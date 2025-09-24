دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك دبي للاستثمار (ش.م.ع) في معرض "رؤية 2025"، الذي يُقام خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

تؤمن دبي للاستثمار بأن الكفاءات الوطنية هي الركيزة الأهم لنهضة دولة الإمارات ومستقبلها. ومن هذا المنطلق، حرصت المجموعة على استقطاب وتطوير المواهب الإماراتية من خلال معرض "رؤية"، الذي يشكّل منصة لتمكين الكوادر الطموحة من الانطلاق في مسارات مهنية واعدة، تتطور لتصبح وظائف مستدامة في مختلف قطاعات أعمالها، بما يشمل العقارات، والتصنيع، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات، إضافةً إلى الاستثمارات.

إلى جانب جهود التوظيف، تولي المجموعة اهتمامًا بالغًا بالإرشاد المهني المنهجي، وتطوير المهارات القيادية، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات، ما يتيح للكفاءات الإماراتية اكتساب الخبرة وبناء الثقة، والمساهمة بفعالية في الابتكار، والتميز التشغيلي، وتحقيق النمو الاستراتيجي.

تعكس مشاركة دبي للاستثمار المستمرة التزامها ببناء قوة عاملة مرنة ومؤهلة للمستقبل، مع ترسيخ التوطين كعنصر استراتيجي يسهم في تحقيق اقتصاد إماراتي مستدام ومزدهر.

ندعوكم لزيارة جناح دبي للاستثمار رقم B3 في القاعة 3 بمركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2025.

-انتهى-

#بياناتشركات