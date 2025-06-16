أبوظبي - أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية عن اختيار "الدار العقارية" شريكاً عقارياً للنسخة الافتتاحية من "قمة أبوظبي للبنية التحتية"، والتي ستنعقد يومي 17 و18 يونيو الجاري في مركز أبوظبي للطاقة. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزاماً مشتركاً بين الجانبين بتطوير بنية تحتية مرنة وبناء مجتمعات متكاملة تلبي الاحتياجات المتنامية لمجتمع دولة الإمارات.

يستضيف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025 تحت شعار "مدن المستقبل: إعادة تصور البنية التحتية للارتقاء بأنماط الحياة". وستوفر القمة منصة شاملة تجمع القادة وصنّاع السياسات والخبراء المعنيين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف سبل تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم احتياجات الإنسان، وتساهم في بناء مدن أكثر مرونة واستدامة.

وبهذه المناسبة قال سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: "يسرنا أن نرحب بـ"الدار" شريكاً عقارياً لقمة أبوظبي للبنية التحتية. تتمتع الدار بخبرة استثنائية، كشركة رائدة في مجال التطوير العمراني، في تصميم وتنفيذ مجتمعات مستدامة ومترابطة تتيح لسكانها فرصاً مثلى للعيش والعمل والترفيه. ونتطلع من خلال تعاوننا إلى بناء مدن مستقبلية تلبي احتياجات السكان وتتبنى مبادئ الاستدامة والابتكار. ونسعى كذلك إلى المساهمة في تمكين حقبة جديدة من التطوير تعكس رؤية أبوظبي الطموحة للتقدم والازدهار."

وقال عادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع: "نجاح المدن لا يقاس بارتفاع مبانيها أو امتداد أفقها، بل في قدرتها على تمكين سكانها وإثراء حياتهم من خلال توفير بيئة متكاملة للعيش والعمل والاستكشاف. ولذلك، تركز الدار على تطوير مجمعات تندمج فيها عناصر جودة الحياة والتنقل المستدام والاستدامة البيئية والابتكار المتواصل في نسيج البيئة المبنية بأكملها. وتتجاوز شراكتنا الاستراتيجية مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في تنظيم قمة أبوظبي للبنية التحتية مجرد تطوير البنى الأساسية التقليدية، بل تنبع في جوهرها من رؤية مشتركة لتشكيل مستقبل تتسم فيه المجتمعات بترابطها الوثيق، ومرونة تصميمها، وقدرتها الاستثنائية على تلبية احتياجات الحاضر واستشراف متطلبات المستقبل."

تلعب الدار دوراً محورياً في تحقيق الأولويات الوطنية، كشريك موثوق لحكومة أبوظبي، من خلال توفير السكن والبنية التحتية والحلول الحضرية المستدامة على نطاق واسع. وبفضل محفظتها المتنوعة من العقارات السكنية، والتعليمية، واللوجستية، والتجارية، تتبنى الدار معايير الصحة والسلامة والتنقل والاستدامة في جميع جوانب مشاريعها التطويرية. ويعد تنفيذها لمشاريع رئيسية - مثل الطرق، ومسارات الدراجات، والمرافق المجتمعية المتنوعة - دليلاً ملموساً على دورها المحوري في بناء مجتمعات مترابطة وشاملة تلبي الاحتياجات المتغيرة لدولة الإمارات.

وفي إطار مشاركتها في قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025، ستكرس الدار خبرتها العملية الواسعة لتوفير بيئات متكاملة تركز على الإنسان لتقديم رؤى قيّمة في مجال التنمية الحضرية المستدامة. وبوصفها شريكاً عقارياً للحدث، ستساهم الدار في حوارات غنية حول البنية التحتية المرنة ودمج الابتكار في البيئة العمرانية، مما يعزز تركيز القمة على إعادة تصور المدن للمستقبل.

وسينضم عادل البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للمشاريع"، إلى قائمة المتحدثين في القمة ليشارك رؤاه حول مستقبل البنية التحتية الحضرية والتنمية المستدامة. وإلى جانب المشاركات في الجلسات النقاشية، ستعرض الدار مشاريعها الرائدة والتزامها المستمر بتطوير مشاريع تطويرية مترابطة ومرنة تدعم الرؤية الاستراتيجية لأبوظبي.

تُعد قمة أبوظبي للبنية التحتية الملتقى الإقليمي الأبرز للابتكار والتعاون في مجال البنية التحتية، حيث تهدف إلى حفز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين القطاعات. كما ستوفر القمة منصة لتبادل المعرفة من خلال تزويد المشاركين برؤى قيّمة حول متغيرات الأسواق العالمية، والتطورات التنظيمية، وأفضل الممارسات في مجال تخطيط وتنفيذ البنية التحتية.

وستجمع القمة تحت مظلتها أكثر من 2000 مشارك، بمن فيهم نخبة من صناع القرار وقادة القطاع والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم. وسيشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً من مختلف القطاعات بما في ذلك البناء، والرعاية الصحية، والتطوير العمراني، والتكنولوجيا. وعلاوةً على ذلك، سيشارك في القمة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والمسؤولين التنفيذيين وقادة الفكر من منظمات دولية رائدة، مما يعكس الدور المتنامي لأبوظبي كمركز عالمي رائد لتطوير البنية التحتية المستدامة والمصممة لتلبية احتياجات الإنسان.

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نبذة عن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية

تأسس مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في عام 2023، ويهدف إلى الإشراف على المشاريع الرأسمالية وإدارتها بما يعزز جودة الحياة لكل فرد في إمارة أبوظبي. يشمل ذلك تنفيذ مشاريع متنوعة في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والسياحة، والمرافق المجتمعية، والتعليم.

يُعنى المركز بإدارة العقود ومراجعة واعتماد وتخطيط وتصميم المشاريع الرأسمالية، حيث يتم تنفيذ هذه المشاريع تحت إشرافه بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من كافة القطاعات والجهات المعنية، لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.

كما يلتزم المركز بترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل مزدهر للإمارة.