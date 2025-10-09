دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة “هايتيرا“، المدرجة في بورصة شنجن تحت الرمز (SZSE: 002583)، والرائدة عالمياً في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات المتخصصة، عن مشاركتها المرتقبة في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر. وتعتزم "هايتيرا" هذا العام استعراض باقة من أحدث ابتكاراتها المتقدمة، والتي تمثل نقلة نوعية في عالم الاتصالات، بفضل دمجها لتقنيات الجيل الجديد المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتجمع هذه الحلول بين الصوت والفيديو والبيانات ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى رفع مستويات السلامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع الاستجابة الفورية في مختلف القطاعات الحيوية التي تعتمد على الاتصالات الحرجة لضمان استمرارية المهام والأعمال.

وسيكون من أبرز ما ستعرضه الشركة جهاز Hytera P60، وهو جهاز ذكي صغير الحجم مدمج متعدد الوظائف يجمع بين خاصية الضغط للتحدث عبر الشبكات الخلوية (PoC) وخدمات الاتصالات الحرجة المتوافقة مع معايير 3GPP (MCX).. ويتيح جهاز P60 لفرق الخطوط الأمامية إمكانية مشاركة الصوت والفيديو والبيانات بسلاسة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستجابة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفرق الميدانية.

كما تشهد مشاركة هايتيرا في المعرض الإطلاق الأول لجهاز Hytera SC700 LTE ، وهو كاميرا مثبتة على جسم من الجيل الجديد ومصممة للعمل على مدار الساعة، وتتميز بعمر بطارية طويل، وقدرة على تسجيل الفيديو عالي الدقة، بالإضافة إلى التقاط صوت واضح مع تقليل الضوضاء. وتتكامل الكاميرا SC700 بسلاسة مع منصة هايتيرا المُحدَّثة لإدارة الأدلة الرقمية، ما يتيح تسهيل عمليات إدخال وتصنيف الأدلة، والبحث عنها، ومشاركتها بأمان. وتدعم المنصة سلسلة موثوقة لحفظ الأدلة من خلال نظام دخول قائم على الأدوار وسجلات تدقيق شاملة، مما يضمن الحفاظ على سلامة المعلومات وسهولة تتبعها.

كما ستسلّط هايتيرا الضوء أيضاً على حلّها الذكي لإنفاذ القانون المتنقّل، وهو منظومة متكاملة تربط بين الكاميرات المثبتة على الجسم، وأنظمة الفيديو داخل المركبات، والمراقبة اللحظية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى إدارة الأدلة بكفاءة عالية. وقد جرى تصميم هذا الحل لتعزيز الشفافية وتحسين عملية اتخاذ القرار في الميدان، حيث يوفّر إمكانات متقدّمة مثل التعرّف على الوجوه ولوحات المركبات، ودمج البيانات من مصادر متعددة، فضلًا عن تمكين أصحاب القرار وغرف العمليات من متابعة الموقف الميداني بشكل مباشر.

وقال ستانلي سونغ، نائب رئيس شركة هايتيرا: "يعتمد شركاؤنا على تقنيات هايتيرا المدمجة للحفاظ على ترابط الفرق واطلاعها على جميع الأحداث وحمايتها. ويُعدّ معرض جيتكس جلوبال منصة تُصاغ فيها استراتيجيات الاتصال المستقبلية، ونحن هنا نعرض كيف تسهم حلولنا الموحّدة في بناء مجتمعات أكثر ذكاءً وأمانًا".

وأضاف سونغ: "يُعدّ الشرق الأوسط واحدًا من أسرع الأسواق تطورًا في مجال الاتصالات المتخصصة والمهنية. وهنا، لا تقتصر معايير الأمن على التغطية الموثوقة فحسب، بل تشمل أيضًا حماية المعلومات الحساسة، وصون بيانات المواقع، وضمان بقاء قنوات الاتصال آمنة دون أي اختراق. وقد جرى تصميم حلول هايتيرا مع أخذ هذه الأولويات بعين الاعتبار، بما ينسجم بشكل وثيق مع الاحتياجات التشغيلية للجهات الحكومية وقطاعات الدفاع والأمن العام في المنطقة.”

تدعو شركة هايتيرا جميع الزوار إلى زيارة جناحها رقم (H1-D20) في القاعة 1 ضمن معرض جيتكس جلوبال 2025 للتعرّف عن قرب على أحدث تقنياتها. وستتضمن المشاركة عروضًا حيّة تبيّن كيف تسهم أجهزة هايتيرا الموحّدة ومنصاتها المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات القيادة والتحكم، وتبسيط إدارة الأدلة الرقمية، ودعم التعاون الميداني على الخطوط الأمامية.

نبذة عن شركة هايتيرا

تُعد "هايتيرا" شركة عالمية رائدة في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات المتخصصة والمبتكرة. على مدى أكثر من ثلاثة عقود، قدّمت هايتيرا خدماتها لمستخدميها حول العالم من خلال محفظة واسعة من المنتجات المبتكرة، تشمل أجهزة الاتصال اللاسلكي ثنائية الاتجاه، وتقنيات الدمج بين شبكات PMR وLTE ، وحلول الاتصالات الطارئة سريعة الانتشار، وكاميرات الجسم، وأجهزة غرف التحكم، وغيرها من التقنيات المتقدمة.

