الدوحة، قطر : تنطلق فعاليات النسخة الثالثة عشرة من معرض سيتي سكيب قطر يوم الأحد المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الفعالية العقارية الأبرز في قطر، بمشاركة أكثر من 15,000 من المستثمرين والمطورين وصنّاع القرار، وتستمر الفعالية لثلاثة أيام حتى يوم الثلاثاء 14 أكتوبر.

وتُعد نسخة هذا العام من سيتي سكيب قطر الأكثر ديناميكية منذ انطلاق المعرض، مع مشاركة أكثر من 70 مطوراً عقارياً رائداً، وتوقعات بإبرام صفقات تتجاوز قيمتها 400 مليون ريال قطري، ما يعكس حيوية السوق العقاري القطري ويؤكد استمراره في النمو مع دخول الربع الأخير من العام.

وتشارك شركة قطيفان للمشاريع بوصفها الراعي الماسي، حيث تحتضن جزيرة قطيفان الشمالية مشاريع عالمية المستوى من مجموعة من الشركاء المميزين، يثري كلٌ منها رؤية الجزيرة باعتبارها وجهة رائدة لتجارب أسلوب الحياة الفاخرة. وتشمل هذه المشاريع: لوهوريزون ولي فيج من تصميم إيلي صعب (لشركة دار جلوبال)، وذا غروف من تصميم زها حديد (لمجموعة جي إم جي)، ومشروع كارلتون هاوس (لشركة تعمير)، ومشروع ذا أوتلت فيليدج (لمجموعة إتش بي جي). وترسي هذه المشاريع معايير جديدة في التصميم والرفاهية، وتعزز مكانة جزيرة قطيفان الشمالية كوجهة شاطئية فاخرة في قطر.

كما تشارك شركة تطوير المربع الجديد في الفعالية بوصفها الراعي الماسي أيضاً، حيث تستعرض رؤيتها الطموحة لإنشاء وسط مدينة جديد في الرياض يجسد نموذجًا عالميًا للحياة العصرية. ويقدم المشروع تجربة فريدة في أسلوب العيش والعمل والازدهار، مستلهمًا تصميمه من التقاليد العريقة والثقافة الغنية للمملكة العربية السعودية، ومدعومًا بأحدث التقنيات. ويُلقي كارل شيبروفسكي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة تطوير المربع الجديد السعودية، كلمة بعنوان "دروس مستفادة من إنشاء وجهات فاخرة"، يستعرض خلالها رؤية الشركة حول إرساء معايير جديدة للفخامة العصرية من خلال الابتكار والأفكار الجريئة.

وتقدم مدينة الوعب، الراعي البلاتيني للفعالية، وإحدى أبرز المشاريع العقارية متعددة الاستخدامات في قطر، رؤية متميزة للحياة الحضرية المتكاملة والمستدامة. ويشارك الدكتور عبدالله المحشادي، الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب، في جلسة حوار حول "الوجهات الجديدة في قطر: من الرؤية إلى الواقع" في منتدى قطر العقاري خلال اليوم الافتتاحي.

ويضفي حضور شركة في مارين، الراعي الحصري في مجال الأنشطة البحرية، بُعداً مميزاً على الفعالية، حيث من المتوقع أن تشكل الجلسة التي تقدمها حول المعيشة الفاخرة والاستثمار على الواجهة البحرية إحدى أبرز فعاليات اليوم الأول، بما تقدمه من فرص فريدة لعشاق التجارب الشاطئية الفاخرة.

ونسلط ديوس إكس باي، الشركة المتخصصة في تسوية الأصول الرقمية والشريك الرسمي للمدفوعات الرقمية في معرض سيتي سكيب قطر 2025، الضوء على أحدث الرؤى في مجال التكنولوجيا المالية خلال منتدى قطر العقاري المدعوم من سيتي سكيب. ويُلقي الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد كروك كلمة رئيسية بعنوان "العقارات والوقت الفعلي: المدفوعات العقارية العابرة للحدود باستخدام العملات المستقرة" في اليوم الثالث، ليقدم منظوراً جديداً للمعاملات العقارية في العالم الرقمي.

ويوفر معرض سيتي سكيب قطر منصة مثالية لعقد الصفقات مع حضور جمهور عالمي متنوع من الجهات العارضة، بما يشمل أبرز المطورين والوسطاء ورواد التكنولوجيا العقارية. وتشمل قائمة أبرز شركات التطوير العقاري المشاركة كلّاً من الديار القطرية وبروة العقارية وتعمير والشركة المتحدة للتنمية، والتي تستعرض مشاريع قطر الطموحة والتقنيات الداعمة لمستقبل القطاع العقاري في قطر.

ويواصل منتدى قطر العقاري، المدعوم من سيتي سكيب، تقديم رؤى مؤثرة حول التحول الحضري وتوجهات السوق الإقليمية، تليها جلسة حوار من مبادرة "واير" والتي تتمحور حول حضور السيدات في القطاع العقاري، لاستكشاف كيفية إنشاء مساحات تتمحور حول الإنسان، والتي تساهم في إلهام المجتمعات وتعزيز ترابطها.

وتشارك لولوة آل ثاني، رئيسة قسم الهندسة المعمارية في شركة الديار القطرية، في نقاشات "واير" من خلال جلسة بعنوان "إنشاء مساحات مزدهرة للإلهام والتواصل تتمحور حول الإنسان"، والتي تستكشف كيفية وضع تصاميم تتجاوز النواحي الجمالية إلى تعزيز الإمكانات البشرية والروابط الهادفة.

كما يتيح المعرض للمستثمرين في العقارات القطرية فرصة الحصول على مشورة عملية من خبير القطاع جيفري أسيلستين من شركة نيلسون بارك العقارية، وذلك للمرة الأولى ضمن فعاليات سيتي سكيب قطر.

وتحت شعار "رسم مستقبل القطاع العقاري"، يجمع سيتي سكيب قطر 2025 بين إطلاق مشاريع بارزة، ومحتوى استثماري عملي، وحلول مبتكرة من الجيل التالي، ليمنح الحضور على مدار ثلاثة أيام وصولاً حصرياً إلى فرص استثمارية واعدة ومخزون عقاري جديد، وفرص استثمارية قصيرة الأجل، مدعوماً بالسياسات والتكنولوجيا التي ترسم ملامح جديدة للقطاع في قطر والمنطقة.

لمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة: cityscape-events.com/Qatar

لمحة حول سيتي سكيب قطر:

سيتي سكيب قطر هو المعرض العقاري الرائد في الدولة، والذي يجمع بين الطموحين والمستثمرين والمطوّرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الأفكار والخبرات حول مستقبل قطاع العقارات. ويتيح المعرض لزواره فرصة استكشاف المشاريع الحديثة والفرص الاستثمارية الجديدة ولقاء أبرز الجهات في القطاع.

لمحة حول إنفورما ثروات:

إنفورما ثروات هي شركة مختصة بإنشاء منصات تهدف إلى تمكين القطاعات والأسواق التخصصية، بما يساعدها على النمو والتواصل والابتكار. وتسعى الشركة إلى تحقيق نقلة نوعية ضمن أكثر قطاعات المنطقة ديناميكية، من خلال تنظيم الفعاليات الحية وتقديم الخدمات الرقمية والتحليلات القائمة على البيانات.

