أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تعرض مجموعة كيوليس العالمية أحدث حلولها المبتكرة في مجال النقل بالسكك الحديدية خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر "جلوبال ريل 2025" الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل.

ويقام الحدث تحت شعار "قيادة مستقبل النقل والترابط العالمي" بمشاركة عدد من أبرز مشغلي النقل في المنطقة والعالم، من بينهم كيوليس العالمية وذلك بهدف استعراض أحدث الابتكارات في القطاع وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.

ويقام المعرض برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبدعم من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات.

وأكدت مجموعة كيوليس أن مشاركتها في الحدث تأتي في إطار التزامها بدعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في أنظمة النقل بما يسهم في تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب التحولات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية.

وقالت ماري أونج ديبون رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كيوليس العالمية، إن معرض جلوبال ريل 2025 يمثل منصة عالمية مهمة للتواصل مع شركائنا من هيئات النقل والمشغلين والمبتكرين، واستعراض أثر حلول التنقل المستدام على المجتمعات والاقتصادات الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون في بناء أنظمة نقل ذكية وخضراء للأجيال المقبلة".

من جانبها، أوضحت لورانس بروسيتا الرئيس التنفيذي الدولي للمجموعة، أن "المعرض يشكل محطة رئيسية لدعم الابتكار وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع السكك الحديدية، كما يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بترسيخ مكانتها كمركز عالمي للحوار حول مستقبل النقل المستدام والبنية التحتية المتقدمة".

ويتضمن برنامج "جلوبال ريل 2025" جلسات رئيسية بمشاركة عدد من قيادات المجموعة لعرض استراتيجيات كيوليس في دمج التقنيات الرقمية والأنظمة الذاتية وتطوير الخدمات المتعددة الوسائط، بما يعزز كفاءة شبكات النقل ويواكب احتياجات الأسواق الحضرية والإقليمية.

كما تنظم المجموعة منتدى النقل ضمن فعاليات "جلوبال ريل 2025" بمشاركة قادة وخبراء من المنطقة لبحث موضوعات رئيسية تشمل: التكامل بين الشركات، وتوجهات العملاء، وأثر النقل الذكي على النمو الاقتصادي الإقليمي.

وتُعد كيوليس واحدة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع النقل المشترك، حيث تدير شبكات للنقل العام في 13 دولة عبر أربع قارات، وتشمل خدماتها القطارات والمترو والترام والحافلات والمركبات الذاتية القيادة وحلول النقل عند الطلب.

