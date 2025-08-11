• تحسن مركز حقوق المساهمين ليصل إلى 351.84 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، بارتفاع بنحو 5.2% من ديسمبر 2024

دبي،: أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "SALAMA")، أكبر مزود لحلول التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجها المالية المرحلية الموحدة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025. وسجلت الشركة أرباحاً إيجابية في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وواصلت جهودها لتعزيز ميزانيتها العمومية، مدفوعةً بانتعاش ملحوظ في الربحية خلال الربع الثاني من عام 2025.

وبلغ صافي الأرباح للفترة 8.25 مليون درهم، ما يدل على استمرارية الربحية والزخم التشغيلي الإيجابي، مدفوعاً بأرباح بلغت 7.86 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 2.95 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024. وسجلت إيرادات التكافل مبلغ 515.36 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 528.59 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2024.

وارتفعت حقوق المساهمين الإجمالية بنسبة 5.2% لتصل إلى 351.84 مليون درهم حتى 30 يونيو 2025، مقارنة بـ 334.38 مليون درهم حتى 31 ديسمبر 2024، مدفوعة بتحقيق الأرباح وتقليص الخسائر المتراكمة إلى 440.68 مليون درهم حتى 30 يونيو 2025 مقارنة بـ 443.86 مليون درهم بنهاية 2024. وشهدت أرصدة البنك والنقد تحسناً ملحوظاً إلى 214.44 مليون درهم من 148.77 مليون درهم بنهاية 2024، ما يعكس الإدارة القوية للنقد. وشهدت مصاريف خدمات التكافل انخفاضاً كبيراً، بما يتماشى مع التزام الشركة بالكفاءة التشغيلية.

وتحسن إجمالي الدخل الشامل ليصل إلى 19.57 مليون درهم، مقارنة بخسارة بلغت 19.7 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية في الأسواق الرئيسية والتعديلات الإيجابية للعملات الأجنبية على مستوى الشركات التابعة.

وبهذا الخصوص، صرح سعادة فهد القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة، قائلاً:"لقد أظهرت سلامة تحسناً في حقوق المساهمين، وزيادة في السيولة، وتحسناً في الملاءة المالية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وهو ما يؤكده النمو الملحوظ في الأداء ربع السنوي. ومع استمرارنا في تعزيز ميزانيتنا العمومية، نركز على جهودنا المتواصلة في تبسيط المرحلة التالية من نمو الشركة. وتتركز مبادراتنا في سلامة على بناء أساس أكثر مرونة يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويمكّن عملاءنا، ويحقق تأثيراً إيجابياً في المجتمع، بما يتماشى مع الرؤية الاستشرافية الطموحة لدولة الإمارات".

من جانبه، قال محمد علي بوعبان الرئيس التنفيذي للمجموعة في سلامة:"يسعدنا أن نعلن عن تحقيق أداء قوي في الربع الثاني من عام 2025 لشركة سلامة، والذي ساهم بشكل كبير في ربحيتنا الإجمالية للنصف الأول من العام. لقد ساهم تركيزنا الاستراتيجي على الكفاءة التشغيلية والإدارة المالية المدروسة في تحقيق نتائج إيجابية، مدعومة بالزيادة الكبيرة في احتياطاتنا النقدية واستمرار تعزيز قاعدة حقوق مساهمينا. ونؤكد التزامنا بالتميز في المنتجات التي تركز على العملاء، والابتكار في عروض التكافل، والوفاء بوعدنا للمؤمن لهم والمساهمين. إن هذا الزخم الإيجابي يضعنا في وضع جيد لبقية العام بينما نواصل التحرك في السوق بمرونة، والاكتتاب المنضبط، والابتكار الرقمي، والرؤية الاستراتيجية لتعزيز مكانة سلامة كشركة إقليمية رائدة في مجال التكافل".

وانطلاقاً من كونها إحدى أكبر وأعرق شركات التكافل في العالم، تلتزم سلامة بزيادة إمكانية الوصول إلى حلول التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لعملائها. وقد تعاونت الشركة مؤخراً مع Policybazaar.ae لزيادة انتشار التأمين على الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر القنوات الرقمية.

ويذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني قد أكدت تصنيف القوة المالية لشركة سلامة على المدى الطويل عند مستوى "BBB-" مع نظرة مستقبلية متطورة.

نبذة عن الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"

تعتبر الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" واحدة من أكبر وأقدم مزودي خدمات التأمين التكافلي الإسلامي في العالم، وهي مدرجة في سوق دبي المالي برأسمال مدفوع قدره 939 مليون درهم. ومنذ تأسيسها في عام 1979 وحتى يومنا هذا، تبقى "سلامة" شركة رائدة في مجال قطاع التكافل.

ويمكن أن يُعزى استقرار الشركة ونجاحها إلى نهجها الخاص في التركيز على خدمة العملاء، حيث تعمل على إبقاء العملاء والشركاء في قلب عالم الأعمال بالتوازي مع وفائها لقيمها ومبادئها. ودأبت سلامة دوماً على تصميم وتطوير الحلول التي تلبي حاجات العملاء المتغيرة، وهذا ما أعطى الشركة اليوم سمعتها الراسخة بتوفير الحلول التكافلية الأكثر تنافسية وتنوعاً في المنطقة.

تقدم سلامة خدماتها للعملاء الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر والجزائر من خلال شبكتها العالمية الواسعة من الشركات التابعة والشريكة.

وتبقى "سلامة" شريك التكافل المفضّل من قِبَل شركائها وعملائها، وتصون التزامها برسالة "تأمين مستقبلنا ــ معاً".

