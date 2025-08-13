دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفت شركة الحبتور للسيارات، وكيل التوزيع الحصري لسيارات ميتسوبيشي وفوسو وجاك موتورز وبينتلي وبوغاتي وباغاني وريماك أوتوموبيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعامٍ آخر من النجاحات في خدماتها الهادفة لتحقيق رضا العملاء وتميز عملياتها، وذلك خلال مؤتمر تجار قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع السنوي الذي انعقد مؤخراً في مدينة دبي.

وخلال هذا الحدث، اجتمعت شركة الحبتور للسيارات للاحتفاء بشركائها وموظفيها والمعنيين بأعمالها لالتزامهم الراسخ بالتميز ودورهم البارز في النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة. وشهدت فعالية هذا العام حضور أكثر من 200 مشارك، من بينهم وفود رفيعة المستوى من "ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا" (MMMEA) و"دايملر تراك الشرق الأوسط وأفريقيا (DTMEA)"، إلى جانب فريق الإدارة العليا لشركة الحبتور للسيارات.

وانصبّ التركيز خلال فعالية هذا العام على تسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة والتزامها الراسخ بالحفاظ على معايير عالية للأداء المتميز وتجاوزها، وهو ما أضحى خلال السنوات الماضية مرادفاً لعلامة شركة الحبتور للسيارات.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات: "باعتبارنا ضمن أبرز موزعي السيارات على مستوى المنطقة، حملنا على عاتقنا التزاماً راسخاً بتوفير أفضل خدمة لعملائنا تحقيقاً لرضاهم الكامل. نحن نتطلع باستمرار إلى ابتكار سبل جديدة لتحسين عملياتنا الداخلية بما يُمَكِّننا من تقديم المزيد من الخدمات المتميزة لعملائنا الأوفياء. وتزامناً مع احتفالنا بالنجاحات التي حققناها والتقدم الذي أحرزناه حتى الآن، فإننا سعداء للغاية بتكريم جميع شركائنا وموظفينا للدور الكبير الذي اضطلعوا به في هذه المبادرة".

وفي إطار مساعيها المتواصلة لاستقطاب المزيد من العملاء والدخول إلى قطاعات جديدة وإطلاق عدد من المشاريع لدفع عجلة نمو الشركة، عملت الحبتور للسيارات على حفز إمكاناتها الكبيرة في كافة القطاعات بمساهمة كبيرة من موظفيها وشركائها. وبعدما تمكنت الشركة من بلوغ مستوى التميز المنشود في كافة عملياتها، كان هدفها التالي هو تحسين الكفاءة وتعزيز الاستقرار في أنشطتها، الأمر الذي أثمر عن تحقيق المزيد من النجاحات وضمان رضا العملاء على المدى الطويل.

وقد اضطلع مؤتمر تجار قطع الغيار 2025 بدور محوري في رحلة شركة الحبتور للسيارات نحو المزيد من النجاحات، حيث أسهم بشكل ملحوظ في إنجازاتها وحضورها القوي في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة. وتجسيداً لقوة الشراكة والتعاون القائم، كرّمت شركة الحبتور للسيارات تجار قطع الغيار بمنحهم جوائز تميُّز الأداء، وقدمت للفائزين سيارات "ميتسوبيشي أتراج" وقطعاً نقدية ذهبية.

نبذة عن شركة الحبتور للسيارات:

شركة الحبتور للسيارات هي وكيل التوزيع الحصري لسيارات ميتسوبيشي موتوز، وفوسو، وجاك، وبينتلي، وبوغاتي، وباغاني، وريماك أوتوموبيلي وزينغر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي جزء من مجموعة شركات الحبتور ذات الأعمال المتنوعة التي تبلغ قيمتها مليارات الدراهم والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لعملياتها. تمتلك المجموعة أعمالاً واسعةً واستثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الهندسة، والعقارات، والفنادق، والتأجير، والتعليم، والنشر، والسيارات.

-انتهى-

#بياناتشركات