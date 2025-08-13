نمو الأصول قيد الإدارة بنسبة 54% على أساس سنوي لتصل إلى 17.5 مليار دولار

زيادة الحسابات الممولة بنسبة 14% على أساس سنوي لتبلغ 3.63 مليون حساب

دبي - الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "إيتورو غروب ليمتد" ("إيتورو" أو "الشركة")، و (المسجلة في بورصة ناسداك تحت الرمز ETOR)، ومنصة التداول والاستثمار، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025.

وقال يوني أسيا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إيتورو: "أعرب عن اعتزازي الكبير بفريق إيتورو لتحقيقه هذه النتائج القوية في ربع آخر، فضلاً عن تسجيلنا توسّعاً ملموساً في ابتكاراتنا ومنتجاتنا وانتشارنا الجغرافي. وخلال الربع الثاني من هذا العام قدّمنا خدمة التداول (24/5) للأسهم الأميركية، وأطلقنا محافظ طويلة الأجل بالشراكة مع "فرانكلين تمبلتون" Franklin Templeton، وأدرجنا منتجات ادخار في فرنسا، وفي الوقت نفسه عززنا وجودنا في آسيا من خلال مقرنا الجديد في سنغافورة. وتعكس هذه التطورات التزامنا بجعل الاستثمار أبسط وأسهل وصولاً إلى مجتمعنا العالمي. إننا نتطلع إلى الاستمرار في تطوير تقنيات، مثل الترميز (tokenization) وأدوات الذكاء الاصطناعي التي نعتقد أنها ستحوّل طريقة تفاعل المستثمرين الأفراد مع الأسواق، كما أنها تخلق فرص نمو جديدة. وبالتوازي مع استمرارنا في تنفيذ استراتيجيتنا، نظل واثقين من قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة لمستخدمينا ومساهمينا".

من جانبه، قال ميرون شاني، المدير المالي لإيتورو: "يسعدنا كثيراً الكشف عن نتائجنا للربع الثاني من العام الجاري 2025، وهو أول ربع لنا كشركة عامة. لقد سجلت المساهمة الصافية نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح المُعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 31% على أساس سنوي، مما يعكس تركيزنا على تحقيق نمو ربحي في الإيرادات".

النتائج المالية والتشغيلية الرئيسية للربع الثاني 2025

المساهمة الصافية: ارتفعت بنسبة 26% على أساس سنوي لتبلغ 210 ملايين دولار، مقارنة بـ 167 مليون دولار في الربع الثاني من العام الذي سبقه 2024، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة نشاط التداول.

صافي الدخل (وفق المعايير المحاسبية المقبولة عموماً GAAP): بلغ 30.2 مليون دولار، مقابل 30.6 مليون دولار في الربع الثاني 2024، ويشمل هذا 15 مليون دولار التكاليف المرتبطة بالاكتتاب العام الأولي وتكاليف أخرى.

صافي الدخل المعدل (الإجراءات المالية غير المستندة إلى المعايير المحاسبية المقبولة عموماً): بلغ 54.2 مليون دولار، مقابل 44.2 مليون دولار في الربع الثاني 2024.

الأرباح المُعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين: ارتفع بنسبة 31% سنوياً إلى 72 مليون دولار، مقارنة بـ 55 مليون دولار في الربع الثاني 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة الإيرادات والإدارة المنضبطة للتكاليف.

ربحية السهم المخففة المعدلة: كانت 0.56 دولار مقابل 0.51 دولار في الربع الثاني 2024.

الحسابات الممولة: ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 3.63 مليون حساب، مقابل 3.17 مليون حساب في الربع الثاني 2024، مدعومة بجهود الاستحواذ والاحتفاظ بالمستخدمين، بالإضافة إلى استحواذ الشركة على تطبيق Spaceship الأسترالي في العام 2024.

الأصول قيد الإدارة: نمت بنسبة 54% على أساس سنوي لتصل إلى 17.5 مليار دولار، مقابل 11.3 مليار دولار في الربع الثاني 2024.

النقد وما في حكمه والاستثمارات قصيرة الأجل: بلغت 1.2 مليار دولار في 30 يونيو 2025.

المنتجات الجديدة: إطلاق منتجات رئيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والترميز ( tokenization )، وحلول الادخار، وخدمات eToro Money عبر ركائز الشركة الأربع: التداول، الاستثمار، إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الرقمية.

راجع قسم "المقاييس المالية غير المستندة إلى المعايير المحاسبية المقبولة عموماً ومؤشرات الأداء الرئيسية" أدناه للحصول على المزيد من المعلومات، ولمقارنة هذه المقاييس مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً GAAP. ويستند هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى المساهمة الصافية.

أبرز ملامح الأعمال

واصلت إيتورو تركيزها على النمو المستدام والربحي خلال الربع الثاني، وذلك عبر إطلاق منتجات وخدمات تدعم المستخدمين في مختلف مراحل رحلتهم الاستثمارية:

التداول: عزّزت الشركة عرضها بإطلاق التداول (24/5) على 100 سهم أميركي، ما يمكّن المستخدمين من التداول لفترات أطول. كما وسعت تغطية العملات الرقمية في الولايات المتحدة لتشمل أكثر من 100 أصل، متماشية مع تغطيتها العالمية التي تتجاوز 130 أصلاً. وإضافة إلى ذلك، أعلنت إيتورو عن استراتيجية الترميز الخاصة بها، وتعمل على إطلاق أسهم أميركية مُرمّزة ( tokenized US-listed stocks )، تمهيداً لقدرات نقل مستقبلية لهذا النوع من الأسهم. كما أُتيحت العقود الآجلة المُسعَّرة وفق الأسعار الفورية spot-quoted futures لعدد أكبر من المستثمرين، لتوفر من خلالها فرصاً إضافية للتنويع.

الاستثمار: طرحت إيتورو مجموعة من محافظ "ألفا" Alpha ضمن عرض المحافظ الذكية ( Smart Portfolio )، وهي استراتيجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتكون مبنية على تحليل متقدم لمصادر بيانات متعددة، بما في ذلك بيانات التداول الخاصة بشركة إيتورو، والموجّهة للمستثمرين الأفراد. كما أعلنت عن التوصل إلى شراكة مع "فرانكلين تمبلتون"، بهدف إطلاق محافظ جديدة تعتمد استراتيجيات ذات تاريخ استحقاق محدد ( target-date ). وتستمر ابتكارات الذكاء الاصطناعي في لعب دور محوري داخل الشركة، مع تقديم " Tori " كأداة تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومبنيّة على أحدث نماذج اللغة الكبيرة، لتقدّم الرؤى المخصصة، والإرشادات داخل المنصة، فضلاً عن الدعم التعليمي. كما أطلقت الشركة مجموعة من الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين بناء استراتيجيات متقدمة وقابلة للتخصيص.

إدارة الثروات: في إطار استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأمد، واصلت إيتورو تعزيز حلول الثروات عبر إطلاق منتجات ادخار في فرنسا، بما في ذلك خطط التقاعد ومنتجات التأمين على الحياة، مما يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى استثمارات طويلة الأجل مع تقديم مزايا ضريبية مباشرة عبر المنصة. ووسعت الشركة خيار الاستثمارات الدورية ( recurring investments ) ليشمل الإمارات العربية المتحدة إلى جانب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في خطوة من شأنها أن تُمكّن المزيد من المستخدمين من أتمتة مساهماتهم في الأسهم وصناديق المؤشرات والعملات الرقمية.

الخدمات المصرفية الرقمية (Neo-banking ): شهد طرح بطاقة eToro Money على مستوى أوروبا تحول الإنفاق اليومي إلى فرصة لبناء المحفظة من خلال مكافآت أسهم بنسبة 4%، ومزايا سفر مميزة، وبدون فرض رسوم على صرف العملات الأجنبية. كما تُظهر البطاقة رقم الحساب المصرفي الدولي ( IBAN ) المحلي الخاص بشركة إيتورو، مما يسمح بإدارة سلسة للإنفاق والودائع والاستثمارات عبر المنصة.

التوسع العالمي: عمدت إيتورو إلى تفعيل ترخيص خدمات أسواق رأس المال ( Capital Markets Services ) من سلطة النقد في سنغافورة، ما يعزز تواجدها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويثبت سنغافورة كمقر إقليمي آسيوي، بدعم من المواهب المحلية والشراكات الاستراتيجية ومساهماتها في منظومة التكنولوجيا المالية في سنغافورة.

نبذة عن إيتورو:

تُعد إيتورو منصة تداول واستثمار تمكّنك من الاستثمار والمشاركة والتعلّم. وتأسست هذه الشركة في العام 2007، حيث انطلقت من رؤية تتمثل في إتاحة التداول والاستثمار للجميع بطريقة بسيطة وشفافة. واليوم، تضم المنصة 40 مليون مستخدم مسجّل من 75 دولة. إننا نؤمن بقوة المعرفة المشتركة، وبقدرتنا على تحقيق نجاح أكبر من خلال الاستثمار معاً. لذلك أنشأنا مجتمعاً استثمارياً تعاونياً مصمماً لتزويدك بالأدوات اللازمة لتنمية معرفتك وثروتك. عبر إيتورو، في الوقت الذي يُمكنك فيه الاحتفاظ بمجموعة متنوعة من الأصول التقليدية والمبتكرة، واختيار طريقة استثمارك، بما في ذلك: التداول المباشر، والاستثمار في المحافظ، أو نسخ استثمارات الآخرين.

