أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، عن توسيع شبكتها العالمية عبر إضافة وجهات جديدة وزيادة وتيرة رحلاتها خلال موسم الشتاء، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السعة التشغيلية وتلبية الطلب المتنامي من العملاء والشركاء حول العالم. ويأتي هذا التوسع بهدف تعزيز ممرات التجارة الحيوية عبر آسيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وأوروبا، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز لوجستي عالمي رائد يربط بين الشرق والغرب.

وتعتزم الاتحاد للشحن توسيع نطاق عملياتها من خلال توفير سعة شحن إضافية وتسيير رحلات جديدة إلى المملكة المتحدة، مع إطلاق رحلتين أسبوعيتين جديدتين إلى إيست ميدلاندز. وابتداءً من 27 أكتوبر، ستربط الوجهة الجديدة بين أبوظبي وشبكة التوزيع الرئيسية في المملكة المتحدة، التي تعدّ محوراً أساسياً للتوصيل المحلي ولعمليات الشحن إلى أوروبا.

كما ستعمل الاتحاد للشحن على توسيع سعتها التشغيلية في الأسواق الإنتاجية الرئيسية في آسيا، من خلال إضافة المزيد من الرحلات إلى كل من شنغهاي (+1)، وهونغ كونغ (+1)، وشينزن (+6)، وإيتشو (+1). ويأتي هذا التوسع تزامناً مع مشاركة الشركة في معرض الشحن الجوي جنوب شرق آسيا 2025، الذي يعدّ أبرز تجمع إقليمي لقطاع الشحن الجوي العالمي. وتؤكد مشاركة الاتحاد للشحن في هذا المعرض على نمو حضورها في القارة الآسيوية، وجهودها في ربط المصدّرين والشركات بفرص تجارية جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة عدد رحلات الشحن الأسبوعية إلى كل من الرياض (+2)، ومطار باريس شارل ديغول (+1)، وفرانكفورت (+1)، وذلك لدعم الزيادة المستمرة في حركة البضائع، وضمان مرونة أكبر للعملاء الذين يبحثون عن خدمات شحن فعّالة وموثوقة طيلة موسم الشتاء.

ويأتي جدول رحلات الشحن الموسّع استكمالاً لإعلان الاتحاد للطيران مؤخراً عن إطلاق 16 وجهة جديدة لرحلات الركاب بين نوفمبر 2025 ومارس 2026، تشمل كلاًّ من أديس أبابا، الجزائر، ألماتي، باكو، بوخارست، تشيانغ ماي، فضلاً عن كازان، كرابي، ميدان، المدينة المنوّرة، بنوم بنه، طشقند، تبليسي، ويريفان.

وتعليقاً على ذلك، قال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للطيران:" تأهباً لموسم الشتاء الذي يشهد ذروة في النشاط، نعمل على زيادة سعة شبكتنا وتقديم مسارات تجارية مبتكرة. هذا يعني أن عملاءنا سيحصلون على المزيد من الخيارات لضمان نقل بضائعهم بمصداقية وعناية لا مثيل لها. هدفنا من هذا التوسع الاستراتيجي هو مواصلة تمكين الشركات والمجتمعات من تحقيق النمو والازدهار المستدام."

يبرز جدول شحن الشتاء 2025 الموسّع دور الاتحاد للشحن بصفتها جسراً جوياً عالمياً، يصل بين المراكز الاقتصادية الحيوية عبر حلول شحن جوي تتسم بالكفاءة والجودة العالية. ومع هذا التوسع الطموح، تلتزم المجموعة بتمكين شركائها بسبل أكثر ذكاءً وسرعة وسلاسة لنقل البضائع دولياً، وبناء روابط حقيقية تتخطى كل الحدود.

