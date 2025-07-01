في إطار التزامها بتمكين رواد الأعمال في القطاعات الواعدة والمستدامة، وقّعت "جمعية الإمارات لريادة الأعمال" مذكرة تفاهم استراتيجية مع "معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية - إكسبو دبي ٢٠٢٥" خلال ملتقى رواد الأعمال في أبوظبي، الحدث الأبرز في المنطقة للمنتجات العضوية والطبيعية في مجالات الأغذية ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار تعاون بين الطرفين لدعم رواد الأعمال الراغبين في دخول قطاع المنتجات العضوية والطبيعية، وتعزيز نماذج الأعمال المستدامة المتوافقة مع الأهداف البيئية والاقتصادية للدولة. وقع المذكرة كل من السيد/ جاسم الشكر، الأمين العام وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، والسيدة/ جيني روبين، المديرة التنفيذية لمعرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية - إكسبو دبي ٢٠٢٥ بحضور نخبة من الشركاء ورواد الأعمال البارزين.

وبموجب الشراكة ستعمل الجمعية على تيسير مشاركة نخبة من أعضاء الجمعية في فعاليات المعرض القادمة بهدف تعزيز المعرفة والخبرات في مجال الاقتصاد المستدام. كما ستتاح لأعضاء الجمعية فرص توفير منصة لعرض منتجات وخدمات رواد الأعمال أمام المستثمرين والمشترين والشركاء المحتملين.

وقال السيد/ جاسم الشكر، تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تمكين رواد الأعمال من لعب دور محوري في اقتصاد المستقبل المستدام، واستكشاف فرص النمو في الأسواق الخضراء محلياً ودولياً."

من جانبها صرحت السيدة/ جيني روبين، نفخر بهذا التعاون مع جمعية مرموقة تسهم بشكل فاعل في تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية، ونتطلع لدعم رواد الأعمال لتحقيق التميز في سوق المنتجات الطبيعية المتنامي."

معلومات عن الحدث:

يقام "معرض المنتجات العضوية إكسبو دبي ٢٠٢٥" في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من ١٧ إلى ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥، ويستقطب سنوياً مئات العارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

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