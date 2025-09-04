دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أكوررن ستراتيجي ومؤسسة خبراء الاتصال والعلاقات العامة المستقبليين (FCF) عن فوز فاطمة نهى بمنحة "أكورن ستراتيجي - مؤسسة خبراء الاتصال المستقبليين" للعام 2025، والتي تُعد النسخة الأولى من هذه المنحة. حيث تقدم أكورن ستراتيجي منحة دراسية سنوية واحدة بقيمة 2500 دولار أمريكي لطلاب السنة النهائية المسجّلين في كلية الإعلام والاتصال بجامعة مردوخ دبي.

تركّز منحة "أكورن ستراتيجي – مؤسسة خبراء الاتصال والعلاقات العامة المستقبليين" على موضوع سنوي يتناول استراتيجيات العلاقات العامة في مجال الاستدامة، حيث يركّز موضوع عام 2025 على "استدامة المياه وتحلية المياه في الصحراء". ويُطلب من خبراء الاتصال المشاركين في هذه المنحة تصميم حملة اتصال مبتكرة تهدف إلى زيادة الوعي وتحفيز الجمهور على اتخاذ إجراءات ملموسة حول قضايا استدامة المياه في المناطق الصحراوية القاحلة.

وقد فازت فاطمة نهى عن حملتها "ماي صحراء: الصحراء لا تنسى قطرة"، التي تركز على فكرة أن "المياه ليست مجانية، لكنها تبدو كذلك". ومن خلال زيادة الوعي بـ "التكلفة الخفية" للمياه، تقترح نهى حملة تفاعلية يقودها الشباب، تحوّل الاستخدام السلبي للمياه إلى سلوك واعٍ وقابل للقياس. تعتمد الحملة على استراتيجية موحدة قائمة على مبدأ "رسالة واحدة، تعابير متعددة"، وتتناول ستة إجراءات مستهدفة تشمل المنزل، الأماكن العامة، الحياة الجامعية، التفاعل العاطفي، والابتكار/افعلها بنفسك. كما تستند الحملة المكونة من ستة أجزاء إلى أبحاث في دراسات العلاقات العامة تركّز على وسائل واستراتيجيات تغيير الإدراك وتحفيز العمل من خلال مناهج متنوعة.

ماي صحراء: حملة من ستة أجزاء

في المنزل، تدعو مبادرة "Silent Showers" (الاستحمام الصامت) إلى استخدام قوائم تشغيل موسيقية معدّة خصيصاً لتقليل استهلاك الاستحمام، بينما تعمل مبادرة "H20 in a Box" (المياه في صندوق) برفع مستوي الوعي في الأماكن العامة من خلال صناديق اشتراك المياه في محطات التعبئة، والصنابير، والنوافير التي تحفّز على "التفكير والالتزام" عبر رموز الاستجابة السريعة. أما في الحرم الجامعي، فيقدم تطبيق Mai.EXE المصمّم على شكل لعبة تجربة ألعاب تحفيزية تكافئ جهود الاستدامة. ولتعزيز التفاعل العاطفي، تستخدم مبادرة "What if Dubai Ran Dry" (ماذا لو جفت دبي؟) فلاتر الواقع المعزز على الهواتف الذكية لإنشاء "صدمات بصرية مستقبلية" لدبي الجافة والمالحة بهدف تحفيز العمل المناخي. وبقيادة الابتكار التكنولوجي، تقدّم مبادرة "DesalHack" ورش عمل افعلها بنفسك (DiY) لبناء وحدات تحلية مياه صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية.

وتعليقاً على فوزها بالمنحة، تقول فاطمة نهى: "إن حصولي على منحة أكورن استراتيجي - مؤسسة خبراء الاتصال والعلاقات العامة المستقبليين" يعني لي الكثير، فهذه المنحة ليست مجرد فوز أو تقدير، بل تشجيع وتحفيز لمواصلة الإبداع وابتكار أعمال ذات قيمة كبيرة. لقد منحني الفوز بهذه المنحة ثقةً أكبر لمواصلة توظيف الأفكار الإبداعية، وخاصةً تلك التي تستهدف جيل الشباب المولعين بالتكنولوجيا، للحديث عن المناخ والاستدامة بطرقٍ مؤثرة وفعّالة".

وأضافت فاطمة: "من خلال المشروع المقترح، أردت أن أثبت للجميع أنه حتى الأعمال الصغيرة يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً وتُحفّزنا على التفكير بطريقة مختلفة. في كثير من الأحيان ننسى كم الطاقة اللازمة لجعل المياه صالحة للاستخدام هنا في الصحراء. كان هذا المشروع طريقتي لتوضيح ذلك للناس، وخاصة لفئة الشباب. وعبر استخدام فلاتر الواقع المعزز، وقوائم التشغيل، ومجموعات "افعلها بنفسك"، يُظهر المشروع كيف أن الأفكار التي يقودها الشباب يمكن أن تحدث تأثيراً حقيقياً".

أكورن ستراتيجي: دعم الاستدامة في مجال العلاقات العامة

وتعليقا على هذه المناسبة، قالت كيت ميدتون، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة أكورن ستراتيجي: "يسعدنا أن نهنئ فاطمة نهى بصفتها أول فائزة بمنحة "أكورن ستراتيجي – مؤسسة خبراء الاتصال والعلاقات العامة المستقبليين"، بالشراكة مع جامعة مردوخ دبي. حيث تُعدّ حملتها "ماي صحراء" مثالاً متميّزاً على التواصل الإبداعي والاستراتيجي الذي يجمع بين الابتكار والتأثير الفعال".

وأضافت ميدتون: "تعكس مبادرة حملة "ماي صحراء" التي أطلقتها وابتكرتها فاطمة نهى ما نسعى إلى ترسيخه تماماً من خلال منحة "أكورن ستراتيجي – مؤسسة خبراء الاتصال والعلاقات العامة المستقبليين"؛ وهو القدرة على تحويل القضايا البيئية المعقدة إلى قصص مؤثرة وقابلة للتنفيذ".

وتابعت ميدتون: " نحن في أكورن ستراتيجي، نؤمن بأنه لمواجهة تحديات الاستدامة اليوم وغداً، يتوجب علينا غرس أفكار قوية، ورعاية المواهب الصاعدة، وتنمية الجيل القادم من خبراء الاتصال. ويعد عمل فاطمة دليلاً قوياً على تحقيق هذه الرسالة".

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة منحة "أكورن ستراتيجي – مؤسسة خبراء الاتصال والعلاقات العامة المستقبليين" متاحة لطلاب السنة النهائية في المرحلة الجامعية المسجلين في كلية الإعلام والاتصال بجامعة مردوخ دبي. وبالإضافة إلى الجائزة المالية بقيمة 2500 دولار أمريكي، يحصل الفائز بالمنحة على جلسة إرشادية لمدة ساعة واحدة مع أحد كبار التنفيذيين في شركة أكورن ستراتيجي.

نبذة عن أكورن استراتيجي

أكورن استراتيجي هي وكالة متكاملة للتسويق والعلاقات العامة والاتصالات الاستراتيجية والرقمية، حائزة على جوائز مرموقة، وتتمتع بحضور عالمي. توفر الدعم للمتعاملين في مختلف الصناعات من خلال خدماتها التي يقدمها نخبة من الخبراء والمحترفين عبر مكاتبها في لندن وبيرث وملبورن وأبوظبي ودبي وجاكرتا.

تأسست أكورن استراتيجي عام 2010، وسرعان ما تميّزت بملف عالمي وحضور قوي. حيث ساعدت المتعاملين على النمو وتحقيق أهدافهم المهنية، من خلال نهجها القائم على الأدلة والحلول التسويقية المخصّصة، التي يقدمها فريق محترف من مستشاري التسويق المحترفين، والمتخصصين من أصحاب الخبرات الكبيرة.

تشمل خدمات أكورن استراتيجي؛ استراتيجيات التسويق، والعلاقات العامة، والاتصال، والتوظيف، وخدمات الإعارة.

نبذة عن مؤسسة خبراء التواصل والعلاقات العامة المستقبليين (FCF)

توفر مؤسسة خبراء التواصل والعلاقات العامة المستقبليين (FCF) للمهنيين الشباب الطموحين منحاً دراسية وفرصاً للتعلّم وبرامج توعية تعزز مهارات الاتصال في مجال المسؤولية المجتمعية تجاه الاستدامة والمناخ. تعد مؤسسة خبراء التواصل والعلاقات العامة المستقبليين (FCF) مبادرة من "بي آر ترست - The PR Trust" ، وهي منظمة غير ربحية 501(c)(6) توفر فرص المعرفة والتواصل، ومنح دراسية للطلاب وبرامج جوائز لتعزيز وتمكين المهنيين الطموحين والقادة الشباب في مجال الاتصال والعلاقات العامة.

-انتهى-

#بياناتشركات