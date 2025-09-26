اختتمت مجموعة الرستماني، كبرى الشركات العائلية الرائدة في دولة الإمارات، والتي أسسها عبد الله حسن الرستماني في أوائل الخمسينات من القرن الماضي، مشاركتها في «معرض رؤية الإمارات للوظائف 2025» بتحويل اللقاءات والحوارات المباشرة مع الكوادر الإماراتية إلى فرص عمل ملموسة ومسارات مهنية واضحة.

وقد التقى فريق العمل -على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي- بمئات المرشحين ، وأجرى مقابلات مباشرة قائمة على الكفاءات والمهارات، كما تم اتخاذ قرارات توظيف فورية.

وخلال فعاليات المعرض، أجرت المجموعة 537 مقابلة، وقدّمت 24 عرضاً وظيفياً فورياً، وأحالت 31 مرشحاً إلى المراحل النهائية من التقييم. وستتواصل الحوارات التي بدأت في «رؤية» داخل المقر الرئيسي لمجموعة الرستماني، حيث يلتحق المرشحون بمسارات وظيفية مهيكلة تتضمن محطات واضحة، وإرشاداً مهنياً، وفرص تطوير للقيادة.

وشملت فرص التوظيف التي طرحتها المجموعة قطاعات متنوعة من الصحة والسلامة والأمن والبيئة (HSSE)، التسويق والاتصال المؤسسي، المالية والمحاسبة، المبيعات وتطوير الأعمال، الهندسة، خدمة العملاء والدعم الفني، الإدارة العامة، تقنية المعلومات، إدارة العقارات والمرافق، الامتثال والمخاطر، والموارد البشرية. ويعكس ذلك حرص مجموعة الرستماني على فتح مسارات مهنية في مجالات عدة تدعم مستقبل دولة الإمارات، وتمكين الكفاءات الوطنية من التقدم إلى أدوار قيادية مؤثرة.

قال عبدالرحمن صقر، رئيس إدارة الثروات البشرية والتحوّل في مجموعة الرستماني :« تحركنا في معرض رؤية 2025 بسرعة وشفافية، حيث خرج كل مرشح من منصتنا وهو على دراية كاملة بالوظيفة المطروحة، والمهارات المطلوبة، والخطوات التالية. وقد انتقل العديد من المرشحين مباشرة من مرحلة الحوار الأوّلي إلى قبول عرض وظيفي في اليوم نفسه. وسنواصل هذه الحوارات في المقر الرئيسي للمجموعة، ونتطلع إلى استقبال المنضمين الجدد في وظائف ذات قيمة ومسارات مهنية واعدة».

تأتي مشاركة مجموعة الرستماني في «رؤية» انسجاماً مع السياسة الوطنية، ودعماً لرؤية الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. وترتكز استراتيجية التوطين في المجموعة على استقطاب االكفاءات الوطنية ، وتطويرها، وتمكينها عبر مسارات مهنية واضحة ، وإرشاد من الأقران، وفرص للتنقّل بين القطاعات، بما يحوّل الطموح إلى قدرة عمليةراسخة.

وبالاستناد إلى الأولويات الوطنية، تعمل المجموعة على بناء مسارات مهنية مستدامة وتوسيع دعمها للمواهب والكوادر الإماراتية، حيث تساهم هذه المسارات في تعزيز تنافسية القطاع الخاص، ودعم «رؤية الإمارات 2031»، وإعداد الجيل الجديد لقيادة الابتكار والنمو في مستقبل الدولة.

لمزيد من الفرص المستمرة، تدعو مجموعة الرستماني الطلبة والخريجين والمهنيين الإماراتيين إلى استكشاف برامجها الخاصة بالتوظيف والإرشاد عبر الرابط: https://alrostamanigroup.ae/en/careers/emiratisation/

نبذة عن مجموعة الرستماني

تأسست مجموعة الرستماني على يد الراحل عبد الله حسن الرستماني في أوائل الخمسينيّات من القرن الماضي، وتعتبر من الشركات التجارية العائلية الريادية في دولة الإمارات، حيث ترتكز على قِيَمِها الأساسيّة المتمثّلة في الالتزام والتفاني والرؤية. وتعمل المجموعة في عدة قطاعات منها السيارات والتجارة العامة والطاقة والتكنولوجيا والحلول التقنية والخدمات المالية والسفر والعقارات. وتعرف المجموعة على مدى تاريخها الذى يمتد لأكثر من ستة عقود بالتزامها الراسخ نحو تحقيق التميز والابتكار وريادة الأعمال في مختلف القطاعات.

https://alrostamanigroup.ae/ar/

