أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن مشاركته في معرض رؤية للوظائف 2025 المنعقد خلال الفترة بين الـ 23 إلى الـ 25 من سبتمبر. ويمثل هذا العام الثالث على التوالي لمشاركة مصرف أبوظبي الإسلامي كراعي ذهبي في معرض رؤية، مما يعزز التزامه باستقطاب وتطوير المواهب الإماراتية في القطاع المالي.

وكجزء من جهوده الاستراتيجية للتوطين، حقق مصرف أبوظبي الإسلامي إنجازات بارزة في عام 2025، حيث بلغ معدل تعيينات المواطنين 70% من اجمالي الموظفين الجدد الذين انضموا الى المصرف خلال هذا العام، مما ساهم في زيادة معدل التوطين الإجمالي بنسبة 47%. بينما تمثل المرأة الإماراتية 74% من القوى العاملة الوطنية، مما يؤكد التزام المصرف بالتنوع والشمول بين الجنسين.

ويهدف حضور مصرف أبوظبي الإسلامي في معرض رؤية للوظائف 2025 إلى استقطاب أفضل المواهب الإماراتية وتزويدهم بفرص وظيفية في قطاع الخدمات المالية. ويركز المصرف على التوظيف في جميع الشواغر الرئيسية خلال معرض التوظيف، مما يؤكد على تفانيه في تعزيز بيئة عمل شاملة لتحقيق أهداف التوطين.

وتعليقاً على ذلك، قالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة ورئيس مجلس إدارة شركة كوادر: "في مصرف أبوظبي الإسلامي، يعد تعزيز المواهب الإماراتية في صميم استراتيجيتنا، إيماناً منا بالمساهمة بدفع عجلة النمو والاستدامة الوطنية. وتعكس مشاركتنا المستمرة في معرض رؤية تفانينا في دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز دمج الكفاءات المحلية والاستفادة من امكانياتها بالشكل الأمثل. نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه خلال عام 2025 وسنستمر في التركيز على رعاية الجيل القادم من القادة الإماراتيين".

وكان مصرف أبو ظبي الإسلامي، في وقت سابق قد أعلن عن مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعيين 400 من مواطني الدولة في مدينة العين بحلول نهاية عام 2026، وذلك في إطار التزامه المستمر بدعم أجندة التوطين في الدولة وتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع المصرفي، تماشياً مع “الاستراتيجية الوطنية لتنمية المهارات” وبرنامج نافس. وتسعى هذه المبادرة إلى خلق فرص عمل نوعية في مجالات متعددة تشمل الامتثال والتحصيل والخدمات والعمليات المصرفية، مما يسهم في تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز الحضور المؤسسي للمصرف في مدينة العين، باعتبارها واحدة من أبرز المدن في الدولة.

ويواصل مصرف أبو ظبي الإسلامي التزامه بإعداد جيل جديد من القيادات الإماراتية، عبر برامج تدريبية وتطويرية متقدمة تواكب متطلبات القطاع المصرفي الحديث، وتسهم في بناء قاعدة بشرية وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة المستقبل.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفاً رائداً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. يتخذ المصرف من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، وقد تأسس في عام 1997 ليكون أول مصرف إسلامي في إمارة أبوظبي. ويمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي سجلاً حافلاً بمؤشرات النمو الإيجابية وبقاعدة أصول تبلغ 260 مليار درهم. كما يقدم باقة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لما يزيد على مليون متعامل وذلك من خلال عرض متوازن يجمع بين تجربة المتعاملين الشخصية والخدمات المصرفية الرقمية ذات المعايير العالمية. يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي باقة من الخدمات والحلول المصرفية المتكاملة للأفراد والشركات والمتعاملين من فئة الأثرياء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة المصرف على نطاق أوسع خدمات الوساطة وإدارة العقارات والمدفوعات وخدمات التكافل.

يمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي واحدة من أكبر شبكات الأفرع في الإمارات العربية المتحدة مع 70 فرعاً و520 جهاز صراف آلي. وعلى الصعيد الدولي، يتواجد المصرف في ستة أسواق استراتيجية بما في ذلك مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والسودان، والعراق. تتمحور مسيرة التحول الرقمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، التي بدأت منذ أكثر من عامين، حول المتعاملين، مما يضمن أن الحلول الرقمية للمصرف تقدم دائمًا أفضل تجربة مصرفية ممكنة. وشهد المصرف ارتفاعًا كبيرًا في طلب المتعاملين على خدماته المصرفية الرقمية حيث تم تسجيل 78% من المتعاملين من خلال القنوات الرقمية للمصرف.

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على العديد من الجوائز من المؤسسات العالمية الرائدة، حيث حصل على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز"، و"أفضل مصرف رقمي وأفضل مصرف إسلامي في العالم من مجلة "جلوبال فاينسال".

