الشارقة، عقد مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة اجتماعًا مؤخرًا، لمتابعة مستجدات أعمال الشركة وخططها المستقبلية، حيث تم خلاله بحث مستجدات الأعمال لعام 2026، إلى جانب استعراض واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في عام 2025، والموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين.

وترأس الاجتماع سعادة وليد الصايغ، رئيس مجلس الإدارة، بحضور السيد شريف رجب، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة: سعادة سعيد السويدي، والسيد وسيم رباح، وسعادة وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة، والسيد محمد الدكماوي، أمين السر.

وأثنى الصايغ على جهود مجلس الإدارة والكادر الإداري على العمل المبذول خلال عام 2025، والحفاظ على مشروع الزاهية السكني بالشكل الذي يعزز جودة الحياة بما يتناسب مع مكانة الإنسان، ويخلق أجواء عائلية متميزة، وأكد أن الشركة تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية تركز على تطوير مشاريع متكاملة تعزز من تنافسية الإمارة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على الابتكار في تطوير المجتمعات السكنية والتجارية، بما يلبي تطلعات السكان والمستثمرين على حد سواء.

من جهته، قال وليد الهاشمي: "نحرص على تقديم مشاريع نوعية تواكب متطلبات النمو الحضري، وتسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة مفضلة للعيش والعمل، من خلال تطوير بيئات متكاملة ترتكز على الجودة والاستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات التي تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية الشركة وتطلعاتها التنموية."

واستعرض المجلس أبرز الإنجازات والمشاريع التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في دعم رؤيتها الاستراتيجية وتعزيز حضورها في السوق، إلى جانب دورها في الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة ورفاهية سكان الإمارة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الاستثمارات، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وقيمة مضافة للمساهمين.

ومن الجدير بالذكر أن "الشارقة القابضة" هي ثمرة شراكة استراتيجية بين شركة "ماجد الفطيم العقارية" وشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة. وقد تأسست في عام 2008 كشركة تطوير عقاري تركز على المشاريع المجتمعية، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، والارتقاء بمستوى معيشة ورفاهية سكان الشارقة، من خلال تطوير مجتمعات توفر جودة حياة عالية وقيمة استثمارية متميزة.

