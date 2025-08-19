أعلن بنك الإستثمار عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الأصول 12.3 مليار درهم إماراتي، ما يمثل زيادة بنسبة 14% منذ بداية العام ونموًا بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي.

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أعلن بنك الإستثمار اليوم عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2025 المنتهي في 30 يونيو 2025، مسجلًا أداءً تشغيليًا قويًا واستمرارًا في توسع الميزانية العمومية عبر جميع المؤشرات الرئيسية.

ارتفع إجمالي أصول البنك بمقدار 1.2 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي (+11%)، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع القوي في محفظة القروض (+1.4 مليار درهم، +32%)، مما يعكس بدء مسيرة التنويع عبر قطاعات الأعمال. وارتفع صافي القروض بمقدار 1.4 مليار درهم (+32%)، وباتت الأصول المُنتجة (المرحلتان 1 و2) تشكل الآن 44% من إجمالي القروض، مقارنة بـ 37% في ديسمبر 2024. ويواصل البنك الحفاظ على نسبة تغطية قوية للمخصصات ووصلت إلى نسبة 38% تقريباً، مع تغطية كاملة لقروض في المرحلة الثالثة، بما يتماشى مع وضعه في ديسمبر 2024.

وبرزت زيادة لافتة في ودائع العملاء حيث بلغت 1.3 مليار درهم إماراتي (+15% على أساس سنوي)، وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) بمقدار 141 مليون درهم (+6%)، بينما توسعت الودائع الآجلة بمقدار 1.2 مليار درهم (+18%). ولتعزيز هذا النمو، أطلق البنك منتجين مبتكرين للودائع – "iPlus" و"الوديعة الثابتة مع الاسترداد النقدي " – إلى جانب تحسينات في حلول الخدمات المصرفية الرقمية.

كما أدت استراتيجيات التعافي القوية للبنك عن نتائج إيجابية، حيث بلغ صافي الاستردادات 40 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، حصل بنك الإستثمار على مبلغ 308 ملايين درهم من حكومة الشارقة بموجب اتفاقية الضمان مع حكومة الشارقة، مما أدى إلى انخفاض رصيد أصل التعويض إلى 1.8 مليار درهم (ديسمبر 2024: 2.1 مليار درهم).

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار: "تعكس نتائج النصف الأول التقدّم الواضح لمسيرة البنك. ومن خلال تعزيز عروض مُنتَجاتنا ودفع استراتيجيتنا إلى الأمام، نواصل بناء الزخم اللازم للمضي بثقة وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا."

بالإضافة إلى ذلك، عزز بنك الإستثمار فريق قيادته من خلال انتخاب سعادة محمد عبيد راشد الشامسي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة. ويتمتع سعادته بخبرة متميزة تزيد عن عشرين عامًا في القطاعين المصرفي والحكومي، مع تجربة متميزة في تطوير الأعمال، إدارة الأداء، استراتيجيات النمو، المواءمة، الحوكمة، تعزيز السمعة الرأسمالية، والعلاقات مع العملاء، وتمتد خبرته أيضًا إلى العمليات، وإدارة التغيير، والتفاعل مع المتعاملين والمُساهمين، مما يؤهله للإسهام بدور بارز في مسيرة النمو المستمرة لبنك الإستثمار.

وتعليقاً على هذه الخطوة المهمة في مسيرة تقدم البنك، قال سعادة محمد عبيد راشد الشامسي، نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك الإستثمار: "إنني أتشرف بالثقة التي منحني إياها مجلس الإدارة. وفي هذه المرحلة المهمة من مسيرة بنك الاستثمار، أتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع فريق القيادة لمواصلة البناء على هذا الزخم الإيجابي وقيادة البنك بقوة ومسؤولية."

تماشيًا مع استراتيجيته التي تركز على العملاء والتزامه بالتطور التكنولوجي، يعمل بنك الإستثمار حاليًا على تطوير تطبيق جديد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، يهدف إلى تحسين تجربة العملاء، وتقديم حلول مبتكرة، ودعم عملية التنويع.

نبذة عن بنك الإستثمار:

تأسس بنك الإستثمار عام 1975، وهو شركة مساهمة عامة رائدة، ويقع مقره الرئيسي في الشارقة. وبفضل حضوره المؤثر لأكثر من أربعة عقود، أثبت بنك الإستثمار نفسه ككيان مرموق في القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، وهو ملتزم بتقديم خدمات مالية استثنائية. وفي عام 2019، أصبحت حكومة الشارقة شريكًا استراتيجيًا، مؤكدة بذلك مكانة البنك من خلال الإستثمار التجاري، حيث يتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). واليوم، يقدم بنك الإستثمار مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الإستثمار.

