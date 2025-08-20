يُعزى الأداء الصيفي القوي إلى نهج استراتيجي للتسويق ومجموعة من المبادرات التي تركز على الضيوف والنزلاء.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فنادق تايم، العلامة التجارية الرائدة في قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائج إيجابية لصيف عام 2025، مسجلة نمواً سنوياً ملحوظاً في معدلات الإشغال، ومتوسط الأسعار اليومية، والإيرادات لكل غرفة فندقية متاحة، مما يؤكد التركيز الاستراتيجي للشركة على الأسواق ذات النمو المرتفع ويسلط الضوء على جاذبية المنطقة المتزايدة كوجهة سياحية على مدار العام.

وقد شهدت فنادق تايم خلال شهر يونيو من العام الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الإشغال بنسبة 6.3% مقارنةً بالعام السابق، مما يشير إلى زيادة الطلب خلال أشهر الصيف الأكثر هدوءًا، ومنذ بداية العام، حققت المجموعة نموًا إجماليًا في نسبة الإشغال بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مما يُثبت قدرة الشركة على الحفاظ على حجم الإشغال خلال فترات السفر خارج أوقات الذروة.

علاوة على ذلك، حققت المجموعة نموًا مزدوجًا في أرقام متوسط السعر اليومي وإيرادات الغرفة المتاحة، بدعم من استراتيجية التسعير التي تم تنفيذها لتعزيز الحجم والقيمة.

وبهذه المناسبة قال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق تايم: "يُظهر أداؤنا هذا الصيف تركيزنا الاستراتيجي على المرونة والعروض المُخصصة للضيوف، حيث نواصل تعزيز قدرتنا التنافسية من خلال اكتشاف فئات جديدة من الضيوف والاستجابة الاستباقية بتقديم منتجات وتجارب مُخصصة".

وأضاف عوض الله قائلاً: "سنواصل التزامنا بتعزيز مكانتنا باعتبارنا مشغل الفنادق المفضل لدى المسافرين، بالإضافة إلى دعم سمعة الشرق الأوسط كوجهة سفر جذابة على مدار العام".

وقد حدد تحليل أنماط حجوزات النزلاء في محفظة فنادق تايم قطاعين رئيسيين للسفر يُسهمان في النمو، حيث شهد صيف 2025 زيادات ملحوظة في حجوزات العائلات، وخاصةً من دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية الأخرى الذين يُفضلون بشكل متزايد باقات الإقامة الطويلة والغرف المتصلة والعروض المُجمّعة التي تشمل أنشطة للأطفال وحوافز على المطاعم وخصومات على التسوق".

كما أفادت الشركة باهتمام متزايد من المسافرين الشباب، بمن فيهم جيل زد وجيل الألفية. وعادةً ما يُولي هؤلاء الضيوف الأولوية لقضاء إجازات قصيرة في المدن غنية بالتجارب، وسهولة الحجز الرقمي، والأنشطة المحلية الغامرة، وقد لاقت فنادق العلامة التجارية في المراكز الحضرية مثل دبي والشارقة صدىً واسعاً لدى هذه الفئة العمرية، مستفيدةً من حضورها القوي على وسائل التواصل الاجتماعي وحلول الضيافة المبتكرة التي تعتمد على مبدأ عدم التلامس.

ويتماشى النمو المستدام لفنادق تايم مع التوجهات الإقليمية الأوسع، مما يجعل الشرق الأوسط وجهة سياحية على مدار العام، وقد ساهمت عوامل الجذب الداخلي المُحسّنة، وجداول الفعاليات الشاملة، وأسعار الفنادق الصيفية المُناسبة، والحملات السياحية الاستباقية التي تقودها الحكومة، في زيادة جاذبية المنطقة.

وفي إطار تسليط الضوء على جاذبية المنطقة كوجهة سياحية على مدار العام، أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مؤخراً أن الإمارة استقبلت 9.88 مليون زائر دولي لليلة واحدة بين يناير ويونيو 2025، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024.

وتابع عوض الله حديثه قائلاً: "سنواصل الاستفادة من العوامل العديدة التي تجذب الزوار إلى هذه المنطقة من خلال مبادرات التسويق الاستراتيجية وتجارب الضيوف المخصصة التي تستجيب بشكل مباشر لتفضيلات المسافرين المتغيرة".

واختتم عوض الله حديثه بالقول: " نحن في وضع مثالي للحفاظ على مسار النمو التصاعدي تزامناً مع أدائنا القوي خلال الصيف والذي يشكل أساسًا متينًا للمجموعة".

تدير مجموعة تايم للفنادق حالياً 17 فندقاً في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية ومصر، وتضم أكثر من 3,000 غرفة فندقية، كما لديها 12 عقاراً و5,000 غرفة فندقية في طور الإنشاء، بما في ذلك عقارات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وتنزانيا والمغرب والمحيط الهندي.

ويدعم التوسع في هذه الدول إطلاق المجموعة الاستراتيجي لمحفظتها المتنامية من العلامات التجارية. وتشمل هذه العلامات "فيفي باي تايم"، وهي علامة تجارية مميزة تُعنى بأسلوب الحياة؛ و"هالو باي تايم"، وهي علامة فاخرة راقية؛ و"روتيلا"، مفهوم فنادق تايم الفاخر المُصمم لتوفير ضيافة حصرية وراقية وغنية ثقافيًا، كما تُعيد المجموعة تنظيم عروضها السكنية عبر ثلاث فئات مميزة: "تايم ريزيدنسز كلاسيك"، و"إكزيكتيف"، و"بريميوم"، لتقديم خدمات أفضل للضيوف المقيمين لفترة طويلة أو قصيرة.

نبذة عن تايم للفنادق:

تأسست فنادق تايم عام 2012 على يد فريق متعدد الجنسيات متخصص في فن الضيافة العالمية. يُدار كل فندق من فنادقنا في الإمارات العربية المتحدة بشغف لا يُضاهى، حيث نحرص على تلبية جميع احتياجات السفر، وتتجلى أفكارنا في كل جانب من جوانب فنادق تايم، بدءًا من غرفها الفاخرة ووصولًا إلى مهارات موظفي الفعاليات البارعين.

تفضل بزيارة أحد فنادقنا المميزة، واكتشف مفهومًا جديدًا للضيافة والسفر.

تُجسّد مجموعة تايم للفنادق الضيافة الفريدة التي تتميز بها المنطقة، حيث تقع فنادق تايم في بعضٍ من أرقى المواقع في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتوفر للمسافرين أماكن إقامة عصرية وأنيقة تُجسّد أحدث التوجهات، بالإضافة إلى الضيافة العربية الأصيلة التي تشتهر بها المنطقة.

