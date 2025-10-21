السعودية في المركز الثاني بـ43 مشاركة، ثم قطر ومصر بـ10 مشاركات لكل منهما.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يشهد قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط مرحلة تحوّل متسارعة، تقودها التكنولوجيا والاستثمار في الكفاءات والشراكات العابرة للحدود. وفي هذا السياق، تبرز قائمتا فوربس الشرق الأوسط "أقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة لعام 2025"، واللتان تضمان قائمة المؤسسين والمساهمين وقائمة التنفيذيين، كمؤشر على الديناميكية المتنامية في القطاع، ودور القادة في رسم مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا للرعاية الصحية.

وتضم نسخة هذا العام 50 قائدًا في مجال الرعاية الصحية ضمن قائمة المؤسسين والمساهمين، إلى جانب 100 قائد من كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين الذين يقودون كبرى الشركات والمؤسسات الصحية وأكثرها تأثيرًا في الشرق الأوسط.

لإعداد التصنيفين، اعتمدت فوربس الشرق الأوسط على معايير عدة شملت: حجم أعمال الشركة، وتأثير قائدها في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، والمبادرات والإنجازات المبتكرة خلال العام الماضي، إلى جانب خبرة القائد في القطاع، وتنوع العمليات، ومستوى الشفافية، فضلًا عن مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ونسبة ملكية الأصول في الشركة بالنسبة لقائمة المساهمين، وغيرها.

تتصدر شايستا آصف، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة بيورهيلث، ومقرها الإمارات، قائمة المساهمين. وفي عام 2025، قادت آصف إتمام صفقة استحواذ بيورهيلث على حصة تبلغ 60% من مجموعة هيلينك للرعاية الصحية، أكبر مزود للرعاية الصحية في اليونان وقبرص، مقابل 933 مليون دولار. ويحل سليمان الحبيب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، في المركز الثاني، يليه في المركز الثالث، سعيد دروزة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أدوية الحكمة.

أما في قائمة القادة التنفيذيين، فيتصدّر ناصر الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة، القائمة. ومنذ تولّيه المنصب في يناير/ كانون الثاني 2023، يقود الحقباني استراتيجية الشركة الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستثمار، وتطوير بنية القطاع الصحي في المملكة. كما يحلّ محمد بن خليفة السويدي، المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، في المركز الثاني، يليه في المركز الثالث، سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة "صحة".

في حين حافظت الإمارات على هيمنتها على القائمة، إذ تضم 70 مشاركة من أصل 150، تليها السعودية بـ43 قائدًا، ثم قطر ومصر بـ10 مشاركات لكل منهما، ثم الأردن والكويت بـ4 مشاركات لكل منهما. وقد تصدر قادة قطاع المستشفيات القائمة بـ46 مشاركة، ثم شركات الأدوية بـ38 مشاركة، ومقدمو الرعاية الصحية بـ21 مشاركة.

ومن التوسع العالمي لمجموعة بيورهيلث، إلى إطلاق شركة سبيماكو الدوائية، أول منشأة لتصنيع الأدوية عالية السمية في السعودية، يخضع المشهد الإقليمي إلى مرحلة من النمو المتسارع. كما عزز رواد قطاعي الأدوية والتكنولوجيا شراكتهم مع الحكومات، بما يسهم في تحقيق الرؤى الوطنية، ودعم أهداف التوطين.

للاطلاع على قائمة "أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط – المؤسسون والمساهمون"، يرجى الضغط هنا.

وللاطلاع على قائمة "أقوى القادة التنفيذيين لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط"، يرجى الضغط هنا.

أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2025

- المؤسسون والمساهمون-

1- شايستا آصف

الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمجموعة

الشركة: مجموعة بيورهيلث

مقر الإقامة: الإمارات

القطاع: متنوع

2- سليمان الحبيب

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة

الشركة: مجموعة الدكتور سليمان الحبيب

للخدمات الطبية

مقر الإقامة: السعودية

القطاع: المستشفيات

3- سعيد دروزة

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

الشركة: أدوية الحكمة

مقر الإقامة: الأردن

القطاع: الأدوية

4- مازن فقيه

الرئيس

الشركة: مجموعة فقيه للرعاية الصحية

مقر الإقامة: السعودية

القطاع: متنوع

5- أليشا موبين

مديرة الإدارة والمديرة التنفيذية للمجموعة

الشركة: أستر دي إم للرعاية الصحية- دول مجلس التعاون الخليجي

مقر الإقامة: الإمارات

القطاع: متنوع

6- شمشير فاياليل

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة

الشركة: برجيل القابضة

مقر الإقامة: الإمارات

القطاع: متنوع

7- معتز الخياط

رئيس مجلس الإدارة

الشركة: استثمار القابضة

مقر الإقامة: قطر

القطاع: متنوع

8- أيمن تمر

رئيس مجلس الإدارة

الشركة: مجموعة تمر

مقر الإقامة: السعودية

القطاع: الأدوية

9- هالة حامدي فر

رئيسة مجلس الإدارة

الشركة: شركة سيناجين

مقر الإقامة: إيران

القطاع: الأدوية

10- ناصر سلطان السبيعي

الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة

الشركة: شركة المواساة للخدمات الطبية

مقر الإقامة: السعودية

القطاع: المستشفيات

أقوى القادة التنفيذيين لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط

1 - ناصر الحقباني

الرئيس التنفيذي

الشركة: شركة الصحة القابضة

مقر الإقامة: السعودية

القطاع: متنوع

2- محمد بن خليفة السويدي

المدير العام

الشركة: مؤسسة حمد الطبية

مقر الإقامة: قطر

القطاع: متنوع

3- سعيد جابر الكويتي

الرئيس التنفيذي

الشركة: شركة "صحة"

مقر الإقامة: الإمارات

القطاع: المستشفيات

4- ماجد الفياض

الرئيس التنفيذي

الشركة: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

مقر الإقامة: السعودية

القطاع: متنوع

5- ديميتريس مولافاسيليس

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: 42M

مقر الإقامة: الإمارات

القطاع: متنوع

6- جون سونيل

الرئيس التنفيذي

الشركة: برجيل القابضة

مقر الإقامة: الإمارات

القطاع: متنوع

7- شريف بشارة

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: المستشفى الأمريكي دبي

مقر الإقامة: الإمارات

القطاع: المستشفيات

8- ديفيد هادلي

الرئيس التنفيذي

الشركة: إن إم سي للرعاية الصحية

مقر الإقامة: الإمارات

القطاع: المستشفيات

9- خالد عتيق الظاهري

الرئيس التنفيذي

الشركة: الشركة الوطنية للتأمين- ضمان

مقر الإقامة: الإمارات

القطاع: التأمين الصحي

10- ياسر جوهرجي

الرئيس التنفيذي

الشركة: شركة النهدي الطبية

مقر الإقامة: السعودية

القطاع: الصيدليات

