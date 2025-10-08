تعرض "دو" خلال "جيتكس 2025" نجاحها في تحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها المحوري كشريك استراتيجي للجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال.

تنظيم عروض حيّة للزوار للاطلاع على القدرات الرقمية المُتكاملة المُمكّنة بالذكاء الاصطناعي لــ "دو" والبنية التحتية المتقدمة والحلول المبتكرة لتحويل الرؤى إلى نتائج واقعية ملموسة.

تُساهم مبادرات "دو" في إثراء المجتمعات وتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات العامة مع الحفاظ على الهوية الإماراتية والقيم الثقافية والأولويات الوطنية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن مشاركتها في فعاليات النسخة الــ 45 من معرض "جيتكس جلوبال 2025"، والذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر. وتأتي مشاركة "دو" في هذا الحدث الدولي تحت شعار "الذكاء الاصطناعي ليس المستقبل فقط. معنا، هو خطوتك الآمنة القادمة"، وذلك في إطار مواصلة جهودها لتمكين اقتصاد المعرفة القائم على الذكاء الاصطناعي، وترسيخ المكانة الرائدة لها كشريك استراتيجي وطني في تعزيز ازدهار المستقبل الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستعرض "دو" خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الذي يُعد أكبر حدث تقني في العالم، قدراتها الفريدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تمكّن الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال من تسريع رحلتها في التحول نحو الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على تقنيات الجيل الخامس المتقدمة (5GA)، والبنية التحتية الرقمية، والمنصات الذكية، والتقنيات المتطورة التي تعزز مكانة "دو" كشركة رقمية متكاملة نجحت في تحقيق الرؤية الرقمية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، صرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، إن : "الأسواق تشهد حالياً اتجاهات عدة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال تفضل العمل مع شركاء النجاح القادرين على الإنجاز وتحويل التطلعات من تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى واقع ملموس، فضلاً عن تسريع التأثير، وتوسيع مدى الحلول بصورة متكاملة لتحقيق الأهداف الوطنية العامة والتطلعات المستقبلية لمؤسسات الأعمال. وفي هذا السياق، تعمل (دو) على تمكين اقتصاد المعرفة القائم على الذكاء الاصطناعي من خلال توفير البنية التحتية عالية المستوى للشبكة المتطورة من الجيل الخامس (5GA)، ومنصاتها الرقمية، وتقنياتها المتقدمة، حيث تملك (دو) سجل حافل من الشراكات مع الجهات الحكومية والشركات بما يُثبت قدرتها على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي بنجاح في تحقيق نتائج واقعية ملموسة. ومن خلال مبادراتنا الأخيرة في إطلاق مراكز البيانات فائقة النطاق والمنصات السحابية السيادية، تؤسس (دو) بنية رقمية مُتكاملة تمكّن جميع المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة من جعل الذكاء الاصطناعي جزء من الحياة اليومية".

ويُعد معرض "جيتكس جلوبال 2025" المنصة الأبرز على مستوى العالم لعرض أحدث الابتكارات التقنية والتحولات الرقمية. وتؤكد مشاركة "دو" في فعالياته على مدى التزامها بتوفير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصبح في متناول الجميع، وتحويلها إلى أداة مؤثرة وجاهزة للتعامل مع المستقبل. ومن المقرر أن تستعرض "دو" خلال فعاليات “جيتكس جلوبال 2025"، نهجها الشامل في تحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير حلول تضع الذكاء الاصطناعي في صميم كل ما تقدمه من خدمات عبر شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5GA)، والبنية التحتية الرقمية، والمنصات الذكية، والتقنيات المتطورة الحديثة التي تُسهم في تسريع الابتكار وتطوير حلول مشتركة للتعامل مع التحديات الواقعية في القطاعات الحكومية والاقتصادية.

كما تتضمن المشاركة عروضاً حيّة للزوار تُبرز التطبيقات العملية لتقنيات للذكاء الاصطناعي وتشمل الشراكات الحكومية الناجحة وحالات الاستخدام المؤسسية التي تُظهر الأثر الحقيقي لهذه التقنيات عبر مراكز البيانات المبردة بالسوائل، ومنصات السحابة السيادية، وحلول الذكاء الاصطناعي التي تضمن القابلية للتوسع وتوفير الأمان المطلوب في الوقت نفسه، مما يعزز مكانة "دو" كشريك موثوق قادر على تحويل رؤى الذكاء الاصطناعي إلى واقع ملموس.

وتنسجم مشاركة "دو" في "جيتكس 2025" مع مواصلة التزامها بتعزيز ازدهار اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة القائم على الذكاء الاصطناعي والمساهمة في بناء مستقبلها الرقمي. ويغطي نهج "دو" المُتكامل منظومة الذكاء الاصطناعي، بدءاً من شبكات الجيل الخامس ومراكز البيانات فائقة النطاق والبنية السحابية الآمنة، وصولاً إلى تقنيات الروبوتات المتقدمة، والاتصالات الذكية، والابتكار التعاوني، بما يضمن لعملائها الوصول إلى تطبيقات قابلة للتطوير تُحدث تأثيراً فعلياً على المؤسسات والجهات والقطاعات الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

