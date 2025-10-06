دبي، الإمارات العربية المتحدة – حصلت شركة فيليب موريس إنترناشونال على المركز الرابع ضمن قائمة مجلة فوربس للشركات الرائدة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري لعام 2025، محافظةً على مكانتها في هذه القائمة للعام الثالث على التوالي. تسلط هذه القائمة الضوء على أفضل 100 شركة أمريكية مدرجة، نجحت في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

يجسّد هذا التصنيف التزام شركة فيليب موريس إنترناشيونال المستمر بتبني الممارسات الخاصة بالعمل المناخي والأعمال المستدامة، وذلك بناءً على سنوات من الجهود المُركّزة في جميع عملياتها العالمية. كما أن أهم ما يميّز هذا التصنيف أنه يسلّط الضوء على النهج الشمولي للشركة الذي يجمع بين الحفاظ على المسؤولية البيئة مع التحول في الأعمال.

ومن هذا المنطلق فإن العمل على إزالة الكربون في فيليب موريس إنترناشيونال ليس مشروعًا ثانويًا أو إضافيًا؛ بل هو جوهر النهج الذي تتبناه الشركة والمتمثل في بناء المرونة التشغيلية، ودفع عجلة الابتكار، وخلق قيمة طويلة الأمد.

تأثير مزدوج

بدءًا من الاستثمار في الطاقة المتجددة وصولًا إلى تحسين سلاسل التوريد، تحقق مبادرات الاستدامة في فيليب موريس إنترناشيونال تأثيرًا مزدوجًا يتمثل في: تقليل بصمتها البيئية مع تعزيز مكانتها التنافسية، حيث يُعد هذا التوازن بين الغاية والأداء مثالًا واضحًا على ما تبدو عليه الريادة في الأعمال المستدامة عند تطبيقها عمليًا.

كما تستند هذه القائمة التي تعدها فوربس للشركات الرائدة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، إلى تسجيل تقدّم فعلي وقابل للقياس، وتقييم الشركات وفقًا لمعايير الحوكمة، الاستراتيجية، المؤشرات، القوة المالية وشفافية التقارير غير المالية. ويؤكد استمرار وجود فيليب موريس إنترناشيونال في هذه القائمة على نهجها الثابت والصارم في الحد من الانبعاثات وتقليل بصمتها البيئية.

تعليقًا على هذا الإنجاز، صرحت جينيفر موتلز، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة فيليب موريس إنترناشيونال قائلة: "تظل استراتيجيتنا الخاصة بالاستدامة متكاملة بشكل وثيق مع عملية تحول أعمالنا. إنها تمثل محفزًا لبناء المرونة التشغيلية، ودفع عجلة الابتكار، وخلق قيمة طويلة الأمد". وأضافت: "مبادراتنا مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين سلاسل التوريد تستند إلى البيانات والشفافية والطموح بما يُسهم في تعزيز أدائنا في مجال الحفاظ على البيئة وتحسين موقعنا التنافسي في آن واحد".

من جانبها، قالت مونيكا بارتن، مديرة التواصل في شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة: "هذا التكريم هو شهادة على التقدم الذي نحرزه ليس فقط على المستوى العالمي، ولكن أيضًا هنا في الشرق الأوسط. إن جهودنا الإقليمية تتماشى مع الطموح العالمي لشركة فيليب موريس إنترناشيونال لتحقيق صافي انبعاثات صفري، ونحن فخورون بالمساهمة في تحقيق ذلك من خلال مبادرات محلية تعكس الخصوصية البيئية والثقافية لأسواقنا".

وأضافت: "تجسد المبادرات التي نقوم بها في منطقة الشرق الأوسط، مثل برنامج استرجاع المواد الاستهلاكية في دبي والكويت، إلى جانب المبادرة التعليمية "عالمنا ليس منفضة سجائر"، موقفنا الاستباقي للعمل على الحد من الآثار البيئية لمنتجاتنا في جميع أنحاء المنطقة. علاوةً على ذلك، تركز استراتيجياتنا التشغيلية على تقليل البصمة البيئية وتعزيز ثقافة الاستدامة بين الموظفين، مع تأكيد أهمية فهم وحماية التنوع البيولوجي المحلي وإدارة النفايات ما بعد الاستهلاك".

ويُمثل هذا التميز إضافة على قائمة الاعتراف الخارجي المتزايد بأداء فيليب موريس إنترناشيونال في مجال الاستدامة وإعداد التقارير بشأنها، بما في ذلك:

المشاركة في مجلس قيادة إشراك الموردين CDP ، للعام السابع (تم الإعلان عنه في مارس 2024)

، للعام السابع (تم الإعلان عنه في مارس 2024) الحصول على تصنيف Triple A من CDP للسنة الرابعة على التوالي، مما يضع فيليب موريس إنترناشيونال بين الشركات الرائدة عالميًا في مجال الشفافية والعمل البيئي (تم الإعلان عنه في فبراير 2024)

من للسنة الرابعة على التوالي، مما يضع فيليب موريس إنترناشيونال بين الشركات الرائدة عالميًا في مجال الشفافية والعمل البيئي (تم الإعلان عنه في فبراير 2024) أوائل المتبنين لإطار مبادرة البيانات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD) اعتبارًا من يناير 2024

اعتبارًا من يناير 2024 الانضمام إلى مؤشر داو جونز، وهو المؤشر العالمي للاستدامة ( DJSI ) للمرة الأولى، ومؤشر داو جونز للاستدامة في أمريكا الشمالية للسنة الرابعة على التوالي (يُطبق هذا الإدراج اعتبارًا من 18 ديسمبر 2023)، بالإضافة إلى حصولها على تصنيف " Prime " في تقييم ISS ESG للأداء المؤسسي في مجال الاستدامة (تقييم ISS ESG الصادر في 21 نوفمبر 2023)

) للمرة الأولى، ومؤشر داو جونز للاستدامة في أمريكا الشمالية للسنة الرابعة على التوالي (يُطبق هذا الإدراج اعتبارًا من 18 ديسمبر 2023)، بالإضافة إلى حصولها على تصنيف " " في تقييم للأداء المؤسسي في مجال الاستدامة (تقييم الصادر في 21 نوفمبر 2023) اعتماد مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) بشأن أهداف خفض انبعاثات الغابات والأراضي والزراعة (FLAG) ، ما يجعل شركة فيليب موريس إنترناشيونال واحدة من الشركات القليلة جداً التي حققت هذا الاعتراف (اعتباراً من أغسطس 2023)

لمعرفة المزيد عن الاستدامة لدى شركة فيليب موريس إنترناشونال وللوصول إلى الموارد الإضافية المتعلقة بالاستدامة يرجى زيارة pmi.com/sustainability ، بما في ذلك تقرير شركة فيليب موريس إنترناشيونال المتكامل لعام 2023، وتقرير فرق العمل المعنية بالإقرارات المالية المتصلة بالمناخ TCFD ، وتقرير المحافظة على الطبيعة ، وتقرير استراتيجية الحد من النفايات الاستهلاكية، وتقرير مواد الاستدامة، وخطة الانتقال إلى الكربون المنخفض.

فيليب موريس إنترناشونال: شركة عالمية رائدة نحو عالم خالٍ من الدخان

فيليب موريس إنترناشونال هي شركة عالمية رائدة في مجال المنتجات الاستهلاكية تعمل بشكل فاعل على توفير مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظة منتجاتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج قطاع التبغ والنيكوتين. تتكون محفظة منتجات الشركة الحالية بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان بما فيها منتجات تسخين التبغ وأكياس النيكوتين والسجائر الإلكترونية.

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، كانت منتجات فيليب موريس إنترناشونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 95 سوقًا، وتقدر الشركة أنّ 38.6 مليون شخص بالغ حول العالم يستخدمون منتجاتها الخالية من الدخان. وشكلت منتجات فيليب موريس إنترناشونال الخالية من الدخان 42٪ من إجمالي صافي إيرادات الشركة وفق النتائج المالية للربع الأول من عام 2025. استثمرت فيليب موريس انترناشونال منذ عام 2008 أكثر من 14 مليار دولار أمريكي لتطوير وتسويق منتجات مبتكرة مثبتة علمياً وخالية من الدخان للبالغين الذين سيستمرون بالتدخين، بهدف إنهاء بيع السجائر كلياً. ويشمل ذلك بناء قدرات للتقييم العلمي على مستوى عالمي، ولا سيما في مجالات أبحاث علم السموم ما قبل السريرية والبحوث السريرية والسلوكية، وكذلك دراسات ما بعد السوق.

وبعد مراجعة علمية دقيقة، صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسويق منتجات General snus وأكياس النيكوتين ZYN من شركة Swedish Match وإصدارات أجهزة IQOS والمواد الاستهلاكية من شركة فيليب موريس إنترناشونال - وهي أول تراخيص من هذا النوع على الإطلاق في فئاتها الخاصة. كما حصلت إصدارات أجهزة IQOS والمواد الاستهلاكية وGeneral snus على أول تصريح على الإطلاق لمنتج التبغ المعدل الخطورة من إدارة الغذاء والدواء. واستناداً الى الأُسس القوية والخبرة الكبيرة في علوم الحياة لدى الشركة، تتمتع فيليب موريس إنترناشونال بطموح مستقبلي كبير للتوسع في مجالات العافية والرعاية الصحية، وتهدف تعزيز الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة.

تشير عبارات "PMI" و"نحن" و"لنا" إلى شركة فيليب موريس إنترناشونال وشركاتها التابعة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.pmiscience.com أو www.pmi.com.

