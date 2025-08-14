أبرز النتائج

• ارتفاع إيرادات النصف الأول من العام 2025 بنسبة 27% لتصل إلى 774.79 مليون درهم.

• زيادة صافي الربح بنسبة 80% ليصل إلى 160.60 مليون درهم.

• نمو قيمة المبيعات بنسبة 101% لتصل إلى 1,411 مليون درهم.

• نمو قيمة المبيعات التراكمية بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 2,624 مليون درهم، مما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية المستقبلية.

• زيادة الربح التشغيلي بنسبة 47% ليصل إلى 204.15 مليون درهم.

• ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 42% لتصل إلى 239.25 مليون درهم، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة وقدرتها على توليد النقد.

• نمو إجمالي الأصول بنسبة 3.5% ليصل إلى 8,290 مليون درهم، إلى جانب زيادة بنسبة 3% في رأس المال والاحتياطيات، مما يعكس الوضع المالي المستقر للشركة.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (RAKPROP والرائدة في مجال التطوير العقاري في رأس الخيمة، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من عام 2025، والتي تعكس مساراً تصاعدياً واضحاً مدفوعاً بنمو قوي ومبيعات قوية في وجهة "ميناء" الرائدة والتي تشهد تطوراً متسارعاً.

وتميزت هذه الفترة بأداء مالي استثنائي، وزيادة ملحوظة في قيمة المبيعات، وتقدم مستمر في مشاريع التطوير المستقبلية لشركة رأس الخيمة العقارية. وبفضل ميزانيتها العمومية القوية وتبنيها نموذج أعمال فعّال يجذب العلامات التجارية والشركاء العالميين، حققت رأس الخيمة العقارية نمواً متوازناً في جميع أصولها. وفي الوقت الذي تسعى فيه إمارة رأس الخيمة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار وأسلوب الحياة، تواصل شركة رأس الخيمة العقارية إثبات دورها المحوري كمطور عقاري عالي الأداء، يتمتع برؤية استراتيجية طويلة الأجل تنسجم مع طموحات الإمارة الاقتصادية.

أداء مالي قوي للنصف الأول من عام 2025

حققت رأس الخيمة العقارية إيرادات بلغت 774.79 مليون درهم خلال النصف الأول من العام، مع ارتفاع ملحوظ في صافي الربح بنسبة 80% ليصل إلى 160.6 مليون درهم، مقارنةً بـ 89.06 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي. كما تشير الأرقام الصادرة حديثاً إلى زيادة بنسبة 101% في قيمة المبيعات لتصل إلى 1,411 مليون درهم، مقارنةً بـ 703 ملايين درهم في العام الماضي. ونتيجة لذلك، بلغت قيمة المشاريع التطويرية للشركة – والتي تعد مؤشراً واضحاً على الإيرادات المستقبلية وثبات التدفقات النقدية - 2,624 مليون درهم ، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي. وقد عزز هذا النمو ارتفاع عدد الوحدات المباعة بنسبة 59% ليصل إلى 788 وحدة، وهو مؤشر أساسي على قوة الطلب والجاذبية الإيجابية المستمرة عبر منظومة أصول ومشاريع شركة رأس الخيمة العقارية. وبشكل عام، تعكس هذه النتائج الكفاءة التشغيلية العالية والجاذبية المتزايدة التي تتمتع بها الشركة. كما تمكنت الشركة من تعزيز حصتها السوقية، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشترين والمستثمرين في أحد أسرع القطاعات العقارية نمواً في دولة الإمارات.

حققت شركة رأس الخيمة العقارية تقدماً ملحوظاً عبر محفظتها من المشاريع السكنية ومشاريع قطاع الضيافة، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية للنصف الأول من العام بنسبة 47% لتصل إلى 204.15 مليون درهم، مقارنةً بـ 138.51 مليون درهم في العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 42% خلال النصف الأول لتصل إلى 239.25 مليون درهم، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة.

تتمتع شركة رأس الخيمة العقارية بميزانية عمومية قوية بفضل قاعدتها المالية المتينة التي تدعم النمو المستمر. ويتجلى ذلك من خلال ارتفاع إجمالي الأصول المسجلة بنسبة 3.5% ليصل إلى 8,290.00 مليون درهم. وفي ظل هذا الوضع المالي المستقر التي تتمتع بها الشركة، إلى جانب زيادة بنسبة 3% في رأس المال والاحتياطيات لتبلغ 5,701 مليون درهم، تتوفر رؤية واضحة وإيجابية بشأن مصادر تمويلها، مما يدعم خططها التوسعية المستقبلية ويعزز قدرتها على الاستثمار المستدام. وقد انعكست هذه الأرقام إيجاباً على ثقة المستثمرين، حيث ارتفعت قيمة سعر سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 26.3% منذ بداية العام إلى 1.44 درهم، مع وصول القيمة السوقية للشركة إلى 4,320 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2025.

قال عبد العزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: "تُجسّد النتائج القوية لشركة رأس الخيمة العقارية في النصف الأول من هذا العام نموّاً استثنائياً ورؤية استراتيجية تطلعيّة تقود مسيرة الشركة وإمارة رأس الخيمة ككل. وفي ظل احتفالنا بمرور 20 عاماً على تأسيس الشركة، تأتي هذه الأرقام المتميزة لتؤكد فعالية خططنا في تحقيق نجاحات ملموسة، والتي تنسجم مع التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة. "

وأضاف الزعابي: "كما تُبرز نتائجنا هذه الجاذبية الاستثنائية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة بوصفها وجهة عقارية ومركزاً استثمارياً رائداً، حيث يعكس الاقتصاد المتنوّع للإمارة، وبيئتها الداعمة للمستثمرين، وتزايد أعداد السكان، طلباً متصاعداً على نمط حياة عصري يجمع بين السكن الحضري وسحر الواجهات البحرية، مع تركيز مشروع ’ميناء‘ كقلب نابض لهذه الرؤية والذي يضم منتجعات عالمية المستوى، ويشهد تطوير فنادق ومنشآت سكنية مميزة تُعزّز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات والسياحة الفاخرة على مستوى العالم، والتي تساهم بدورها في تشكيل ملامح جديدة لسواحل رأس الخيمة وأفقها العمراني".

من جانبه قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "تُظهر نتائج النصف الأول من العام تقدماً ملحوظاً لشركة رأس الخيمة العقارية. ويتجلى نجاحنا في التدفق المستمر للأصول المتاحة، وارتفاع أرقام المبيعات، وتنامي الاهتمام العالمي برأس الخيمة كوجهة رائدة للمعيشة والاستثمار. وقد رسّخت رأس الخيمة العقارية دورها كمحرك للنمو الاقتصادي للإمارة هذا العام، مدعومةً بعمليات منضبطة ومُدارة بخبرات واسعة عبر مشاريع متنوعة، بما في ذلك المشاريع السكنية الجديدة والإعلان عن فنادق عالمية. ويؤكد النمو المستمر والمتزامن لوجهة ’ميناء‘ – بدءاً من المساكن الجديدة ووصولاً إلى البنية التحتية الحيوية - مكانتنا كمطور عقاري موثوق ، يتمتع بالرؤية والخبرة اللازمة لتحقيق المزيد من الإنجازات في الأشهر والسنوات القادمة".

أبرز الإنجازات في مراحل التسليم وعملية التشييد

تتواصل أعمال تسليم المشاريع البارزة في مشروع "ميناء" خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وحتى عام 2026. كما تتجه مشاريع رئيسية، مثل "باي ريزيدنسز"، غرانادا 2، و"كيب حياة"، بخطى ثابتة نحو الإنجاز، وكذلك تشهد مشاريع "باي فيوز"، و"إيدج"، و"كواترو ديل مار" تقدماً ملحوظاً، حيث دخلت مراحل البناء الرئيسية عقب ترسية عقودها الرئيسية وانطلاق الأعمال الإنشائية في مواقعها.

ومع تسارع وتيرة العمل في وجهة "ميناء" من المقرر تسليم أكثر من 800 وحدة قبل نهاية العام، مما يشكل دليلاً ملموساً على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالبناء والتسليم، واستمرارها في جذب مساهمين من مختلف الشرائح.

"ميناء": من طموح إلى إنجاز ملموس

مع إطلاق مساكن "أنانتارا ميناء" الفاخرة والمخدّمة، والتي تضم 19 فيلا و84 شقة على الواجهة البحرية لجزيرة الحياة، وسعت شركة رأس الخيمة العقارية نطاق مشاريعها التطويرية للعقارات المزودة بخدمات من فئة الخمس نجوم. وأعقب ذلك إطلاق مشروع "إنتا ميناء" السكني - بالشراكة مع "هايف" - والذي يشكّل مفهوماً سكنياً يتمحور حول التصميم العصري لأنماط المعيشة والعمل، وإضافة قيّمة جديدة إلى محفظة رأس الخيمة العقارية المتنامية.

تستند نتائج النصف الأول إلى أسس متينة، وتعكس النمو المستمر لوجهة "ميناء" الذي يندرج ضمن الخطة الرئيسية الشاملة لشركة رأس الخيمة العقارية. وبفضل محفظة مشاريعها التطويرية الضخمة لعام 2025 والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات درهم، تواصل وجهة "ميناء" تحقيق أهداف خطة رؤية رأس الخيمة 2030 من خلال الاستثمار المستمر في البنية التحتية والمرافق، مما يُمكّن الإمارة من تحقيق هدفها طويل الأمد المتمثل في تطوير القطاعات السكنية والتجارية والضيافة الرئيسية في الواجهة البحرية "ميناء".

عززت شركة رأس الخيمة العقارية مكانتها في سوق التطوير العقاري خلال النصف الأول من هذا العام عبر إطلاق مجموعة مشاريع بارزة، بما في ذلك التعاون مع سلسلة فنادق "فور سيزونز" – وهو مشروع رائد على مستوى الإمارة - إلى جانب الاتفاقيات الجارية بخصوص مشاريع أخرى قيد التنفيذ، بما في ذلك منتجع وسبا "نيكي بيتش" رأس الخيمة في وجهة "ميناء"، ومشروع "بورتو بلايا" بالشراكة مع شركة "إلينغتون العقارية".

كما شهد النصف الأول من العام إطلاق "سوليرا"، وهو مجمع سكني جديد يقع في جزيرة الراحة. ويمثل "سوليرا" المرحلة الأولى من المشاريع المقرر تطويرها في "منطقة ميناء داون تاون" المرتقبة ، وسيضيف للسوق 451 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ ذات تصميم معماري متميز. وبوصفه مركزاً حضرياً جديداً ونابضاً بالحياة، سيتم ربط هذا المشروع مع المنظومة الأوسع للمرافق في المخطط الرئيسي لوجهة "ميناء"، بما في ذلك مراكز البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي المخصصة، والحدائق ذات المناظر الطبيعية، والمساحات المجتمعية.

أسس تنظيمية راسخة وتوسّع في القيادة

تكمن القوة الحقيقية لشركة رأس الخيمة العقارية في منظومة أعمالها الداخلية وتبنيها نهج التخطيط المستدام، وهما عاملان حاسمان أثبتا أهميتهما في تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام. كما تواصل الشركة تنمية قوتها العاملة من خلال استقطاب كفاءات دولية ومحلية ذات خبرة عالية في القطاعات الرئيسية، مثل الهندسة والتطوير والمبيعات وخدمة العملاء. وقد شكل انضمام موظفين جدد خطوةً بالغة الأهمية في توسيع القدرات الداخلية وضمان جاهزية المؤسسة ككل لتحقيق خطط النمو القادمة.

علاوةً على ذلك، أثبت نظام توقيع عقود البيع والشراء الرقمي بالكامل - الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام - أهميته المحورية لتبسيط المعاملات، والارتقاء بتجربة العميل الشاملة، وذلك في إطار مساعي الشركة نحو تحقيق تميز تشغيلي أكبر.

واستناداً إلى أسسها المالية القوية، ومحفظتها الاستثمارية المتنامية، وشبكة شراكاتها الاستراتيجية المتطورة، ستتمتع شركة رأس الخيمة العقارية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 بمكانة جيدة تُمكّنها من تقديم قيمة طويلة الأجل لمساهميها. ويأتي تعيين "أرقام كابيتال" في وقت سابق من هذا العام كمزود سيولة لأسهم رأس الخيمة العقارية، وشريك في مبادرات سوق رأس المال والتواصل مع السوق، ليؤكد التزام الشركة بتعزيز الأداء التنظيمي من خلال تحسين جوانب التواصل والشفافية.

وفي ظل التطور المتسارع الذي تشهده إمارة رأس الخيمة في تحولها إلى وجهة عالمية تنافسية للاستثمار ونمط الحياة والسياحة، ترسخ رأس الخيمة العقارية مكانتها في طليعة جهود تطوير الإمارة، وذلك من خلال إطلاق مجتمعات جديدة متكاملة، وتشكيل مراكز اقتصادية جديدة، والمساهمة في تعزيز جاذبية الإمارة عالمياً.

شراكات عالمية مع علامات تجارية مرموقة

يُعدّ مشروع "أرماني بيتش ريزيدنسز رأس الخيمة"، وهو ثمرة تعاونٍ بارز مع جورجيو أرماني ومجموعة SIE، نقطةً محوريةً في تطوير وجهة "ميناء". وسيضم المشروع أول فلل تحمل علامة أرماني التجارية في العالم، مما يرسي معايير جديدة للفخامة ويعزز السمعة العالمية لشركة رأس الخيمة العقارية.

ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة الرائدة بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس علامة "أرماني/كاسا"، والذكرى الخمسين لعلامة "جورجيو أرماني" التجارية، والذكرى العشرين لشركة رأس الخيمة العقارية.

سيُقام المشروع في موقعٍ هادئٍ على خليجٍ في جزيرة الراحة، الوجهة السكنية الأبرز ضمن وجهة "ميناء" في رأس الخيمة. ستُجسّد كلٌّ من فلل "أرماني بيتش ريزيدنسز رأس الخيمة"، البالغ عددها 41 فيلاً و32 شقةً، البصمة التصميمية المميزة للمصمم الشهير وأسلوبه الجمالي العريق، مع إبراز مفهوم الحياة العصرية الفاخرة في "ميناء".

من جهة أخرى، أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية مؤخراً عن تعيينها رسمياً لشركة "دينيستون"، شركة التصميم والهندسة المعمارية الرائدة في مجال الفنادق والضيافة، والمسؤولة عن العديد من أفخم مشاريع الضيافة والمشاريع السكنية ذات العلامات التجارية العالمية، شريكاً رئيسياً في تصميم أحد المشاريع التطويرية في وجهة "ميناء". ويأتي تعيين شركة "دينيستون" تلبيةً لمتطلبات أسلوب تصميم المشروع وجمالياته المميزة، ويعكس في الوقت نفسه مكانته المرموقة وجاذبيته الواسعة ودوره المحوري في النمو المستمر لوجهة "ميناء"، وإمارة رأس الخيمة بشكل عام.

