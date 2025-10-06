أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد شركة «إنسبشن»، إحدى شركات مجموعة «جي 42» والمتخصصة في ابتكار المنتجات والحلول المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لعرض مجموعة موسّعة من حلولها المطوّرة بالذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، الذي يقام بين 13 و17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وتشارك الشركة تحت شعار «الأثر الملموس للذكاء الاصطناعي الموثوق»، حيث تعرض حلولاً متنوعة تشمل مجالات المشتريات والإنتاجية والطاقة والمناخ، موضحة دور الابتكارات المصممة خصيصًا لتحسين الكفاءة وتسريع وتيرة التحول وتحقيق نتائج ملموسة.

وستتواجد «إنسبشن» في جناحين بالمعرض: الأول في منطقة «جي 42» في القاعة 6، والثاني ضمن جناح مجموعة «جي 42» في القاعة 18، حيث سَتُبْرِز دورها بوصفها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها «شبكة الذكاء» الخاصة بمجموعة «جي 42». وستعرض العديد من الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تغطي مختلف مستويات التطوير المؤسسي والوطني وتعالج تحديات الأعمال، مثل الأدوات الذكية لتمكين القادة والمدراء التنفيذيين «(In)Sight»، وحلول مخصصة لقطاعات معينة مثل حل «(In)Alpha» المصمم لدعم القرارات الاستثمارية، و«(In)Procurement» لقطاع المشتريات، و«(In)Climate» للمناخ، و«In)Media)» للإعلام. كما ستعرض حزمة منصات مرنة لا تقتصر على قطاع بعينه، مثل منصة تحسين إنتاجية الموظفين وفِرَق الأعمال «(In)Business Productivity»، ومنصة إدارة وتبسيط العمليات المعقدة للمؤسسات «(In)Business Process»، ومنصة إدارة تجربة العملاء « (In)Business Customer Experience» ومنصة إدارة رأس المال البشري «(In)Business Human Capital».

كما سيتمكن الزوّار من الاطلاع مباشرة على محفظة «إنسبشن» من خلال عروض حيّة للمنتجات ومواد مرئية وعروض تقديمية، إلى جانب إعلانات استراتيجية. ومن المتوقع أن يشهد الجناح أيضاً نقاشات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين ووفود رسمية وشخصيات بارزة من قطاع الأعمال.

وقال «آشيش كوشي»، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسبشن» تعليقاً على المشاركة: "تعكس مشاركتنا في «جيتكس» التزامنا بدفع الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي. ويمنحنا هذا الحدث، بصفته المنصة الأكبر للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فرصة لعرض ابتكاراتنا والتواصل مع قادة القطاع وبناء شراكات تسهم في تسريع التحولات المؤثرة عبر مختلف المجالات. وتتولى «إنسبشن» دور المحرك الرئيسي للذكاء الاصطناعي لمجموعة «جي 42»، حيث توظف خبراتها في القطاعات وقدراتها الحوسبية والتقنية المتقدمة لتطوير حلول تحقق تقدماً ملموساً للحكومات والمؤسسات والمجتمعات".

نبذة عن «إنسبشن»

تُعد «إنسبشن»، التابعة لمجموعة «جي 42»، من أبرز الشركات الرائدة في المنطقة في ابتكار المنتجات والحلول المؤسسية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وبفضل إرثها الغني في مجال البحث والتطوير، نجحت الشركة في تطوير منتجات متخصصة لقطاعات متعددة، ما أتاح لها التعاون مع صناعات متنوعة لتقديم حلول متقدمة.

ومن أبرز منتجاتها:

« (In)Alpha »: منصة لدعم القرارات الاستثمارية وإدارة المحافظ .

»: منصة لدعم القرارات الاستثمارية وإدارة المحافظ « (In)Climate »: منصة متطورة للأرصاد الجوية من الجيل الجديد .

»: منصة متطورة للأرصاد الجوية من الجيل الجديد « (In)Energy »: منتج مصمم لرفع كفاءة عمليات قطاع الطاقة في مراحله المختلفة، من مراحل الاستكشاف وحتى التوزيع، وعلى نطاق واسع.

»: منتج مصمم لرفع كفاءة عمليات قطاع الطاقة في مراحله المختلفة، من مراحل الاستكشاف وحتى التوزيع، وعلى نطاق واسع. « (In)Business Suite »: وهي حزمة حلول مرنة لا تقتصر على قطاع بعينه، وتهدف إلى تطوير الوظائف المؤسسية في مجالات مثل المشتريات، وإدارة رأس المال البشري، وتنظيم إجراءات العمل، ومعالجة العمليات المؤسسية المعقدة، وتجربة العملاء، إضافة إلى حل معزز بالذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم كبار المدراء التنفيذين .

ولا يقتصر دور «إنسبشن» على الجانب التجاري فحسب، إذ تلتزم الشركة بإحداث أثر مجتمعي إيجابي عبر مبادرات تهدف إلى نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وضمان وصولها للجميع، وتمكين الكفاءات الإماراتية في هذا المجال، بما يسهم في دفع عجلة التقدم وصياغة مستقبل مزدهر للتكنولوجيا في المنطقة.

