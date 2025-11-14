أبرز النتائج المالية والتشغيلية خلال الأشهر التسعة من 2025

ارتفع الدخل التشغيلي إلى 966 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كما شهد نمواً بنسبة 13.7 % على أساس سنوي في الربع الثالث ليبلغ 328 مليون درهم.

% على أساس سنوي في الربع الثالث ليبلغ 328 مليون درهم. ارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتبلغ 423 مليون درهم، مع هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 43.8%.

بلغ إجمالي الإيرادات 991 مليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي.

تم الحفاظ على صافي الأرباح بعد الضريبة مع تراجع طفيف بنسبة 1.7% على أساس سنوي ليبلغ 303 مليون درهم وذلك نظراً لتعديل هوامش الربح للمحافظة على الحصة السوقية وزيادة التكاليف التشغيلية بسبب متطلبات الجهات الرقابية، بما فيها مبادرات التوطين، وعمليات التوسُّع على الصعيدين المحلي والدولي.

مضت المجموعة قُدُماً في توسعها تماشياً مع استراتيجيتها، معززةً مكانتها الريادية في السوق وخطط نموها الإقليمية.

شبكة الفروع: وصل عدد فروع المجموعة إلى 438 فرعاً مع نهاية الربع الثالث من العام 2025، وذلك بعد إضافة 175 فرعاً منذ الربع الثالث للعام 2024، بما في ذلك عملية دمج مجموعة "بي. أف. سي".

الاستحواذ على مجموعة "بي. أف. سي": اكتملت عملية الاستحواذ على مجموعة "بي. أف. سي" في الربع الثاني من العام 2025، مع دمج كامل نتائجها في الربعين الثاني والثالث، ومن المتوقع أن تتحقق كافة أوجه التكامل في الربع الأول من العام 2026.

المحفظة الرقمية: تم إطلاقها بشكل تجريبي في الربع الثالث من 2025، مع الوظائف الأساسية، تمهيداً لإطلاقها الكامل على نطاق أوسع.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI) (المجموعة)، وأكبر المؤسسات المالية غير المصرفية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، عن تحقيق أداءٍ قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025. وأفادت المجموعة بوصول الدخل التشغيلي إلى 966 مليون درهم، وارتفاعه بنسبة 13.7% على أساس سنوي ليبلغ 328 مليون درهم في الربع الثالث، مدعوماً بالأداء القوي في معظم خطوط الأعمال، وعملية الاستحواذ على مجموعة "بي. أف. سي ". وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 423 مليون درهم، كما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 43.8%. ووصلت الإيرادات الإجمالية إلى 991 مليون درهم، مسجلةً زيادةً بنسبة 12% على أساس سنوي.

ويجسد نمو المجموعة، رغم العوامل الجيوسياسية غير المواتية، مرونتها ومكانتها الريادية في السوق، كما يعكس نجاح استراتيجيتها طويلة الأمد لدفع عجلة النمو المستدام في ظل الزخم القوي للاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

تعليق على الأداء المالي للأشهر التسعة الأولى من العام 2025

رغم التعقيدات التشغيلية والتحديات الجيوسياسية وزيادة التكاليف التشغيلية، وفي ظل عمليات الاندماج، بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة 43.8%.

للمجموعة 43.8%. انخفض صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 1.7% على أساس سنوي ليبلغ 303 مليون درهم، ويُعزى ذلك بشكلٍ رئيسي إلى زيادة تكاليف القوى العاملة، بما فيها مبادرات التوطين، وعمليات التوسُّع التشغيلي، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل في أعقاب دمج مجموعة "بي. إف. سي".

بنسبة 1.7% على أساس سنوي ليبلغ 303 مليون درهم، ويُعزى ذلك بشكلٍ رئيسي إلى زيادة تكاليف القوى العاملة، بما فيها مبادرات التوطين، وعمليات التوسُّع التشغيلي، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل في أعقاب دمج مجموعة "بي. إف. سي". شكَّل تركيز المجموعة على التحول الرقمي وتعزيز شبكة الفروع عاملاً محورياً في دعم النمو والحفاظ على الانضباط في التكاليف. ووصلت النفقات الرأسمالية إلى 30 مليون درهم إماراتي، ما يمثل 3% من الدخل التشغيلي.

عاملاً محورياً في دعم النمو والحفاظ على الانضباط في التكاليف. ووصلت النفقات الرأسمالية إلى 30 مليون درهم إماراتي، ما يمثل 3% من الدخل التشغيلي. وصل التدفق النقدي الحر إلى 393 مليون درهم، في حين بلغ معدل تحويل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى النقد ما نسبته 93%، مما يعكس تحقيق تدفق نقدي قوي ونهج منضبط في توظيف رأس المال.

تعليق على الأداء التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من العام 2025

تأثر هامش الربح في نشاط التحويلات نتيجة الأسعار التنافسية، مع استمرار الأداء العام في الحفاظ على استقراره.

حقق قطاع العملات الأجنبية والبطاقات مسبقة الدفع نمواً قوياً، مدعوماً بزيادة حجم معاملات بطاقات "ترافل كارد" والطلب القوي في القطاع السياحي.

نمواً قوياً، مدعوماً بزيادة حجم معاملات بطاقات "ترافل كارد" والطلب القوي في القطاع السياحي. واصلت أعمال خدمات نظام حماية الأجور مسارها التصاعدي.

مسارها التصاعدي. استفاد الأداء التشغيلي خلال التسعة أشهر من عملية الاستحواذ على مجموعة "بي. أف. سي".

تعليقاً على هذه النتائج، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "شكلت الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 مرحلةً تحوليَّة للمجموعة، مجسدةً قوة ومرونة نموذجنا التشغيلي المتنوع في ظل ارتفاع ضغوط التكاليف وتطور ديناميكيات السوق وتعديل هوامش الربح للمحافظة على الحصة السوقية للشركة. ويؤكد تحقيق نمو بنسبة 13.7% في الدخل التشغيلي على أساس سنوي في الربع الثالث والدمج الناجح لمجموعة "بي. أف. سي" التزامنا بالتوسُّع الاستراتيجي والتميُّز التشغيلي، وترسيخ حضورنا إقليمياً وتعزيز القيمة طويلة الأمد. وفي حين تأثر صافي الربح بارتفاع التكاليف ورسوم الاستهلاك، إلا أنَّ نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وقوة التدفق النقدي الحر يعكسان قدرتنا على مواجهة التحديات بكفاءة.

وبالنظر إلى المستقبل، نؤكد التزامنا الراسخ بالرؤية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لبناء اقتصاد شامل يتسم بالتمكين الرقمي. وسنواصل الاستثمار في التكنولوجيا، مع التركيز على تجربة العملاء، والسعي لتحقيق نمو مستدام يوفر قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وعملائنا والمجتمعات التي نخدمها".

من جانبه، قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي في شركة الأنصاري للخدمات المالية: "حققنا أداءً تشغيلياً استثنائياً على مدار العام 2025، تميز بالدمج الناجح لمجموعة بي. أف. سي، واستمرار توسيع شبكة فروعنا. وتعكس هذه النقلات النوعية كفاءة آليات عملنا والتزامنا بالنمو إقليمياً.

ونواصل إحداث تحولٍ شامل في طريقة خدمة عملائنا من خلال الاستثمار في الابتكار الرقمي، بالتوازي مع الاستمرار في عمليات الدمج إقليمياً لتعزيز ريادتنا للسوق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع مضينا قدماً، نركز على دفع عجلة الابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم حلول مالية سلسة تلبي احتياجات العملاء المتنامية في المنطقة".

