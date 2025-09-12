أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل صندوق أبوظبي للتنمية، مُمثّلاً بإدارة الاتصال المؤسسي، على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025 عن فئة "أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة"، وذلك تقديراً لتميّزه في توظيف عناصر القوة الناعمة في بناء رسائل اتصالية مؤثرة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وترسيخ سمعة ومكانة الدولة على المستوى العالمي.

وتسلّم درع التكريم من سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وذلك خلال الحفل الرسمي للجائزة في دورتها الـ 12 الذي أُقيم على هامش "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي" في دورته الرابعة عشرة في مركز إكسبو الشارقة، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال الاتصال الحكومي والإعلام.

وجاء فوز الصندوق بهذه الجائزة المرموقة بعد نجاحه باستيفاء معايير الجائزة لناحية التأثير في الرأي العام وإحداث التغيير عبر رسائل اتصالية قائمة على عناصر القوة الناعمة وأدواتها، مثل الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والتعليم.

وفي هذا الصدد، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "يُمثل هذا الفوز تتويجاً لجهود صندوق أبوظبي للتنمية في دعم رسالة دولة الإمارات القائمة على القوة الناعمة، ويعكس التزامنا برؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية المتوافقة مع سياسات الدولة وأجندتها التنموية ورؤية مئوية الإمارات 2071".

وأضاف: "تُشكّل هذه الجائزة إضافة نوعية لمسار الصندوق الاستراتيجي في مجال الاتصال المؤسسي، ودافعاً لمواصلة العمل الدؤوب على تعزيز دوره في إيصال رسالته التنموية للعالم من خلال الاعتماد على عناصر القوة الناعمة لإيصال رسائل تنموية واقتصادية مؤثرة، بما يعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في التنمية والتعاون الدولي".

وقد برز أثر الصندوق من خلال مشاريع نوعية مثل مراكز تنمية الطفولة المبكرة في كولومبيا، التي موّلها بقيمة 10.5 مليون دولار وأسهمت في إنشاء 37 مركزاً تنموياً، استفاد منها آلاف الأطفال والأسر بخدمات تعليمية وصحية واجتماعية. وتم توثيق أثر المشروع عبر قصص إنسانية واقعية أبرزت التغيير الإيجابي في حياة المستفيدين ونجحت في نقل الرسالة التنموية للصندوق والدولة إلى العالم.

وفي إفريقيا، موّل الصندوق مشروع سد "ميتولونج" في مملكة ليسوتو بقيمة 77.1 مليون درهم، لتوفير مياه الشرب والطاقة النظيفة لأكثر من نصف مليون منزل، ودعم أكثر من 20 مدرسة، مما عزز الأمن المائي والتعليمي في البلاد، ورسّخ صورة الإمارات كداعم رائد للتنمية المستدامة.

يُذكر أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي استقطبت هذا العام أكثر من 2600 ملف من 37 دولة، تأهل منها 74 مرشّحاً ضمن 23 فئة مُوزّعة على خمس قطاعات رئيسية. وقد جاءت فئة "أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة" لتُسلّط الضوء على أهمية الاستثمار في الأدوات الثقافية والتعليمية والإعلامية والفنية كوسائل للتأثير وبناء جسور التفاهم وتعزيز صورة المؤسسات والدول على حد سواء.

