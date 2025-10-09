أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق (مبكو)، الشركة الرائدة في صناعة الورق والتغليف وإعادة التدوير في المملكة العربية السعودية، عن مشاركتها كراعٍ رئيسي لمعرض بروبيبر 2025، الحدث الأبرز في صناعة الورق بالمنطقة، والمقرر إقامته في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2025.

تُعد مبكو من أكبر الشركات المتكاملة في منظومة الورق والتغليف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تُعيد تدوير نحو 500,000 طن من الألياف الورقية المُعاد تدويرها سنويًا من خلال شركتيها واسكو واستدامة. ويسهم هذا النموذج الصناعي المتكامل في تقليل النفايات المتجهة إلى مرادم النفايات، ويُخفض اعتماد المملكة على تصدير المواد القابلة لإعادة التدوير، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 نحو تعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري.

خارطة طريق الاستدامة في مبكو

تركز استراتيجية مبكو على رفع كفاءة عملياتها التشغيلية وتحقيق النمو المستدام من خلال مبادرات نوعية، أبرزها:

رفع معدل إعادة تدوير المياه داخليًا ليصل إلى 29% في عام 2024، وهو إنجاز مهم في صناعة تُعد من الأكثر استهلاكًا للمياه.

تطبيق تقنيات موفرة للطاقة لتقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة الهواء في المنشآت الصناعية.

التوسع الاستراتيجي وزيادة الطاقة الإنتاجية

ضمن خططها الطموحة للتوسع الصناعي، تعمل مبكو على تعزيز حضورها في قطاع الصناعات الورقية من خلال مشاريع رئيسية تشمل:

توسعة مصنع جذور للمناديل الورقية بإضافة آلة جديدة (TM6)، مما يرفع القدرة الإنتاجية إلى 60,000 طن سنويًا من لفائف المناديل عالية الجودة المخصصة للمصنّعين في الشرق الأوسط والأسواق العالمية.

زيادة إنتاج الورق من 425,000 طن إلى 875,000 طن سنويًا، لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد.

إضافة خط إنتاج جديد (PM5) لتوفير منتجات كرتون خفيفة الوزن (70، 80، 90 جم/م²)، مما يتيح للعملاء تنوعًا أكبر في الخيارات الإنتاجية ويدعم توجه السوق نحو الكفاءة والاستدامة.

الالتزام بمعايير الجودة العالمية

تلتزم مبكو وشركاتها التابعة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة، حيث حصلت عملياتها على الشهادات التالية:

ISO 9001:2015 — أنظمة إدارة الجودة

أنظمة إدارة الجودة ISO 14001:2015 — أنظمة الإدارة البيئية

أنظمة الإدارة البيئية ISO 45001:2018 — إدارة الصحة والسلامة المهنية

إدارة الصحة والسلامة المهنية شهادة FSC® لسلسلة الحيازة — لضمان مصدر مسؤول وقابل لتتبع الألياف المعاد تدويرها

هذه الشهادات تؤكد التزام مبكو بالتميز التشغيلي والإنتاج المستدام وفق أفضل الممارسات العالمية.

جذور للمناديل الورقية — مركز إقليمي للابتكار والجودة

يُعد مصنع جذور للمناديل الورقية أحد الأعمدة الصناعية لمجموعة مبكو، حيث يجمع بين التقنيات الحديثة والاستدامة لتلبية احتياجات أسواق الاستخدام المنزلي والتجاري.

أبرز مميزاته:

طاقة إنتاجية تفوق 60,000 طن سنويًا من لفائف المناديل الكبيرة.

توسعة TM6 باستخدام تكنولوجيا أوروبية متقدمة موفرة للطاقة ومنخفضة الانبعاثات.

مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل مناديل الوجه، مناديل الحمام، مناديل المطبخ، وغيرها من قواعد المناديل الصحية المخصصة للمصنعين ذوي العلامات التجارية الخاصة.

سلسلة توريد تعتمد على لب نقي 100% مستورد من مصادر معتمدة عالميًا، لضمان أعلى درجات النعومة والنقاء والثبات في جودة المنتجات.

الأسواق المستهدفة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، الشرق الأوسط، إفريقيا، وآسيا، واوروبا مع تركيز على تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة المناديل الفاخرة.

و قد نوه المهندس بندر العنزي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مبكو:"رحلتنا تقودها الابتكار والتميز التشغيلي والاستدامة. ومع استمرار توسعنا إقليميًا وعالميًا، نؤكد التزامنا بتقديم حلول ورق وتغليف عالية الجودة ومستدامة تُسهم في نمو الصناعات في الشرق الأوسط وخارجه."

