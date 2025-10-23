أبرز النتائج

• إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 31% لتصل إلى 1,165.50 مليون درهم.

• زيادة صافي الربح بنسبة 79% ليصل إلى 216.82 مليون درهم.

• نمو قيمة المبيعات بنسبة 117% لتصل إلى 2,006 مليون درهم، وبيع 1,214 وحدة بزيادة قدرها 90%.

• نمو قيمة المبيعات التراكمية بنسبة 57% لتصل إلى 2,878 مليون درهم، مما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية المستقبلية ويؤكد على نجاح مشروع "ميناء".

• زيادة الربح التشغيلي بنسبة 45% ليصل إلى 278.46 مليون درهم.

• ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 39% لتصل إلى 331.11 مليون درهم، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة.

• نمو إجمالي الأصول لتصل إلى 8,495 مليون درهم، فيما وصل رأس المال والاحتياطيات إلى 5,758 مليون درهم.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة – 23 أكتوبر 2025: أعلنت رأس الخيمة العقارية (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: RAKPROP)، الشركة الرائدة بمجال التطوير العقاري في رأس الخيمة، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وتعكس هذه النتائج مساراً تصاعدياً واضحاً لأعمال الشركة مدفوعاً بزيادة قدرها 90% في عدد الوحدات المباعة، ويعزى ذلك إلى الإطلاق الناجح لأصول جديدة وتقدم الأعمال الإنشائية في وجهتها الرئيسية "ميناء".

يرتكز الأداء الناجح للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى ميزانيتها العمومية القوية ونموذج أعمالها الطموح الذي يربط الشركاء العالميين بفرص الاستثمار العقاري في واحدة من أكثر أسواق العقارات حيويةً في دولة الإمارات. ومع التطور السريع الذي تشهده رأس الخيمة لتصبح وجهة رائدة للاستثمار وأسلوب الحياة، تواصل الشركة دورها المحوري في صميم الخطط الاقتصادية الطموحة لتحقيق أهداف رؤية رأس الخيمة 2030.

أداء مالي قوي منذ بداية العام

وصلت إيرادات رأس الخيمة العقارية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 إلى 1,165.50 مليون درهم، وبلغ صافي الربح 216.82 مليون درهم مقارنةً بـ 121.41 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وتكشف النتائج بيع 1,214 وحدة سكنية مقارنةً بـ 640 وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة المبيعات 2,006 مليون درهم، وهو مؤشر رئيسي للطلب الإيجابي على محفظة رأس الخيمة العقارية.

وفي دليلٍ ملموس على النمو التشغيلي للشركة وجاذبية عروضها العقارية وحضورها المستمر في السوق، استمر مشروعها الرئيسي "ميناء" في اجتذاب قاعدة متنوعة من المشترين والمستثمرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ومما ساهم في تعزيز هذا النجاح إطلاق مشاريع جديدة مثل "ميراسول 2"، والإعلان عن مشروع "أرماني بيتش ريزيدنسز رأس الخيمة" المرتقب الذي لقي بالفعل أصداءً إيجابية واسعة في السوق. وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة 278.46 مليون درهم، مقارنةً بـ 191.64 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وترافق ذلك مع زيادة بنسبة 39% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، حيث بلغت أرقام الربع الثالث 331.11 مليون درهم، مما يعكس قدرة الشركة على توليد النقد والأسس القوية للعديد من المشاريع.

وتؤكد النتائج الأخيرة على الأسس المالية القوية لشركة رأس الخيمة العقارية التي واصلت دفع خطط النمو والتوسع. وحافظت الميزانية العمومية للشركة على قوتها، حيث ارتفع إجمالي الأصول المسجلة بنسبة 6% ليصل إلى 8,495 مليون درهم، بالإضافة إلى تحقيق زيادة بنسبة 4.2% في رأس المال والاحتياطيات لتصل إلى 5,758 مليون درهم. وبلغ إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 8,495 مليون درهم بزيادة قدرها 6%. وتقدّم نتائج الأشهر التسعة الأولى رؤية واضحة للأداء المالي للشركة وقدرتها على تمويل خطط تطوير وجهة "ميناء" ومواصلة الاستثمار فيها.

"ميناء": مستجدات العمليات الإنشائية وإنجازات التسليم

يتواصل تسليم المشاريع ذات الطلب المرتفع في وجهة "ميناء" وفقاً للجداول الزمنية المقررة لبقية عام 2025 وحتى عام 2026. وتمضي رأس الخيمة العقارية قدماً في إنجاز المشاريع مع تسليم أكثر من 800 وحدة هذا العام. كما تتجه مشاريع رئيسية - مثل "باي ريزيدنسز"، و"غرانادا 2" - بخطى ثابتة نحو الإنجاز، فيما بلغت مشاريع "كيب حياة" و"باي فيوز" و"كواترو ديل مار" مراحل متقدمة في العمليات الإنشائية.

"ميناء": وجهة قيد التسليم

تستند نتائج شركة رأس الخيمة العقارية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى أسس متينة، وتعكس النمو المستمر لوجهة "ميناء". وبفضل محفظة مشاريعها التطويرية الضخمة لعام 2025 والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات درهم، تشهد وجهة "ميناء" توسعاً سريعاً من خلال مشاريع متنوعة ترتقي بمكانتها كوجهة مفضلة لأسلوب الحياة والاستثمار، وتدعم كذلك تحقيق أهداف خطة رؤية رأس الخيمة 2030. ومن خلال الاستثمار المستمر في البنية التحتية والمرافق، تساهم "ميناء" في تحقيق الهدف طويل الأمد للإمارة في تطوير القطاعات السكنية والتجارية والضيافة الرئيسية.

وأطلقت شركة رأس الخيمة العقارية خلال الفترة المذكورة المرحلة الثانية من مشروع "ميراسول"، وذلك في أعقاب نجاح المرحلة الأولى التي تم إطلاقها مطلع عام 2025. ويقع هذا المجمع السكني المصمم على طراز المنتجعات ضمن جزيرة الراحة في وجهة "ميناء"، ويضم ثلاثة مجمعات سكنية متكاملة تجمع بين مبنيين منخفضي الارتفاع ويضمان 280 وحدة سكنية تتنوع بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وشقق دوبلكس بثلاث غرف نوم وشقق البنتهاوس، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المرافق الاستثنائية.

وتم الإعلان في 31 يوليو الفائت عن توقيع شراكة استراتيجية بين مجموعة جورجيو أرماني ورأس الخيمة العقارية ومجموعة SIE لتطوير مشروع "أرماني بيتش ريزيدنسز رأس الخيمة". يقع هذا المشروع الحصري في جزيرة الراحة، وسيضم أول فلل تحمل علامة أرماني التجارية على مستوى العالم، إلى جانب مجموعة من الشقق الفاخرة. تولى تصميم هذا المشروع الراحل جورجيو أرماني شخصياً وكادره المتميز من المصممين المعماريين ليجسد فلسفة أرماني وبصمته الجمالية الرفيعة التي تقوم على البساطة الراقية والأناقة المتجددة. وترسي الرؤية الإبداعية الفريدة لهذا المشروع معياراً جديداً للحياة الفاخرة من خلال إطلالاته الخلابة وإمكانية الوصول المباشر منه إلى شاطئ خاص.

إلى جانب هذه التطورات الكبرى، شهدت الفترة أيضاً إطلاق المبيعات الرسمي في مايو 2025 لمشروع «أنانتارا ميناء رزيدنسز»، وهو مجموعة حصرية تضم 84 شقة فائقة الفخامة على الواجهة البحرية و19 فيلا، تقع في موقع مميز على جزيرة حياة في ميناء. كما تم الإعلان عن شراكة بارزة لإدخال علامة فورسيزونز العالمية إلى ميناء للمرة الأولى في الإمارة، وذلك من خلال مشروع رائد يضم 150 غرفة وجناحاً وفيلا فاخرة، بالإضافة إلى نحو 130 مسكناً خاصاً، جميعها ضمن بيئة طبيعية خلابة.

أسس متينة لإنجازات أكبر

تعليقاً على هذه النتائج، قال عبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: "تشكّل النتائج المالية القوية لشركة رأس الخيمة العقارية دليلاً ملموساً على رؤيتنا الاستراتيجية وطموحاتنا طويلة الأمد والأثر المتوقع لمحفظة مشاريعنا المرتقبة. وتشير النتائج الأخيرة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر إلى أن خطتنا لتطوير مجتمعات تجتذب شريحة متنوعة من المستثمرين والمقيمين تُحقق النتائج المرجوة منها، ويتجلى ذلك واضحاً في عدد الوحدات المباعة وتنامي قيمة المبيعات التراكمية. وبينما نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العشرين لانطلاق عملياتنا، فإن النمو المستمر لوجهة ’ميناء‘ ومحفظة مشاريعنا المتنوعة في رأس الخيمة عموماً يساهم بخلق نوع جديد من عروض العقارات وأساليب الحياة المُبتكرة لدعم احتياجات عملائنا من جميع أنحاء العالم".

من جانبه، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "تؤكد نتائجنا المالية للأشهر التسعة الأولى من العام على وضوح المسار الذي تسلكه رأس الخيمة العقارية وخططها الطموحة كمطور عقاري رائد. ويرتكز هذا النجاح على الإطلاق الناجح للمشاريع الجديدة والتقدّم المستمر في تنفيذ مشاريعنا المتنوعة في وجهة ’ميناء‘. واستناداً إلى هذا الزخم، نتطلع إلى الفترة المتبقية من عام 2025 واثقين من قدرتنا على تحقيق أهدافنا للنمو، والوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا وشركائنا، وتعزيز جاذبية ’ميناء‘ وإمارة رأس الخيمة عموماً كوجهة رائدة للاستثمار وأساليب الحياة العصرية."

