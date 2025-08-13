أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة -كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر يوليو 2025، والتي عكست استمرارها في النمو والطلب القوي.

ورحبت الاتحاد بـ 2 مليون مسافر خلال الشهر، بزيادة 19% عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما قامت بنقل 1.7 مليون ضيف. يعكس هذا النمو المستمر التوسع الاستراتيجي للشركة ومكانتها القوية في السوق. وقد ارتفع معدل حمولة الركاب إلى90 %، مقارنةً بـ 89 %في يوليو 2024، مما يعزز قدرة الاتحاد للطيران على تحسين سعتها مع الحفاظ على الطلب المرتفع.

ويبلغ أسطول طائرات الاتحاد حاليًا 111طائرة، مما يدعم شبكتها المتنامية من 81 وجهة للركاب، ارتفاعًا من 76 وجهة في العام السابق. وتبرز هذه الأرقام استمرار استثمار الشركة في تطوير الأسطول والخطوط.

استقبلت الاتحاد 12.2 مليون مسافر، بزيادة 17% عن الفترة نفسها من العام 2024 مع حفاظها على معدل حمولة مهم بلغ 88% مقارنةً بـ 86% في العام الماضي. وقد وصل إجمالي عدد الركاب خلال 12 شهرًا إلى 20.3 مليون، مما يعزز مكانتها بين أسرع شركات الطيران نموًا في المنطقة.

وبهذه المناسبة قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: " شهدنا نموًا مستمرًا ومُرضيًا في أعمالنا، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 19% على أساس سنوي. ولقد تجاوز إجمالي 12 شهرًا المتداول 20 مليون للمرة الأولى في تاريخنا، مما يعكس الثقة التي يضعها عملاؤنا في خدماتنا وقوة شبكتنا."

"وقد واصلنا العمل على نمو اسطولنا من الطائرات حيث استقبلنا خلال شهر يوليو أول طائرة ايرباص A321LR من فئة الممر الواحد بعيدة المدى. حيث انضمت خمس طائرات جديدة إلى الاتحاد بالاضافة الى طائرتين من طراز بوينج 787s و طائرة من طراز ايرباص A350-1000 و طائرة ايرباص A320، مما يعكس التزامنا التام بتحقيق هدفنا للنمو وزيادة عدد وجهاتنا عالميًا."

كان يوليو شهرًا قياسيًا، حيث انضمت خمس طائرات جديدة إلى الاتحاد، بما في ذلك طائرتين من طراز بوينغ 787، وطائرة إيرباص A350-1000، وطائرة A320، جنبًا إلى جنب مع A321LR الافتتاحية. تعكس هذه الإضافات التزامنا بالنمو وزيادة السعة عبر شبكتنا العالمية.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية لثلاثة أعوام على التوالي منذ 2022 من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

