الكويت، أعلنت اليوم شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.، وهي إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والرعاية الصحية في منطقة الخليج، عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025.

أبرز نتائج الشركة للنصف الأول من العام 2025:

الإيرادات: 159.0 مليون د.ك.، بارتفاع 4.5% عن النصف الأول من 2024.

الأرباح التشغيلية: 14.6 مليون د.ك.، بارتفاع 15.9% عن النصف الأول من 2024.

الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 19.0 مليون د.ك.، بارتفاع 11.9% عن النصف الأول من 2024.

الأرباح قبل الضرائب: 11.5 مليون د.ك .، بارتفاع 20.9% عن النصف الأول من 2024.

الأرباح بعد الضرائب: 10.5 مليون د.ك .، بارتفاع 16% عن النصف الأول من 2024.

الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم: 9.9 مليون د.ك.، بارتفاع 17.1% عن النصف الأول من 2024.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ميزان القابضة السيد/ محمد جاسم الوزان: "يعكس الأداء القوي لمجموعة ميزان القابضة في النصف الأول التزام المجموعة باستراتيجية طويلة الأمد تركّز على رفع الكفاءة، وتوسيع الحصة السوقية، وتقديم قيمة مستدامة للمساهمين."

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية في مجموعة ميزان القابضة السيد/ عمرو فرغل: "تعكس نتائج مجموعة ميزان القابضة نمواً مستمراً في الإيرادات وتحسناً في الربحية، حيث سجّل صافي الربح نمواً بنسبة 17.1% في النصف الأول 2025، مدفوعاً بتحسّن الهوامش والانضباط في التحكم بالتكاليف على مستوى المجموعة، فيما نمت الإيرادات بنسبة 4.5% بفضل تعزيز الأداء في الأسواق الرئيسية، ومع هذه النتائج القوية للنصف الأول، نتطلع إلى مواصلة النتائج الإيجابية للنصف الثاني من عام 2025."

نظرة على الأداء المالي لشركة ميزان خلال النصف الأول من العام 2025:

مجال الأغذية:

حقق مجال الأغذية إيرادات بقيمة 100.7 مليون د.ك، بارتفاع 3.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وشكل إيراد مجال الأغذية 63.3% من إجمالي إيرادات المجموعة. وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثّل 53.7% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 4.6% والخدمات الغذائية 5.1%.

قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية: ارتفع إيراد هذا القطاع بنسبة 6.3%

قطاع التجهيزات الغذائية: انخفض إيراد هذا القطاع بنسبة 18.3%

قطاع الخدمات الغذائية: انخفض إيراد هذا القطاع بنسبة 3.3%

مجال غير الأغذية:

بلغت إيرادات مجال غير الأغذية 58.3 مليون د.ك، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 6.8% مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي. وتمثل إيرادات هذا المجال بنسبة 36.7% من إجمالي إيرادات المجموعة. وتتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثّل 35% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثّل 1.7% من إجمالي إيرادات المجموعة.

قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية: ارتفع إيراد هذا القطاع بنسبة 7.7%

قطاع الصناعات: انخفض إيراد هذا القطاع بنسبة 9.4%

نظرة على أداء العمليات في الأسواق الإقليمية في النصف الأول لعام 2024:

الكويت: ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.5%

الإمارات: ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.2%

قطر: انخفضت الإيرادات بنسبة 24.8%

السعودية: انخفضت الإيرادات بنسبة 4.6%

الأردن: ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.3%

عن مجموعة ميزان القابضة:

تباشر عمليات في ست دول من خلال أكثر من 34 شركة تابعة لها، ويعمل فيها ما يزيد عن 8,000 موظّف

توزّع أكثر من 34 ألف صنفٍ ( SKU ) لمنتجات غذائية واستهلاكية من كبرى العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، وهو ما يجعل شركة ميزان القابضة من كبرى الشركات من حيث عدد العلامات التجارية التي تصنعها وتوزعها وكذلك من حيث المبيعات والحصة السوقية، إضافة إلى حصة الشركة من إجمالي إنفاق المستهلك في الفئات التي تخدمها.

يغطي نشاطها مختلف القطاعات الاستهلاكية، ويدعمه علاقات طويلة الأمد مع شركات عالمية معروفة منها "جونسون آند جونسون" ( Johnson & Johnson )، و"عليان كميبرلي كلارك" ( Olayan-Kimberly Clark ) و"ريكيت بنكينزر" ( Reckitt Benckiser ) و"أرلا فودز" ( Arla Foods ) و"جنرال ميلز" ( General Mills ) و"ساره لي" ( Sara Lee ) والعديد من الشركات المصنّعة الأخرى.

تجهز 110,000 وجبة يومياً في الكويت وقطر ضمن قطاع التجهيزات الغذائية.

تمتلك مرافق تصنيع الغذاء والمشروبات والسلع الاستهلاكية على مساحة تغطي 190,000 متر مربع في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

تتمتع بعلاقات قوية مع الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية.

تقوم الشركة على التكامل الرأسي بما في ذلك تصنيع المعلبات، وتزويد الوجبات، وتقديم الخدمات المساندة واللوجستية.

تضمن قائمة عملاء الشركة في قطاع "خدمات الأغذية" مطاعم المأكولات السريعة العالمية، وشركات التجهيزات الغذائية للطيران، وكبرى شركات الخدمات الغذائية.

تعد شركة ميزان القابضة شركة ذات تاريخ يمتد الى 80 عامًا، وقد تم إدراجها في بورصة الكويت خلال الربع الثاني من عام 2015. يقع المقر الرئيسي للشركة في الكويت، مع أنشطة تشغيلية مباشرة في الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، المملكة العربية السعودية، العراق، والأردن.

