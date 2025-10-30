يشهد عرضاً لأحدث الابتكارات التقنية والتجهيزات المتقدمة في عالم الملاحة الترفيهية

يحظى بمشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين الدوليين المتخصصين في القطاع البحري

دبي: تشهد إمارة دبي غداً (الجمعة) انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة من "معرض القوارب المستعملة في دبي"، والتي تُعقد في مرسى خور دبي خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025، تحت شعار "قارب لكل شخص"، ويحظى الحدث الأبرز من نوعه على مستوى المنطقة بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية من أبرز الشركات ووكلاء القوارب واليخوت، بالإضافة إلى تجار مستلزمات القوارب البحرية، ليعرضوا أكثر من 50 يختاً وقارباً بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليون درهم إماراتي.

ويعتبر المعرض منصة إقليمية رائدة تجمع بين المستثمرين وعشاق البحر والمهتمين باقتناء القوارب واليخوت، ويُعد فرصة فريدة لاكتشاف مجموعة واسعة من القوارب المستعملة التي تلبي مختلف الأذواق والميزانيات، بأسعار تنافسية وجودة عالية، حيث يركز شعار النسخة الحالية «قارب لكل شخص» على إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بالدخول إلى عالم القوارب، عبر خيارات متنوعة وميسرة تلبي كافة الاحتياجات.

أكثر من 5 آلاف زائر

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام أكثر من 5000 زائر من داخل الدولة وخارجها، ما يعكس تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بالسياحة البحرية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يأتي انعقاد المعرض في ظل النمو الذي يشهده القطاع البحري في دولة الإمارات، إذ تستحوذ الدولة على نحو %50 من إجمالي حجم سوق مراسي القوارب واليخوت في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. ويستند ذلك إلى بنية تحتية بحرية متطورة تشمل أكثر من 22 مرسى بطاقة استيعابية تتجاوز 4,190 يخت وقارب، فيما بلغت عدد الوسائل البحرية المسجلة في دبي خلال عام 2024 بحسب التقارير الصادرة عن سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نحو 7,738 وسيلة بحرية بزيادة قدرها 14.4% مقارنةً بعام 2023، ما يعكس مكانة دبي كمركز عالمي رائد للابتكار والاستدامة البحرية.

خدمات عالمية

ويقدم المعرض مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لتلبية احتياجات المشترين من مختلف أنحاء العالم، تشمل شركات التمويل والتأمين، بالإضافة إلى خدمات الصيانة وعروض قطع الغيار والمستلزمات البحرية المتطورة، ويتيح هذا التنوع للزوار إمكانية الوصول إلى كافة الحلول والموارد اللازمة لإتمام عملية شراء القوارب واليخوت بكل سهولة ويسر، ضمن منصة واحدة متكاملة، كما يشهد المعرض مشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين الدوليين الذين يوفرون دعماً متخصصاً وإرشاداً شاملاً في جميع مراحل الشراء، بدءاً من الإجراءات القانونية وتسجيل القوارب، مروراً بخدمات التأمين، وصولاً إلى التوجيه الفني، ما يضمن تجربة متميزة وسلسة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

أحدث الابتكارات

ويحتضن المعرض منطقة مخصصة للبيع بالتجزئة تعرض أحدث الابتكارات التقنية والتجهيزات المتقدمة في عالم الرياضات البحرية والملاحة الترفيهية، وتتضمن تقنيات الملاحة الذكية المتطورة، وأنظمة الدفع الكهربائية والهجينة الصديقة للبيئة، إضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات والمعدات البحرية التي تركز على الاستدامة وتقليل الأثر البيئي، حيث يساهم المعرض في تعزيز مكانة إمارة دبي كمنصة عالمية رائدة في دعم الابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة في قطاع الملاحة الترفيهية، ويعكس توجه الإمارة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الحلول البيئية التي تلبي متطلبات مستقبل القطاع البحري.

منصة استراتيجية

ويُقام المعرض تحت رعاية شركة "ديكس نت"، الشركة الرائدة في توفير خدمات الإنترنت الآمنة والبنية التحتية الرقمية المتطورة، في خطوة تعكس توجّه قطاع الملاحة الترفيهية نحو دمج التكنولوجيا والابتكار الرقمي لتعزيز تجربة الزوار وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، كما يهدف المعرض إلى تحقيق مساهمة فاعلة في تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث يتيح منصة نموذجية لعقد الصفقات واستقطاب الاستثمارات في القطاع البحري، إلى جانب دوره في تعزيز تداول القوارب المستعملة، والحد من الحاجة إلى تصنيع قوارب جديدة بما يشجع ثقافة إعادة الاستخدام.

ويستقبل المعرض زواره يوم الجمعة من الساعة 4 مساء ولغاية الـ 9 مساء ويومي السبت والأحد من الساعة 3 ظهرا حتى الساعة 9 مساء مقدماً تجربة متكاملة تجمع بين العروض المتنوعة للقوارب واليخوت المستعملة، والخدمات المتخصصة، والابتكارات التقنية الحديثة، كما يوفر المعرض فرصة فريدة لعشاق البحر والمستثمرين لاستكشاف أحدث الاتجاهات في قطاع الملاحة الترفيهية، والتواصل مع نخبة من الشركات العالمية والمحلية الرائدة، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي متقدم في صناعة القوارب واليخوت.

نبذة تعريفية عن معرض القوارب المستعملة في دبي

يُعد معرض القوارب المستعملة في دبي، أحد أبرز المعارض على مستوى الخليج في المجال البحري، وقد انطلقت أولى دوراته في عام 2011، ويُنظَّم سنويًا في مرسى خور دبي، ويعود المعرض هذا العام في نسخته الحادية عشرة تحت شعار "قارب لكل شخص"، ليواصل ترسيخ مكانته الرائدة كمنصة متميزة لعشاق البحر والمهتمين باقتناء اليخوت.

ويُنظَّم المعرض من قبل شركة «فيا مارين»، الاسم البارز في إدارة المراسي وبيع اليخوت الفاخرة في دولة الإمارات، والتي تضم في محفظتها مرسى خور دبي، ومرسى ون آند أونلي في نخلة جميرا، ومرسى جويل أوف ذا كريك، ليواصل ترسيخ مكانتها كمنصّة رائدة لعشّاق البحر ومالكي اليخوت.

ويشهد المعرض مشاركة أبرز شركات ووكلاء القوارب واليخوت العالمية وأهم تجار التجزئة لمستلزمات القوارب إلى جانب أكثر من 50 علامة تجارية رائدة، ويستعرض الحدث الذي يستقطب آلاف الزوار سنوياً، ما يزيد عن 50 يختًا وقاربًا تتراوح أطوالها بين 20 و100 قدم وأكثر، وبقيمة إجمالية تفوق 200 مليون درهم.

ويأتي المعرض في وقت يشهد فيه السوق البحري في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تنامياً ملحوظاً، حيث تعد الإمارات وجهة رئيسية لهذا القطاع باستحواذها على 50% من إجمالي حجم سوق مراسي القوارب واليخوت على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، ولا سيما في ظل ما توفره من بيئة جاذبة لعشاق اليخوت من جميع أنحاء العالم من خلال استثمارات ضخمة في تطوير المراسي الحديثة وتحديث التشريعات المتعلقة بالسياحة البحرية.

نبذة تعريفية عن فيا مارين - الجهة المنظمة

فيا مارين هي شركة إدارية متخصصة في بيع اليخوت وصيانتها، وإدارة المراسي، وتجارة التجزئة البحرية. تأسست فيا مارين في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتعد أيضا الوكيل الحصري للقوارب الفنلندية الفاخرة من علامة غرانديزا وفينماستر، بينما تشمل محفظة أعمالها في المراسي مرسى خور دبي، وجوهرة الخور، وون آند أونلي مارينا في جزيرة النخلة.

تنظم فيا مارين معرض القوارب المستعملة السنوي منذ عام ٢٠١١، والذي يجذب أكثر من ٥٠٠٠ زائر وأكثر من ٥٠ يختًا وقاربًا، ويُقام في مرسى خور دبي.

لتعزيز سمعتها كمنصة رائدة لعشاق البحر ومالكي اليخوت ، تُعد فيا مارين وجهة شاملة لكل شي يتعلق في البحر.

