صافي الربح بمقدار 6.5 نقاط مئوية ليبلغ 33.1%.

نظرة عامة على أداء القطاعات

قطاع الخدمات المصرفية – 38.4% من الإيرادات

حقق قطاع الخدمات المصرفية إيرادات قدرها 1,445.6 مليون جنيه خلال النصف الأول 2025، بزيادة ملحوظة بنسبة 55.1% على أساس سنوي مقارنة بـ 932.1 مليون جنيه خلال النصف الأول 2024. وجاء هذا النمو مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعي الوكالة المصرفية وقبول المدفوعات. كما ارتفع إجمالي قيمة مدفوعات الخدمات المصرفية بنسبة 78.9% على أساس سنوي لتصل إلى 248.9 مليار جنيه في النصف الأول 2025. وبلغت إيرادات الربع الثاني 2025 نحو 733.4 مليون جنيه بزيادة 54.3% على أساس سنوي، في حين ارتفعت قيمة إجمالي المدفوعات بنسبة 68.4% على أساس سنوي. بلغت إيرادات أنشطة الوكالة المصرفية 632.1 مليون جنيه خلال النصف الأول 2025، بارتفاع كبير بنسبة 38.7% على أساس سنوي. وبلغت قيمة العمليات لهذا النشاط 119.4 مليار جنيه خلال الفترة، بزيادة قدرها 51.5% على أساس سنوي.Bottom of Form بلغت إيرادات أنشطة قبول المدفوعات 813.5 مليون جنيه في النصف الأول 2025، بزيادة 70.7% على أساس سنوي مقارنة بـ 476.5 مليون جنيه خلال النصف الأول 2024. وارتفع إجمالي قيمة المدفوعات المقبولة بواقع الضعف إلى 129.5 مليار جنيه في النصف الأول 2025 مقابل 60.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بدعم من زيادة عدد التجار المؤهلين لقبول المدفوعات في شبكة البيع بالتجزئة التابعة لفوري، بالإضافة إلى زيادة إجمالي قيمة المدفوعات المقبولة لكل تاجر، وكذلك قيمة معاملات الشراء عبر الإنترنت.



قطاع الخدمات المالية – 27.2% من الإيرادات

نجحت فوري في تنويع باقة خدماتها لتضم مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي (الشراء الآن والدفع لاحقًا)، وخدمات الوساطة المالية، وبطاقة myFawry مسبقة الدفع.

تضاعفت إيرادات القطاع لتسجل 1,022.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل من 377.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بنجاح التوسعات الإستراتيجية للشركة، خاصة في خدمات الوساطة المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن نجاحها في إطلاق البطاقة مسبقة الدفع.

تجاوز إجمالي القروض القائمة بمحفظة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 2,097 مليون جنيه كما في 30 يونيو 2025، بزيادة سنوية قدرها 53.4%، مقابل 1,367 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ومن الجدير بالذكر أن الشركة قامت بعملية إصدار سندات توريق بقيمة 497.5 مليون جنيه، مما أثر على إجمالي محفظة قروض الشركة.

ارتفعت إيرادات الوساطة التأمينية إلى 29.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو سنوي قدره 101.7%.

نجح قطاع التمويل الاستهلاكي (الشراء الآن والدفع لاحقًا) في الحفاظ على مسار نموه، حيث بلغت قيمة محفظة القروض 1,762.6 مليون جنيه كما في 30 يونيو 2025، مقابل 380.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

قطاع المدفوعات الرقمية البديلة – 25.7% من الإيرادات

ارتفعت إيرادات المدفوعات الرقمية البديلة بمعدل سنوي قدره 26.5% إلى 967.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 765.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت إيرادات القطاع للربع الثاني من عام 2025 بواقع 23.3% مقارنة بالعام السابق إلى 505.7 مليون جنيه.

ويأتي هذا النمو بفضل مواصلة الشركة التوسع بشبكة التجار وزيادة عدد نقاط البيع، مع زيادة المشاركة مع العملاء والتجار لتعزيز نشاط نقاط البيع الحالي، وكذلك زيادة في متوسط قيمة المدفوعات نتيجة لزيادة الأسعار ببعض القطاعات.

لا يعد قطاع المدفوعات الرقمية البديلة المساهم الأكبر في إيرادات فوري، حيث حققت الشركة نموًا في القطاعات الأخرى، مما يؤكد بشكل أكبر على التطور المستمر لنموذج أعمالها نحو نموذج النظام البيئي الذي يحقق التكامل بين مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. وساهم نمو هذا القطاع بواقع 13.8% من الزيادة السنوية في إجمالي إيرادات فوري للنصف الأول من عام 2025.

حلول سلسلة الإمداد والتوريد – 5.9% من الإيرادات

تقوم فوري بتقديم حلول سلسلة الإمداد والتوريد، إلى جانب تنفيذ المعاملات الخاصة بالشركات ومدفوعات التجار إلى الموردين بالاعتماد على الحلول الرقمية عبر توظيف التواؤم الكبير بين شبكة البيع بالتجزئة والقاعدة التجارية لشركات السلع الاستهلاكية والشركات الصناعية وشركات التجارة الإلكترونية. وقد بلغت إيرادات القطاع 221.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 38.6%، مقابل 160.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى أساس ربعي، بلغت إيرادات القطاع 119.5 مليون جنيه للربع الثاني من عام 2025، مرتفعة بواقع 41.5% من 84.4 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

عن شركة فوري

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيًا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة نحو 54.1 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 400 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا.

-انتهى-

#بياناتشركات