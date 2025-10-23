منصة الغرفة ضمت "مركز تحكيم" و"مركز الشارقة لتنمية الصادرات"

دور أساسي للبعثات التجارية للغرفة وملتقيات الأعمال في جذب الاستثمار الأجنبي

الشارقة، أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، دورها الريادي في دعم الأجندة الاقتصادية للإمارة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثامنة من "منتدى الشارقة للاستثمار 2025"، التي انعقدت بأجندة موحدة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي" الذي استضافته إمارة الشارقة للمرة الأولى بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار، لترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للحوار الاقتصادي، وحاضنة للأفكار والحلول المبتكرة في مشهد الاستثمار المستقبلي.

وجاءت مشاركة غرفة الشارقة في الحدث كشريك استراتيجي، عبر منصة موحدة ومتكاملة في المعرض المصاحب للمنتدى، لتجسد التزامها بتقديم منظومة دعم شاملة لنجاح الأعمال، حيث ضمت المنصة مؤسسات الغرفة الرئيسية، وهي مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم)، ومركز الشارقة لتنمية الصادرات، بهدف التعريف بخدماتها وجهودها المتكاملة في خدمة القطاع الخاص، ودورها في بناء شراكات إقليمية وعالمية لأعضائها المنتسبين الذين تجاوز عددهم 72,000 منتسب، بالإضافة إلى إبراز دور الغرفة من خلال البعثات التجارية وملتقيات الأعمال في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.

لقاءات واجتماعات عمل

وعقدت غرفة الشارقة سلسلة من الاجتماعات ولقاءات العمل مع عدد من الوفود المشاركة في المنتدى والمؤتمر، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك، واستعراض فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

والتقى سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع معالي قيصر أحمد شيخ وزير الاستثمار في جمهورية باكستان، بحضور سعادة عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وسعادة حسين محمد القنصل العام لباكستان في دبي والمناطق الشمالية، وعبدالعزيز الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتور سيد طاهر رئيس مجلس العمل الباكستاني، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظيره في باكستان، مع التركيز على قطاعات حيوية تشمل التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب بحث آليات دعم التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الاستثمارات.

كما أجرت الغرفة لقاءات ثنائية مع عدد من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين لشركات إقليمية وعالمية، حيث تم استعراض مقومات الاستثمار في إمارة الشارقة، والفرص الواعدة التي توفرها في مختلف القطاعات، في ظل بيئة أعمال محفّزة وبنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة تواكب تطلعات المستثمرين.

قفزة نوعية في جذب الاستثمارات

وأشار سعادة عبدالله سلطان العويس إلى أن المنتدى يأتي هذا العام وقد حققت إمارة الشارقة قفزة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كثمرة للرؤية التنموية الاقتصادية التي تنتهجها الشارقة في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تصدرت الشارقة قائمة الإمارات الأسرع نمواً خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 361% في تدفقات الاستثمار، وبلغ حجم الاستثمارات الرأسمالية 1.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن غرفة الشارقة تحرص على مواكبة هذا الزخم عبر توسيع جسور التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، والترويج للفرص الاستثمارية النوعية التي تمتلكها إمارة الشارقة عبر تنظيم البعثات التجارية وإطلاق مجالس الأعمال النوعية تحت مظلتها، بهدف تمكّين مختلف مجتمعات الأعمال من التواصل وتبادل المعارف والخبرات، بما يواكب متغيرات الاقتصاد العالمي ويعزز تنافسية الشارقة على خارطة الاستثمار العالمية.

مركز عالمي

من جانبه قال سعادة محمد أحمد أمين العوضي: ننظر إلى منتدى الشارقة للاستثمار 2025" بوصفه فرصة للتواصل ولتعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي للاستثمار المستدام، وندعو المستثمرين ورواد الأعمال إلى استكشاف الفرص المتاحة في الشارقة في مجالات التعليم والتكنولوجيا واللوجستيات والصناعات المتقدمة والاستدامة، فالإمارة تمتلك البنية التحتية المتطورة، والبيئة التشريعية المحفزة، والموارد البشرية المؤهلة لتكون شريكاً استراتيجياً ومستداماً، ونرى أن الاستثمار يمثل جسرًا للتعاون والتكامل وتبادل الخبرات وتحقيق المنافع المشتركة والتنمية المستدامة، وهو ما نسعى لتجسيده من خلال مبادراتنا وبرامجنا ومراكزنا المختلفة التي تتكامل جميعها في خدمة قطاع الأعمال المحلي والعالمي.

منظومة متكاملة

وعرضت المنصة مساهمة الغرفة عبر منظومتها المتكاملة في استقطاب المشاريع الاستثمارية ودعم نموها، من خلال ما تقدمه من خدمات تأسيس الأعمال والعضوية وتسهيل التجارة الدولية، ومبادرات مثل "مركز تجارة 101" لدعم رواد الأعمال، بينما يوفر "مركز تحكيم" "شبكة أمان" قانونية تعزز ثقة المستثمرين من خلال خدمات فض النزاعات التجارية بكفاءة ومرونة.

فيما يتمثل دور "مركز الشارقة لتنمية الصادرات" في استكمال منظومة الغرفة لجذب ودعم الاستثمارات من خلال أداء دوره كمحرك للنمو، وتمكين الشركات المحلية من الانطلاق نحو العالمية عبر برامج المساعدة على التصدير وتنظيم البعثات التجارية، مدعومة بجهود "مركز إكسبو الشارقة" في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الاقتصادية.

ومثّل "مؤتمر الاستثمار العالمي" الذي انعقد تحت شعار "قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام"، منصة استثنائية للحوار الاقتصادي العالمي، حيث استقطب أكثر من 10 آلاف مشارك من 142 دولة، ونخبة ضمت 130 متحدثاً دولياً من الوزراء وقادة الاقتصاد العالمي، وعكست استضافة الشارقة لهذا التجمع العالمي مكانة الإمارة الرائدة على خارطة الاقتصاد العالمي وأهميتها كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمارات النوعية والمستدامة.

