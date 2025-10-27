الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت أڤيڤا، الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات الصناعية التي تدعم التحول الرقمي والاستدامة، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025" الذي يُقام في أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2025. وتستعرض الشركة خلال الحدث منصتها CONNECT، وهي منصة الذكاء الصناعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح لشركات الطاقة الاستفادة من التحليلات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطوير عمليات أكثر ذكاءً واستدامة.

وتعرض أڤيڤا قدرات منصة CONNECT عبر تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، لتسلّط الضوء على كيفية دعم المنصة لمختلف مراحل دورة الحياة الصناعية - من التصميم والبناء إلى التشغيل والصيانة والتحسين. وتُمكّن المنصة المؤسسات من دفع عجلة الابتكار وتحسين الأداء وتعزيز أهداف الاستدامة في ظل سرعة تطور المشهد الرقمي.

ومع تسارع جهود دولة الإمارات نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وتنويع مزيج الطاقة، تؤكد المبادرات الوطنية مثل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 التزام الدولة بالنمو المستدام وخفض الانبعاثات. وانسجاماً مع هذه الطموحات الاستراتيجية، تقدّم أڤيڤا لشركات الطاقة حلول البرمجيات الصناعية الشاملة التي تربط بين الهندسة والعمليات والأداء بسلاسة، مما يمكّنها من تعزيز تنفيذ المشاريع وتحسين موثوقية الأصول وتحقيق تقدم ملموس نحو أهداف الحياد الكربوني.

وفي تعليقه على الأمر قال خيسوس هيرنانديز، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى أڤيڤا: "مع انتقال قطاع الطاقة نحو مستقبل أكثر استدامة، تسهم تقنياتنا – بدءاً من التوائم الرقمية ووصولاً إلى التحليلات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي – في مساعدة الشركات على تحسين العمليات وتعزيز موثوقية الأصول ودفع التقدم نحو أهداف الحياد الكربوني. ونتطلع إلى لقاء عملائنا وشركائنا في المنطقة خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول لاستعراض دور حلولنا في دعمهم بمواجهة التحول المعقد وتعزيز الأداء والمرونة المؤسسية."

ومن جانبه قال نايف بوشعيا، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى أڤيڤا: "يواجه قطاع الطاقة في المنطقة العديد من التحديات، بدءاً من إدارة تنفيذ المشاريع المعقدة وتحسين كفاءة النفقات الرأسمالية، وصولاً إلى الحد من فترات التوقف غير المخطط لها ومعالجة أوجه القصور التشغيلي. وهناك تزايد ملحوظ في أهمية تحقيق أهداف الاستدامة، ولا سيما في تتبع الانبعاثات والإبلاغ عنها. وسنسلّط الضوء خلال مشاركتنا في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" على كيفية مساهمة مفهوم “الذكاء الصناعي كخدمة” في تمكين المؤسسات في الشرق الأوسط من تحقيق الكفاءة والاستدامة والنمو، وذلك من خلال الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي والبيانات والخبرة البشرية."

يتواجد خبراء أڤيڤا أثناء الفعالية في القاعة 4، الجناح رقم 4410 لتقديم عرض حي لمنصة CONNECT، أكبر منصة برمجيات صناعية في العالم، والمزوّدة بتوأم رقمي ذكي يدمج الرؤى عبر كامل النظام الصناعي. وسيساعد العرض التفاعلي الزوار والعملاء على فهم كيفية تحسين الأداء وتعزيز الاستدامة وتحقيق قيمة ملموسة وتعظيم العائد على الاستثمار.

نبذة عن أڤيڤا

تعد شركة أڤيڤا رائدة عالمية في مجال البرمجيات الصناعية، حيث تعمل على تحفيز الإبداع لقيادة الاستخدام المسؤول لموارد العالم. يعتمد أكثر من 90% من الشركات الصناعية الرائدة على أڤيڤا لمساعدتها في توفير أساسيات الحياة: الطاقة الآمنة والموثوقة، والغذاء، والأدوية، والبنية التحتية وغيرها. ومن خلال ربط الأشخاص بالمعلومات الموثوقة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد أڤيڤا على هندسة المشاريع الرأسمالية بكفاءة أكبر، والعمل بشكل أفضل وخلق قيمة مستدامة. ومن خلال منصة الذكاء الصناعي الخاصة بنا، CONNECT، وتطبيقات إدارة المعلومات الموثوقة والآمنة القائمة على الذكاء الاصطناعي الصناعي، تعمل أڤيڤا على تمكين الشركات من تعزيز التعاون بين الفرق وتسريع الرؤى عبر نظامها البيئي من الموردين والشركاء والعملاء.

تعتبر أڤيڤا واحدة من أكثر الشركات ابتكارًا في العالم، وتعتمد حلولها المفتوحة على خبرة أكثر من 7000 موظف و5000 شريك و5700 مطور معتمد. يقع المقر الرئيسي للشركة في كامبريدج بالمملكة المتحدة وتدير عملياتها في جميع أنحاء العالم.

-انتهى-

