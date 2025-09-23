الجارحي: ملتزمون بتبني أحدث التقنيات العالمية وتقديم تجربة مصرفية عصرية تواكب طموحات واحتياجات عملائنا المتجددة

القاهرة: فاز ميدبنك من البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية في مصر، بجائزتي أفضل بنك في التحول الرقمي في مصر والتميز في الابتكار، لعام 2025، وذلك من مجلة Global Banking & Finance Review العالمية.

يأتي هذا الإنجاز تقديراً لما حققه البنك من خطوات كبيرة في تقديم خدمات إدارة الاستثمار المؤسسي خاصة بعد إطلاق النظام البنكي الأساسي "T24 Core Banking System"، كما أحرز تقدماً ملحوظاً في رحلة التحول الرقمي. حيث يُعتبر ميدبنك من أوائل البنوك في مصر الذي أطلق بنية الترتيبات (AA)، وهو نهج مبتكر يهدف إلى تطوير هيكلة المنتجات وإدارة دورتها التشغيلية بكفاءة عالية. ويعد ميدبنك رائداً في تنفيذ وتفعيل مركز بيانات تيمينوس (TDH) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يتيح تدفق البيانات في الوقت الفعلي. ويشمل نشر نظام تيمينوس للدفع (TPH) توفير الخدمات المصرفية الأساسية مثل SWIFT، ACH، وشبكة المدفوعات الفورية (IPN)، والمدفوعات بالجُملة.

وتُعَد مجلة Global Banking & Finance Review واحدة من أبرز المنصات الإعلامية الدولية المتخصصة، في تغطية الأخبار والتحليلات المالية، حيث تتميز بجودة تحريرية عالية في القطاع المالي.

وتعليقا على حصول البنك على الجائزتين، أعرب الدكتور/ عمرو الجارحي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك قائلاً: "حصول ميدبنك على جائزتي أفضل بنك في التحول الرقمي والتميز في الابتكار يعكس التزامنا الراسخ بتبني أحدث التقنيات العالمية والعمل على تقديم تجربة مصرفية عصرية تواكب طموحات عملائنا وتلبي احتياجاتهم المتجددة".

وأضاف: "نؤمن في ميدبنك أن الابتكار لم يعد خياراً، بل ضرورة لتحقيق الريادة وتعزيز التنافسية في السوق المصري، وتأتى هذه الجائزة كجزء من جهودنا المستمرة في تحسين خدماتنا في مجال الحلول الرقمية، بما في ذلك الجائزة المرموقة Temenos Forward Awardالتي حصلنا عليها من تيمينوس لكون ميدبنك من البنوك الرائدة في تطبيق أحدث تقنيات شركة تيمينوس في النظام البنكي الأساسي

الجدير بالذكر أن ميدبنك ينفذ استراتيجية جديدة تركز على تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك عبر مواكبة أحدث النظم المصرفية وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع خطط البنك المركزي في تطوير عمل القطاع المصرفي المصري وفق أحدث التكنولوجيات المصرفية العالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات