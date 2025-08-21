ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، تكشف عن أبرز توجهات المسافرين السعوديين هذا الصيف، حيث سجلت البيانات إقبالًا متزايدًا على الإجازات الأوروبية، إلى جانب نمو الاهتمام باستكشاف التجارب المحلية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة.

أوروبا تواصل جذب المسافرين السعوديين

تؤكد بيانات ويجو أن أوروبا ما زالت تحافظ على مكانتها كوجهة مفضلة للمسافرين السعوديين في صيف 2025، حيث تصدرت باكو، وسراييفو، وتبليسي، ولندن، وموسكو، وميلان قائمة الوجهات الأكثر بحثًا. وسجلت ميلان نموًا بنسبة ‎%25‎ في عمليات البحث عن السفر مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تزايد الإقبال عليها.

كما تحافظ وجهات أوروبية أخرى على شعبيتها، حيث تستقطب كل منها مئات الآلاف من عمليات البحث، مما يؤكد استمرار جاذبيتها للمسافرين السعوديين خلال عطلاتهم.

تفضيلات الإقامة الدولية

تكشف بيانات ويجو أن الفنادق ما زالت الخيار المفضل للمسافرين السعوديين المتجهين إلى أوروبا في صيف 2025، مستحوذة على ‎%80.50‎ من عمليات البحث عن أماكن الإقامة. وتليها الشقق بنسبة ‎%7.06‎، لتوفر أجواء مريحة أقرب إلى المنزل، ثم الشقق الفندقية بنسبة ‎%3.70‎، وخيارات الإقامة الاقتصادية مثل النُزل وفنادق الشباب بنسبة ‎%3.36‎، التي تلبي احتياجات الباحثين عن مرونة أكبر وإقامات بأسعار مناسبة.

وتبقى الفنادق الفاخرة ضمن أبرز خيارات المسافرين، حيث تتركز قرابة ‎%45‎ من عمليات البحث على فنادق الأربع نجوم، تليها فنادق الخمس نجوم بنسبة ‎%18.72‎، ما يعكس اهتمام المسافرين بتجارب الإقامة الراقية.

انتعاش السياحة الداخلية

تشير بيانات ويجو إلى أن حجوزات السفر الداخلية استحوذت على ‎%35.10‎ من إجمالي حجوزات صيف 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة ‎%5.66‎ مقارنة بالعام الماضي. ويعكس هذا النمو تزايد رغبة المسافرين السعوديين في استكشاف ما تقدمه المملكة من تجارب ثقافية وطبيعية وترفيهية خلال موسم الصيف.

كما تكشف بيانات ويجو عن تنوع ملحوظ في أنماط السفر المحلية لعام 2025، حيث تتصدر الرحلات الفردية بنسبة ‎%68.30‎، تليها رحلات الأزواج بنسبة ‎%16.02‎، ثم رحلات العائلات بنسبة ‎%7.93‎، مما يعكس تنوع اهتمامات المسافرين السعوديين بين رحلات الاستكشاف الفردية وخوض تجارب مشتركة مع المقربين.

أبرز المدن المحلية التي تقود حجوزات الصيف

تصدرت جدة، والرياض، وأبها، والدمام، والمدينة المنورة، وجازان قائمة الوجهات المحلية الأكثر حجزًا لصيف 2025. وسجلت الرياض زيادة في الحجوزات بنسبة ‎%19.37‎ سنويًا، تلتها جدة بنمو بلغ ‎%18.61‎، فيما حققت المدينة المنورة ارتفاعًا لافتًا بنسبة ‎%37.18‎. كما شهدت الدمام زيادة بنسبة ‎%23.13‎، ما يعكس تنامي الاهتمام بشواطئ المنطقة الشرقية ومعالمها السياحية.

تقدم الهيئة السعودية للسياحة، عبر برنامجها "لوّن صيفك" 2025، مجموعة متنوعة من التجارب التي تشمل وجهات شاطئية وجبلية، وفعاليات كبرى، وعروضاً حصرية في مختلف المناطق، مما يجذب المسافرين نحو اختيار السياحة المحلية. كما يشهد موسم جدة 2025 فعاليات تمتد عبر سبع وجهات في أنحاء المدينة، تجمع بين الترفيه العائلي والشواطئ والعروض الثقافية على الواجهة البحرية، ليحوّل ساحل البحر الأحمر إلى وجهة نابضة بالحياة طوال الصيف.

