

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن رعايتها لفعاليات القمة الشرطية العالمية لعام 2025، التي تُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو، وسط حضور دولي رفيع المستوى ومشاركة واسعة من أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الشرطية الدولية وخبراء الأمن العالميين.

وتؤكد رعاية "دو" للقمة الشرطية العالمية شريكاً رسمياً للتكنولوجيا والاتصال على مواصلة دورها المحوري في توحيد الجهود العالمية المبذولة نحو ترسيخ مستقبل رقمي أكثر أماناً، من خلال عرض أحدث حلول السلامة العامة المتقدمة، ودعم مسيرة الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي عبر خدمات "du Business"، و"du Tech".

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو" ":نفخر بأن نكون الشريك الرسمي للتكنولوجيا والاتصال للقمة الشرطية العالمية في دبي، وذلك في إطار مواصلة التزامنا الريادي بقيادة قطاع الاتصالات ودفع عجلة التطور التكنولوجي في مجالات السلامة العامة والحلول الرقمية. حيث تًسلط مشاركة (دو) الضوء على حلولها المبتكرة التي تُظهر الدور الحيوي للاتصالات والتحول الرقمي في تعزيز الكفاءة التشغيلية وإجراءات السلامة الخاصة بأجهزة الشرطة."

وخلال الحدث، تُسلط "du Business" الضوء على حلولها وخبراتها في مجال الاتصال السحابي (Cloud connectivity)، والربط المباشر (Key Peering)، ومراكز خدمات الشبكات المُصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات الدولية ومزودي خدمات الاتصالات العالميين، ما يرسخ مكانة "دو" الرائدة كمقدم رئيسي لحلول المنصات الرقمية.،إلى جانب تقنيات الشبكات المتقدمة مثل تقنية (SD-WAN 5G)، وشبكات الجيل الخامس الخاصة (5G MPN Mobile Private Networks). كما تتضمن المشاركة عرضاً عملياً لـ كاميرا نوكيا (Nokia 5G 360) مدعومة بشبكة الجيل الخامس من دو المدمجة مع تقنيات تحليل الفيديو لإتاحة رؤى فورية، ما يعكس قدرات الاتصالات المتقدمة في دعم جهود السلامة العامة.

إلى ذلك، تركز "du Tech"، على أحدث حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات، مثل إنترنت الأشياء (IOT)، وتحليلات البيانات من خلال وكيل الذكاء الاصطناعي للبلاغات غير الطارئة 901 (901 Non-Emergency AI Agent)، الذي يُعزز أنظمة الاستجابة الفورية للحوادث عبر إمكانيات متطورة مثل التعرف على الصور، التحقق من المستندات، وتوفير تحديثات فورية لحالة الحوادث من خلال شاشة تفاعلية. بالإضافة إلى حل المُراقبة الحيوية عن بعد (Vital Monitor Solution)، وهو نظام مُتكامل للرصد الصحي يوفر بيانات لحظية وتحليلات فورية للذكاء الاصطناعي حول المؤشرات الصحية للعاملين ويتكامل مع مركز القيادة والتحكم. إضافة إلى خدمات تحديد المواقع في الوقت الفعلي (RTLS)، التي تُتيح رصداً دقيقاً للحركة والتفاعلات داخل المنشآت، باستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بما يوفر رؤى قيّمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ويرتقي بعملية التحول الرقمي في قطاع الشرطة إلى مستويات جديدة.

تُعد القمة الشرطية العالمية في دبي أكبر تجمع للقيادات الأمنية والشرطية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجمع نخبة من أهم الخبراء من قطاعات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، البنية التحتية الرقمية، الحوسبة الطرفية، البرمجيات، والتكنولوجيا، بمشاركة وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وشرطة دبي كشركاء رئيسيين، حيث يتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 20 ألف مُشارك، بينهم 70 % من كبار المسؤولين وصُناع القرار في المجال الأمني، إلى جانب أكثر من 220 متحدثاً من 138 دولة حول العالم.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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