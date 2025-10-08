الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت سينتينل وان SentinelOne ، الرائدة عالميًا في مجال المنصات الذاتية للأمن السيبراني، عن مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. وتحت شعار "تأمين المستقبل بالدفاعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي"، تسلّط الشركة الضوء على أبرز ابتكاراتها عبر منصتها Singularity ، بما في ذلك Purple AI و إدارة الأحداث الأمنية ومعلومات الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، وتقنيات الأتمتة الفائقة وحلول Singularity Cloud Security، لتبين كيف يمكن للمؤسسات تحقيق الرؤية الآنية والدفاع الآلي والمرونة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.

وفي هذا السياق قالت مريم الوزاني، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى سينتينل وان : "يشهد الأمن السيبراني حقبة جديدة تتطلّب السرعة والذكاء والثقة، وفي SentinelOneيُدمج الذكاء الاصطناعي في كل طبقة من طبقات الدفاع للتنبؤ بالتهديدات والاستجابة لها في الوقت الآني وتبسيط متطلبات الامتثال. نستعرض خلال جيتكس جلوبال دور تقنيات Purple AI إدارة الأحداث الأمنية ومعلومات الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي وSingularity والأتمتة الفائقة في إعادة تعريف مفاهيم المرونة في العصر الرقمي. كما إننا ملتزمون بتمكين منظومتنا من الشركاء، حيث نعمل على تمكين المؤسسات والجهات الحكومية والقطاعات الحيوية في الشرق الأوسط من تبنّي التحول بثقة تامة بفضل خلال تعاوننا الطويل مع قادة عالميين مثل Amazon Web Services وشركائنا الموثوقين مثل QGroup."

ومن خلال تقنيات الأتمتة الفائقة و إدارة الأحداث الأمنية ومعلومات الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تعرض SentinelOne كيف يمكن للمؤسسات تحقيق مراكز العمليات الأمنية المستقلة ذاتيًا والتي تتميز بإمكانات الرؤية الآنية والتحليل التكيفي والكفاءة العالية على نطاق واسع. كما تعرض دور Purple AI - المحلّل الأمني القائم على الذكاء الاصطناعي الوكيل – في مساعدة المؤسسات على تسريع التحقيق وتبسيط عمليات الإصلاح وتعزيز إنتاجية المحلّلين باستخدام الذكاء القائم على اللغة الطبيعية. كما تسلط الضوء على منصة Singularity كأساس للكشف والاستجابة الذاتيين عبر الأجهزة الطرفية والسحابة والهويات الرقمية، وتبرز الشركة كيف توفّر Singularity Cloud Security حماية ذاتية للبيئات متعددة السُحب المعقدة، في حين تقدّم حلول الكشف والاستجابة لتهديدات الهوية نهجًا استباقيًا لمواجهة الهجمات القائمة على الهوية.

ويحظى الزوّار بفرصة تجربة العرض التفاعلي “Mortal vs. Machine”، الذي يجسّد قدرات الذكاء الاصطناعي في SentinelOne من خلال مواجهة بين الحدس البشري والتقنية الذاتية.

إلى جانب SentinelOne، يعرض شركاؤها مثل AWS وQGroup دور الابتكارات التعاونية في تلبية احتياجات الأمن المتطورة في المنطقة. وستستعرض AWS قدراتها المشتركة في الأمن السحابي، إذ تم تصميم حلول SentinelOne المدعومة بالذكاء الاصطناعي للعمل على منصة AWS التي تُعد أكثر بنية سحابية أمانًا على مستوى العالم. وتدعم ذلك اعتمادات Security ISV وGovernment ISV و Generative AI Competencies التي تمتلكها SentinelOne من AWS. كما تتوافق منصتا Singularity Platform وPurple AI مع Amazon Linux وAWS Security Lake وAWS Graviton، حيث تم تصميمها لتجميع بيانات الأمن على AWS والعمل مع قدراتها التحليلية القوية للبقاء في طليعة مواجهة التهديدات السيبرانية.

أما QGroup فتقدّم حلول QGROUP S1EDROP for SentinelOne EDG On-Premises، وهو حل ألماني هندسي مصمم لتلبية متطلبات سيادة البيانات ومستويات الأمان العالية للحكومات والبنى التحتية الحيوية. ويقدّم هذا الحل وظائف متقدمة للكشف والاستجابة في النقاط الطرفية والقدرات المحلية لتعقّب التهديدات، وتكاملًا سلسًا مع بيئات الأمن الحالية دون الحاجة إلى اتصالات بيانات خارجية. وستتضمن العروض الحية في جناح SentinelOne استعراض نماذج النشر والهندسة والاستجابة للحوادث وتدفقات العمل ضد الهجمات المتقدمة وإبراز المزايا الفريدة للحلول. ومع S1EDROP، تعمل QGroup وSentinelOne على تعزيز البنى التحتية المدمجة والمحلية حول العالم وتقليل العبء التشغيلي على المؤسسات.

وسيقدّم خبراء SentinelOne سلسلة من جلسات قيادة الفكر التي تتناول موضوعات مثل نهاية برامج مكافحة الفيروسات التقليدية وبداية حماية الأجهزة الطرفية بالذكاء الاصطناعي، والتكامل بين أمن الأجهزة الطرفية والهويات الرقمية والدفاع المدعوم بالذكاء الاصطناعي لحماية البيانات وأعباء العمل السحابية، ودور إدارة الأحداث الأمنية ومعلومات الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تمكين الأتمتة الفائقة للأمن السيبراني، إضافة إلى قوة توحيد الحماية عبر الأجهزة الطرفية والهويات والسحابة والبيانات ضمن منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وسيتواجد كبار التنفيذيين في SentinelOne في جناح الشركة رقم B50 بالقاعة 24 للقاء العملاء والشركاء حيث يتمكّن الزوار من التواصل مع خبراء SentinelOneوحضور العروض الحية والتعرف على الابتكارات التعاونية مع AWS وQGroup.

-انتهى-

#بياناتشركات