دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن قائمة الشركاء والرعاة المرموقين المشاركين في أعمال النسخة الثالثة من فعالية "إنفيجن"، الحدث التقني الرائد في منطقة الشرق الأوسط، والذي تنظمه "دو" يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025 في فندق أتلانتس ذا رويال، تحت شعار: "التقاء القيادة والتكنولوجيا يفتح آفاق الذكاء الاصطناعي".

ويُعد "إنفيجن 2025"، منصة استراتيجية تجمع أبرز رواد قطاع تقنيات المستقبل والقيادات الحكومية وقيادات قطاع التكنولوجيا والخبراء الدوليين في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، لصياغة ملامح العالم الرقمي السيادي ليكون أكثر أماناً وقابلية للتوسّع والتطور، من خلال البنية التحتية الرقمية القوية والابتكارات المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتناغم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وانضمت إلى الحدث شركة Oracle بصفتها الراعي المُضيف لــ "إنفيجن 2025"، لعرض خبرتها العالمية وإمكاناتها المُتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي، لتعزيز المنظومة التقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. فيما أكدت "سيسكو"، حضورها كشريك بلاتيني، من خلال مواصلة التزامها بتطوير المشهد الرقمي في الدولة. كما سيشارك كل من "إتش بي ايه" و"هواوي" و"أكاماى تكنولوجيز" و"سايبر نايت" كرعاة ذهبيين، حيث سيقدمون أحدث الابتكارات التقنية لتعزيز وتيرة الابتكار. وتضم قائمة الشركاء الفضيين "ديل تكنولوجيز" و"فورتينت" و"أكسنتشر" و"هيكساور" و"بالو ألتو نتوركس"، الذين سيسهمون في تعزيز المرونة والموثوقية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وتضم قائمة الشركاء البرونزيين كل من "إكوينكس" و"جوي سمارت تكنولوجيز"، حيث سيشاركون لترسيخ روح التعاون التي تدفع مسيرة التحول في مجاليّ الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو"، إن "فعالية (إنفيجن 2025) ليست مجرد حدث تقني فريد من ونوعه في منطقة الشرق الاوسط، بل هو منصة وطنية يلتقي فيها صُنّاع ورواد المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوحيد الرؤية والابتكار والتنفيذ. إذ أن الشركاء والرعاة يمثلون عنصراً أساسياً في دفع مسيرة الإمارات نحو مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، عبر تقديم حلول رقمية آمنة وقابلة للتوسع والسيادة، تُسهم في بناء مجتمعات ذكية، وتعزيز الاقتصاد، وإثراء حياة الناس. ومن خلال هذا التعاون، نرسم معاً الأساس للمستقبل الرقمي المُستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه قال ميغيل فيغا، نائب الرئيس الأول لمنصة قواعد البيانات والبنية التحتية السحابية لدى شركة Oracle في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "تفخر شركة Oracle بالتعاون مع دو في فعالية إنفيجن 2025، التي تعُد المنصة المٌؤثرة في صياغة مشهد الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُسلّط هذا الحدث البارز الضوء في نسخته الثالثة هذا العام على تعزيز إمكانات الذكاء الاصطناعي السيادي والحوسبة السحابية لدعم القطاعين العام والخاص وتمكينهما من الوصول إلى مستويات جديدة من الابتكار والأمن والكفاءة التشغيلية. ونهدف إلى تسريع اعتماد التحول الرقمي المُعزز بالذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال الجمع بين ريادة Oracle التقنية والحضور الوطني والخبرة التي تتمتع بها دو."

تضم فعالية "إنفيجن 2025"، جدول أعمال ثري يشمل مناقشة واستعراض مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية السيادية والذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل القائم على الذكاء الاصطناعي (Generative & Agentic AI) ووحدات معالجة الرسوميات المعززة بالذكاء الاصطناعي كخدمة (AI GPU-as-a-Service) والثورة الصناعية الرابعة والروبوتات المتطورة والحوسبة السحابية. ومن المقرر أن يُسلط "إنفيجن 2025" الضوء على أحدث التقنيات العالمية ويعزز التحالفات الاستراتيجية ويُطلق حوارات نوعية ترسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وتدعم رؤيتها نحو تحقيق أهداف استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

