32% من المشاركين حصلوا على درجات A*-A بينما حصل 58% على درجات A*-B بزيادة ملحوظة عن العام الماضي

الإقبال على المؤهل المهني والتقني من مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا يستمر في الازدياد مع تسجيل 32 بالمئة منهم أعلى درجة ممكنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة جيمس للتعليم عن احتفاء طلاب مدارسها بعام متميّز مع صدور نتائج امتحانات المستوى المتقدم (A-level) ومجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا، في إنجاز جديد يُعزز سجل التميّز الأكاديمي الحافل للمجموعة على مدى 66 عاماً.

وشهد هذا العام مشاركة قياسية من 1999 طالباً، حيث حققوا رقماً قياسياً باجتياز في 5,379 امتحاناً من امتحانات المستوى المتقدم في 22 مدرسة تابعة لمجموعة جيمس للتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، في رقم هو الأعلى حتى الآن. وأظهرت النتائج استمرار الأداء القوي للطلاب، مع حصول 32% منهم على درجات A*-A، بينما حصل 58% آخرون على درجات A*-B، في خطوة تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الطلاب ومدى تفاني مدرسيهم وأفراد عائلاتهم على حد سواء.

وتعكس النتائج تحسناً لافتاً في الدرجات مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد درجات A* بنقطتين مئويتين ليصل إلى 11٪، كما تحسن أداء A*-A من 26٪ في عام 2024 إلى 32٪ خلال العام الجاري، كما ارتفع أداء A*-B بست نقاط مئوية ليصل إلى 58٪.

وفي هذا الصدد، قالت ليزا كروسبي، الحائزة على وسام الإمبراطورية البريطانية، والرئيس التنفيذي لمسؤولي التعليم في مجموعة جيمس للتعليم: "نرى في النجاح الكبير لطلابنا في امتحانات المستوى المتقدم مجرد بداية مشوقة لما يحمله لهم المستقبل. وبصرف النظر عمّا يطمحون له من متابعة رحلتهم الأكاديمية في أهم الجامعات العالمية أو الانتقال إلى المسارات الفنية أو المهنية وغيرها من الآفاق المتاحة للنجاح، سيكون طلابنا مزودين بأفضل النتائج وبرصيد مهم من القيم والمرونة والطموح الذي يُميّز المتعلمين لدى مجموعة جيمس للتعليم."

وتابعت "حرصت مجموعة جيمس على مدى 66 عاماً على إعداد الطلاب لخوض الامتحانات ومواجهة الحياة في الوقت نفسه، وتأتي النتائج التي نحتفي بها اليوم لتُسلط الضوء على ما يُمكن تحقيقه عندما يجتمع وضوح الرؤية مع شغف التعلم والدعم اللامحدود من المدرسين المتفانين في المدرسة والأسرة الحريصة على رعاية أبنائها في المنزل".

تشمل أبرز الإنجازات المحققة عبر شبكة مجموعة جيمس للتعليم، النتائج التي حققتها أكاديمية جيمس ولينغتون - واحة السيليكون، والتي شهدت نمواً بنسبة 15 نقطة مئوية على أساس سنوي في عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة A*. كما شهدت المدرسة ارتفاعاً بنسبة 18 نقطة مئوية في عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات A*-A مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 15 نقطة مئوية في عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات A*-B على أساس سنوي.

وقالت سارة أوريغان، المديرة والرئيسة التنفيذية لأكاديمية جيمس ولينغتون - واحة السيليكون: "نفخر بالنتائج المتميزة التي حققها طلابنا هذا العام، حيث أسهم التفاني والجهد الاستثنائي من أكبر مجموعة من طلاب المستوى المتقدم في تاريخ الأكاديمية، إلى جانب معلميهم، في تحقيق إنجازات جديرة بالاحتفاء. كما تشكل النتائج المتميزة للطلبة في امتحانات مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا من دفعة 2025 مرجعاً جديداً للتميز."

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة A* في مدرسة جيمس فاوندرز – المزهر بنسبة 10 نقاط مئوية مقارنة بنتائج عام 2024، بينما ارتفعت درجات A*-A بنسبة 20 نقطة مئوية ودرجات A*-B بنسبة 27 نقطة مئوية.

وفي هذا الصدد، قال أكرم طارق، مدير مدرسة جيمس فاوندرز (المزهر): "إن نتائج امتحانات المستوى المتقدم (A-level) وامتحانات مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا لهذا العام هي الأفضل في تاريخ مدرستنا، وأشعر بفخر بالغ بطلابنا وطاقمنا التعليمي. فهذه الإنجازات الاستثنائية لم تكن مفاجئة، بل جاءت نتيجة مئات الساعات من التفاني، والتحضير المتقن، والدعم المتواصل من عائلاتنا وموظفينا، وقبل كل ذلك، من طلابنا أنفسهم."

ومن أبرز النتائج الأخرى مدرسة جيمس كامبريدج الدولية الخاصة – الشارقة، حيث حقق طلاب المستوى المتقدم ارتفاعاً بنسبة 9 نقاط مئوية في درجات A*، وكذلك مدرسة جيمس ويس جرين الدولية – الشارقة، حيث ارتفع عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات A*-A بنسبة 16 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

وعلى مستوى شبكة جيمس للتعليم، خضع 412 طالباً لاختبار مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا - المستوى 3، وهو ضعف عدد الطلاب في العام الماضي، مما يدل على تزايد شعبية هذا المسار المهني. وحصل ما يقرب من ثلث المشاركين (32٪) على أعلى درجة ممكنة وهي (Distinction Star)، بينما حصل ما يقرب من ثلثي المشاركين (62٪) على (Distinction Star) أو (Distinction).

