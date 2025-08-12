دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق النسخة الثالثة من الفعالية التكنولوجية السنوية والحصرية "إنفيجن 2025"، الحدث التقني الرائد في منطقة الشرق الأوسط، والذي تنظمه "دو"، يوم 9 سبتمبر 2025 في فندق أتلانتس ذا رويال، ويُعد منصة استراتيجية فريدة تجمع أبرز رواد صناعة تكنولوجيا المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، لصياغة ملامح العالم الرقمي السيادي، الأكثر أماناً وقابلية للتوسّع والتطور، من خلال بنية تحتية رقمية قوية وابتكارات متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتنطلق نسخة هذا العام تحت شعار: "التقاء القيادة والتكنولوجيا يفتح آفاق الذكاء الاصطناعي"، إذ يجمع "إنفيجن 2025"، صُناع المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة من الخبراء الدوليين وقيادات الجهات الحكومية وشركاء التكنولوجيا وقادة قطاع الاتصالات، لتسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتناغم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

ويُعد تسريع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بالإضافة إلى الحوسبة السحابية، هي محاور أساسية بالغة الأهمية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2025، والتي تم تسليط الضوء عليها خلال خلوة الذكاء الاصطناعي التي أًقيمت ضمن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي في وقت سابق من العام الجاري. وقد تم تصميم "إنفيجن 2025"، خصيصاً لتحفيز الحوار البناء والعمل على انشاء مجتمعات ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قوة الاقتصاد الرقمي للدولة، والارتقاء بالأعمال وترسيخ ازدهار الاقتصاد والمجتمع والثقافة من خلال التكنولوجيا.

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": إن "تنظيم (إنفيجن 2025)، ينسجم تماماً مع خارطة الطريق التي تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التكنولوجيا، وترجمة لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، في هذا المجال، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إن (المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع). ولذلك فإن التقاء القيادة المُلهمة مع التكنولوجيا المتقدمة هو الأساس الذي تبنى عليه دولة الإمارات قدرتها على التطوير، بحيث تكون أكثر تقدماً وأماناً، وذلك بفضل التحوّل الرقمي، والابتكار في الذكاء الاصطناعي، وانشاء البنية التحتية القوية. ونحن من خلال ذلك، نواصل العمل من أجل الارتقاء بالأعمال، وتعزيز الاقتصاد، والمجتمع إلى آفاق جديدة تعود بالنفع على الجميع."

ويدمج "إنفيجن 2025"، بصورة فريدة بين نموذج المعارض التجارية التفاعلية والمؤتمرات الكبرى التي تركز على الجلسات الحوارية التي يقودها خبراء عالميون، مع التركيز على مشهد الابتكار الرقمي الذي يدعم أسلوب حياة ذكي قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن يستعرض الحدث نقاشات استراتيجية في مجالات تشمل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية السيادية، والذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خدمات الجيل التالي من الحوسبة السحابية ( (National Hyperscaler، والذكاء الاصطناعي كخدمة عبر وحدات المعالجة الرسومية (GPU-as-a-Service)، والثورة الصناعية الرابعة، والروبوتات المتقدمة.

كما تتضمّن النسخة الثالثة من "إنفيجن 2025"، نقلة نوعية في محتواها، حيث أصبحت منصة تقنية فريدة من نوعها في المنطقة، تُعيد تعريف نماذج الأعمال الجديدة وتعمل على زيادة الكفاءة التشغيلية عبر قطاعات متعددة تشمل: الصناعة، الرعاية الصحية، التعليم، المدن الذكية، التجزئة، النقل، والمرافق. ويشارك في الفعالية مجموعة من الخبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم لاستكشاف فرص الذكاء الاصطناعي المتقدم، ومجال صناعة الروبوتات، والجيل المقبل من الحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية الآمنة، بهدف بناء مجتمعات أكثر ذكاءً وكفاءةً واستدامةً.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

