الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : يشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالشراكة مع شركة M42، المجموعة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم، في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025 ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2025، بتنظيم من مجموعة أدنيك وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبشراكة استراتيجية مع شركة M42.

تأتي هذه المشاركة في إطار التزام المجلس بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة الغذاء، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والاستدامة في مجال الغذاء، حيث يشكل الأسبوع العالمي للغذاء منصة دولية رائدة تجمع بين صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل النظم الغذائية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة غذائية متكاملة.

وتندرج مشاركة المجلس ضمن قطاع خدمات مختبر الفحص المركزي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في منظومة تقديم الفحوصات المخبرية والرقابة على الأغذية في الإمارة، من خلال تقديم خدمات مخبرية متقدمة تشمل فحوصات الأغذية والمياه والتربة والأعشاب، لضمان مطابقتها لأعلى المواصفات الصحية الدولية، ودعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر تقديم تقارير دقيقة وشهادات مطابقة تعزز من جودة المنتجات وتحمي صحة وسلامة المجتمع.

كما يواصل المجلس تعاونه الوثيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية، من خلال إجراء الفحوص المخبرية اللازمة وإصدار الشهادات الداعمة لسلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد سعادة المهندس فهد غريب الشامسي الأمين العام بالإنابة، أن مشاركة المجلس في هذا الحدث العالمي تأتي تجسيداً لالتزامه الراسخ بتعزيز منظومة الجودة والسلامة الغذائية في الإمارة قائلاً: "إن مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025 تؤكد حرص المجلس على دعم جهود الدولة في تحقيق أمن غذائي مستدام، وتعزيز ثقة المستهلك، وترسيخ ثقافة الغذاء الصحي الواعي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وصحة المجتمع.

وقال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للحلول الصحية المتكاملة في مجموعة :M42"تأتي مشاركتنا في الأسبوع العالمي للغذاء تجسيداً لرؤية مجموعة M42 في توظيف التكنولوجيا وعلوم الجينوم والذكاء الاصطناعي لدعم منظومة غذائية وصحية أكثر تكاملاً واستدامة. ومن خلال شراكتنا مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، نسعى إلى تعزيز الوعي

بأهمية العلاقة الوثيقة بين جودة الغذاء وصحة الإنسان، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر صحة وجودة للحياة، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار في مجالي الصحة والغذاء."

من جانبه أشار سعادة المهندس عبدالله المعيني المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي، إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاع الغذائي، قائلاً: "تأتي مشاركتنا في هذا الحدث العالمي لتؤكد التزام المجلس بمواصلة دوره الحيوي في ضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة في الدولة، ودعم المصنعين والمورّدين في تبني أفضل الممارسات العالمية، كما نهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين وتوسيع نطاق التعاون لتطوير منظومة غذائية آمنة ومستدامة".

عن المجلس:

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة هو جهة تابعة لحكومة أبوظبي تأسست بموجب القانون المحلي رقم (3) لعام 2009 بهدف تطوير البنية التحتية للجودة والمطابقة بالإمارة لرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً. يشكل المجلس إطاراً للجهات التنظيمية وقطاع الصناعة في أبوظبي، ويأخذ على عاتقه مهمة ترسيخ دعائم الاقتصاد المبني على المعرفة للإمارة لتعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية من خلال تطوير بنية تحتية وفقًا للمعايير العالمية للجودة والمطابقة.

-انتهى-

#بياناتشركات