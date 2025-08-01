يسر بنك الفجيرة الوطني أن يعلن اليوم عن نتائجه لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.

نظرة عامة على النتائج والأداء التشغيلي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025

سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 41,8٪ على أساس سنوي لينهي فترة الستة أشهر بصافي ربح قبل الضريبة قدره 687,6 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 484,9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024. علاوة على ذلك، حقق بنك الفجيرة الوطني أفضل صافي ربح بعد الضريبة له على الإطلاق للنصف الأول بلغ 625,4 مليون درهم مقارنة بمبلغ 441,2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 مع رسوم ضريبة الشركات بلغ 62,2 مليون درهم. وعلى خلفية الأداء القوي في الربع الثاني من عام 2025، سجل بنك الفجيرة الوطني صافي ربح بعد الضريبة بلغ 318,6 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 67,6% مقارنة بالربع نفسه من عام 2024. وتدل هذه النتائج على مدى تركيز البنك المستمر على نمو الأعمال الانتقائية عالية الجودة، والإدارة الفعالة للموجودات والمطلوبات في بيئة يشوبها عدم اليقين المتزايد وعدم القدرة على التنبؤ الناجم عن تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية. وعلاوة على ذلك، ساهم خفض مخصصات الانخفاض في القيمة والاستمرار في الإدارة المتحفظة للتكاليف وتكلفة المخاطر في تحقيق هذه المجموعة القوية من النتائج.

حافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الرشيدة والاقرار بشفافية عن الحسابات المتعثرة. حيث سجل بنك الفجيرة الوطني صافي مخصصات الانخفاض في القيمة بمبلغ 306,6 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 360,9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 15%. كما تحسنت جودة الموجودات التي تم قياسها من خلال مزيج المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) لتصل 8,95٪ مقارنة بـنسبة 10.2٪ كما في 31 ديسمبر 2024. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل 4,6٪ مقارنة بـنسبة 5,1٪ كما في 31 ديسمبر 2024. وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية لتصل 133,4% مقارنة بنسبة 119,4% كما في 31 ديسمبر 2024.

بدعم من زيادة الإيرادات الناتجة من نمو الميزانية العمومية واستمرار انضباط التكلفة، حقق بنك الفجيرة الوطني ربحاً تشغيلياً بلغ 994,2 مليون درهم لفترة الستة أشهر، بزيادة قدرها 17,6% مقارنة بـمبلغ 845,8 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 وبزيادة قدرها 20,7% عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 خلال الفترة نفسها من عام 2024.

بلغت الإيرادات التشغيلية 1,4 مليار درهم وبزيادة قدرها 12,9٪ مقارنة بمبلغ 1,2 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024، وبارتفاع بلغ 15,9% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس التركيز المعزز على نمو قطاع الأعمال الرئيسي، والإدارة الاستباقية للموجودات والمطلوبات ونهج البنك الراسخ والقائم على الالتزام بتقديم خدمة عملاء استثنائية.

نمت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 4,9٪ لتصل 926,1 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 882,5 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2024. وارتفعت بنسبة 8,6% خلال فترة الثلاثة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 37٪ لتصل 314,7 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 229,8 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2024. وارتفعت بنسبة 42,8% خلال فترة الثلاثة أشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

شهدت إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات نمواً قوياً بنسبة 22,1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل 110,7 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. وارتفعت بنسبة 8,9% خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 1,9٪، مما يعكس التركيز الاستراتيجي لبنك الفجيرة الوطني على الكفاءة والتميز والاستثمار في التحول الرقمي. حيث يجري تنفيذ ذلك من خلال تحقيق توازن جيد بين الاستثمارات في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية وكوادره البشرية لتقديم خدمة عملاء استثنائية وتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة. عملت هذه المقاييس على تحسين نسبة التكلفة إلى الإيرادات لبنك الفجيرة الوطني لتصل 26,9٪ مقارنة بنسبة 29,8٪ في الفترة نفسها من عام 2024، مما أتاح لنا البقاء في متوسط معدل القطاع المصرفي.

ملخص المركز المالي كما في 30 يونيو 2025

ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 5.7٪ ليصل إلى 64,3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 60,9 مليار درهم بنهاية عام 2024، وبزيادة قدرها 15,6% عن 30 يونيو 2024.

ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 10,3٪ لتصل إلى 35,7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 32,4 مليار درهم في نهاية عام 2024، وبزيادة قدرها 21,3% عن 30 يونيو 2024.

ارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 8,9٪ لتصل 10,3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 9,4 مليار درهم بنهاية عام 2024، وبزيادة قدرها 16,2% عن 30 يونيو 2024، مما أدى إلى تحسين جزء من السيولة وتوجيهها نحو محفظة استثمارية عالية الجودة لتعزيز القيمة والعائد.

ارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 4٪ لتصل 47,6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 45,8 مليار درهم في نهاية عام 2024، وبزيادة قدرها 14,4% عن 30 يونيو 2024. واستقرت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 42,9% من إجمالي ودائع العملاء، مما أدى إلى توازن تأثير منتجات الودائع ذات المدة المحددة.

خلال الفترة، تم توجيه فائض السيولة لتمويل القروض عالية الجودة ونمو محفظة الاستثمارات، في حين ظل الوضع العام جيداً ضمن نطاق سقوف المخاطر بالبنك والتوقعات التنظيمية. بلغ النقد والنقد وما في حكمه 3,4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1,9 مليار درهم في 30 يونيو 2024.

خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، تكبد بنك الفجيرة الوطني 51,2 مليون درهم في النفقات الرأسمالية فيما يتعلق بإضافة ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة مقارنة بمبلغ 47,5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

أبرز مؤشرات الأداء

تم الحفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى الموارد المستقرة عند 70,3٪ (2024: 67.3٪) وتم الحفاظ على نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 27٪ (2024: 29,9٪)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

استقرت نسبة كفاية رأس المال عند 16,5٪ (نسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 15.4٪) مقارنة بنسبة 16,6٪ (نسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 15,5٪) في نهاية عام 2024، متجاوزاً بذلك المتطلبات التنظيمية مع ضمان أساس مالي قوي.

تحسنت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل 17,9%، مرتفعة عن 13,3% في الفترة نفسها من عام 2024.

تحسنت نسبة العائد على متوسط الموجودات لتصل 2٪، مرتفعة عن 1,6٪ في الفترة نفسها من عام 2024.

وتواصل استراتيجية أعمال بنك الفجيرة الوطني استمراريتها في التركيز على العلاقات مع العملاء، وبدعم من نهج القطاعات المعتمد من قبل البنك لتلبية احتياجات عملائه. وهذا يساعد في بناء التنوع والحفاظ على نمو مستقر.

بلغت الإيرادات التشغيلية من عملاء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات 482,6 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، بارتفاع بلغ 9,7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات التشغيلية لقطاع الخدمات المصرفية للأعمال بنسبة 9,8% لتصل 461,8 مليون درهم. أما قطاع الخدمات المصرفية للأفراد فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10,2٪، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية للخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات وأخرى بنسبة 25,5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

التوقعات المتعلقة بالاقتصاد والقطاع وتأثيرها على البنك

يسرّنا اتساع نطاق الامتياز التجاري لبنك الفجيرة الوطني وتحقيق مجموعة أخرى من النتائج القوية في النصف الأول من عام 2025، وحصولنا على عدد من الجوائز والتكريمات المرموقة. ونفخر بشكل خاص بالتكريم الذي حظي به البنك خلال الربع الثاني من عام 2025 في حفل توزيع جوائز إنجازات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2025 في فئة الخدمات المصرفية والمالية، والتي تشمل التميز البيئي والاجتماعي والحوكمة والتأثير المجتمعي المتميز والمشاركة المجتمعية المتميزة؛ مما يظهر التزامنا وجهودنا الجماعية الرامية نحو الخدمات المصرفية المسؤولة والتنمية المستدامة وتضمين أفضل الممارسات في فئتها.

وقد واصلنا تحقيق نتائج ملحوظة عبر قطاعاتنا المتنوعة، على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين، وصعوبة التنبؤ الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية وتغير المناخ وقضايا سلسلة التوريد، والتي ساهمت جميعها في خلق بيئة أكثر تقلباً، مما عزز التزامنا بتقديم قيمة معززة للمساهمين وتحقيق النمو المستدام.

وعلى وجه التحديد، يظل التغيير فيما يخص توقعات النمو لدولة الإمارات العربية المتحدة إيجابياً إلى حد ما مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، وسيواصل البنك الاستفادة بحكمة من فرص النمو الجيدة التي يوفرها الاقتصاد المحلي.

لذلك، يبقى بنك الفجيرة الوطني في موقع قوي للاستفادة من فرص السوق المتطورة ومن المرونة الاقتصادية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مستنداً إلى الركائز الاستراتيجية الأربع ، ومدعوماً بكفاية رأس مال قوية، وسيولة جيدة، وميزانية عمومية متنوعة. ونتطلع قدماً لمواصلة هذا الأداء المتميز بما يخدم مصالح مساهمينا.

المساهمون والتصنيف الائتماني

يضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع، وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

الجوائز والأوسمة

حصل بنك الفجيرة الوطني على خمس جوائز في حفل توزيع جوائز إنجازات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2025 وحفل جوائز التمويل المستدام العالمية لعام 2025. وتُجسد هذه الجوائز ريادة البنك في تقديم حلول مصرفية آمنة ومبتكرة عبر خدمات الهاتف المحمول، والخدمات التجارية، وخدمات الشركات .وتشمل الجوائز ما يلي:

جائزة أفضل بنك لمشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط - جوائز التمويل المستدام العالمية لعام 2025

جائزة أفضل بنك لمشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة - جوائز التمويل المستدام العالمية لعام 2025

جائزة التميز في الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة - جوائز إنجازات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025

جائزة التأثير والمشاركة المجتمعية المتميزة - جوائز إنجازات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025

جائزة مبادرة الاستدامة المتميزة - جوائز إنجازات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025

كما حصل البنك على خمس جوائز إضافية ضمن حفل توزيع جوائز تكنولوجيا الخدمات المالية والمصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2025، وتأتي هذه الجوائز لتُبرز ريادتنا في توفير حلول مصرفية آمنة ومبتكرة عبر خدمات الهاتف المحمول والخدمات التجارية وخدمات الشركات. وتشمل الجوائز ما يلي:

جائزة أفضل تطبيق للأمن السيبراني وإدارة المخاطر – دولة الإمارات العربية المتحدة

جائزة أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول - الإمارات العربية المتحدة

جائزة أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية والمالية للشركات

جائزة أفضل ابتكار في التمويل التجاري – دولة الإمارات العربية المتحدة

جائزة أفضل خدمة دفع للشركات

تعكس هذه الجوائز التزام بنك الفجيرة الوطني بالتميّز والخبرة، واستراتيجيته الرقمية التي تركز على العملاء. ويجسّد هذا التكريم رؤية البنك المتمثلة في بناء علاقات موثوقة، مدعومة بتقنيات متطورة وفهم عميق لاحتياجات العملاء.

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