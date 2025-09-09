مسقط: تفخر الشركة الوطنية للتمويل، الرائدة في قطاع التمويل في سلطنة عُمان، بالإعلان عن مشاركتها مجددًا في معرض كومكس 2025 – المعرض العالمي للتكنولوجيا، الذي سيُقام خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025 في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. وبالتزامها المُستمر بالابتكار الرقمي وتعزيز تجربة العملاء، تستعد الشركة لتقديم تجربة مميزة للزوار، حيث سيحظى زوار رُكن الشركة بتجربة تفاعلية تُمكنهم من الاطلاع على أحدث الحلول الرقمية، ومجموعة متكاملة من عروض التمويل، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية تُساهم بتعزيز التوعية المالية بأسلوب مشوّق.

تأتي مشاركة الوطنية للتمويل في معرض كومكس 2025 للكشف عن أحدث الحلول الرقمية للخدمات التمويلية وطلبات التمويل، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الجديد للشركة، الذي أعيد تصميمه بالكامل، محور مشاركة الوطنية للتمويل في معرض كومكس 2025، حيث يوفر تجربة تصفح مُحسّنة، وتصميمًا سريع الاستجابة، وتجربة استخدام مُخصصة. ويكتمل هذا الإطلاق بتقديم مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد للشركة، وهو رفيق رقمي ذكي مصمم لتوجيه العملاء عبر خيارات التمويل، والإجابة الفورية على استفساراتهم، وتقديم دعم سلس عبر مختلف الأجهزة الذكية. تعكس هذه الابتكارات الخطوات الواثقة التي تتخذها الوطنية للتمويل للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطورات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات على حد سواء.

بصفتها المنصة الوطنية الرائدة لاستعراض الابتكارات التكنولوجية وتجارب الرقمنة، يوفر معرض كومكس 2025 لشركة الوطنية للتمويل فرصة مميزة لاستعراض تحولها الرقمي المُتسارع، والكشف عن أحدث الحلول الرقمية التي تعزز تجربة التمويل رقميـًا. وبمشاركتها في هذا الحدث النوعي، تؤكد الشركة التزامها بالارتقاء بتجارب عملائها عبر تبني حلول رقمية تعزز الشمول المالي وتدعم تحقيق أهداف الاستدامة، بما يعكس تركيز الوطنية للتمويل الراسخ على التميز في خدمة العملاء والريادة القائمة على التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل، قائلاً: "أصبح التحول الرقمي أساســًا لكل الوحدات المؤسسية، ومع استمرار الابتكارات الرقمية التي أعادت تشكيل خارطة القطاعات بما يعزز توفير خدمات تتسم بالفورية والمرونة والسرعة وبما يتوافق مع توقعات العملاء، تواصل الوطنية للتمويل الاستثمار في التقنيات التي تُبسّط حلول التمويل وتُحسّن تجربة العملاء الكرام. إن موقعنا الإلكتروني ، بجانب مساعد الذكاء الاصطناعي للدردشة الفورية ليست مجرد أدوات، بل تُمثل امتدادًا لالتزامنا بتقديم خدمات سهلة الاستخدام، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التقدم المُستدام".

سيحظى زوار رُكن الوطنية للتمويل في معرض كومكس 2025 بفرصة الاطلاع على مجموعتها المتكاملة من حلول التمويل، والتي تشمل تمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وتمويل السلع الاستهلاكية المعمرة (CDF) مثل المطابخ والأثاث والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وغيرها، إضافةً إلى باقة متنوعة من حلول التمويل المخصصة للشركات. وقد صُممت جميع هذه الخدمات لتلبية الاحتياجات المُتجددة للأفراد والشركات، مع توفير دعم مالي سهل الوصول ومرن وفعّال. وتماشيًا مع رؤية عُمان 2040، ستسلّط الوطنية للتمويل الضوء على خيارات التمويل المستدام التي تُمكن العملاء من اتخاذ قرارات مالية مسؤولة تتوائم مع خططهم المالية بما يحقق لهم الرفاه الاقتصادي والبيئي على المدى الطويل.

سيحظى زوار رُكن الوطنية للتمويل بفرصة تجربة التميز في خدمة العملاء من خلال لقاءات شخصية مع فريق عمل ذو خبرة وكفاءة عالية، قادر على توجيه العملاء المحتملين عبر مجموعة واسعة من العروض، التي يعكس كل منها التزام الشركة بتقديم خدمة سريعة وسهلة ومرنة. كما سيتضمن الركن جلسات مخصصة تُبرز ريادة الوطنية للتمويل في هذا المجال، وتركيزها القوي على الاستدامة، والمبادرات المؤثرة التي تقودها لخلق قيمة مستدامة في مختلف أنحاء البلاد.

هذا العام، تُحدث الوطنية للتمويل نقلة نوعية في تجربة المعرض من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية الجذابة المصممة خصيصًا للزوار بما يعزز معرفتهم بالثقافة المالية، والمنتجات التمويلية التي تقدمها الشركة لمختلف شرائح الزوار، ويضم ركنها أيضـًا مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية الرقمية الترفيهية والتعليمية بهدف تسليط الضوء على التزام الشركة بتقديم خدمات متميزة والمشاركة المجتمعية الهادفة.

من أبرز سمات معرض هذا العام، ستقدم الوطنية للتمويل روبوتًا متنقلًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، يتجول في قاعة المعرض، ويتفاعل بنشاط مع الزوار، ويجيب على أسئلتهم، ويُوجّههم نحو ركنها. يُعد هذا الروبوت التفاعلي الفريد رمزًا قويًا لتبني الوطنية للتمويل للتقنيات الناشئة، وخلق تجارب ممتعة تركز على الإنسان.

تدعو الوطنية للتمويل جميع زوار معرض كومكس 2025 لزيارة ركنها وتجربة مستقبل مالي أكثر سلاسة وذكاءً واستدامة. سواء كنت تبحث عن خيارات تمويلية أو مهتمًا بالابتكار الرقمي، فإن الشركة توفّر تجربة شيقة وغنية بالمعلومات لجميع الزوار.

