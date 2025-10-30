شركة القلعة تستهل عام 2025 بأداء قوي في ضوء تسجيل إيرادات 37.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعةً بارتفاع إيرادات أغلب الشركات التابعة، مما أثمر عن تعويض انخفاض إيرادات الشركة المصرية للتكرير خلال نفس الفترة.

وسجلت الشركة أرباحًا تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025.

وتواصل الشركة المصرية للتكرير مسارها نحو سداد كامل ديونها الرئيسية خلال مطلع عام 2026، حيث تشهد هوامش الربحية بالشركة تحسنًا، مع توقعات تحقيق أداء قوي بحلول الربع الأخير من عام 2025.

وتقوم الشركة حاليًا بدراسة عدد من المشروعات والمبادرات الجديدة التي تستهدف تعظيم هوامش الربحية. على صعيد أبرز المستجدات؛ قامت القلعة بتحديث سجلها التجاري في 5 أكتوبر 2025 ليعكس رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك عقب عملية زيادة رأس المال المتعلقة بشراء المديونية الخارجية المستحقة على القلعة من خلال شركة (QHRI).

أبرز المستجدات خلال الفترة

سجلت الإيرادات المجمعة لشركة القلعة 37.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 دون تغيير سنوي ملحوظ، مدفوعةً بنمو إيرادات أغلب الشركات التابعة، مما ساهم في تعويض انخفاض إيرادات الشركة المصرية للتكرير خلال نفس الفترة. وارتفعت الإيرادات (بعد استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير) بمعدل سنوي 24% إلى 3.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، في حين سجلت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 4.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وهو تراجع سنوي بمعدل 46%، نتيجة انخفاض الأرباح التشغيلية بالشركة المصرية للتكرير على خلفية تراجع هامش ربح التكرير عالميًا.

سجلت الشركة صافي خسائر مجمعة 43.0 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل صافي ربح بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة تسجيل الشركة المصرية للتكرير صافي خسائر عقب تراجع هامش ربح التكرير عالميًا، إضافةً إلى تسجيل مصروفات فوائد بقيمة 492 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مرتبطة باتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة ديون البنوك المصرية الموقعة عام 2024.

تشهد هوامش الربحية بالشركة المصرية للتكرير تحسنًا، مع توقعات تحقيق أداء قوي بحلول الربع الأخير من عام 2025. هذا وتقوم الشركة حاليًا بدراسة عدد من المشروعات والمبادرات الجديدة التي تستهدف تعظيم هوامش الربحية وتنميتها .

الشركة المصرية للتكرير تواصل عملياتها بإنتاجية تتجاوز الطاقة الإنتاجية المقدّرة، غير أن هامش ربح التكرير لا يزال متأثرًا بالدورة الاقتصادية. وقد انخفضت الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير بمعدل سنوي طفيف خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة تراجع أسعار المنتجات المُكررة.

لا توجد مستحقات للشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، نظرًا لقيام الهيئة حاليًا بسداد جميع مستحقات الشركة.

قامت الشركة المصرية للتكرير بسداد 157.5 مليون دولار من ديونها الرئيسية في يونيو 2025، منها 135 مليون دولار لسداد أصل القرض و22.5 مليون دولار لسداد الفوائد والرسوم، ومن المقرر سداد الدفعة التالية في ديسمبر من العام الجاري. وعلى هذا النحو، تمضي الشركة قدمًا نحو سداد ديونها الرئيسية بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2026، أي قبل موعدها المخطط بنحو عامين تقريبًا.

واصلت الشركات التابعة للقلعة مرونتها في مواجهة التحديات، حيث نجحت في تحقيق نموًا قويًا في الإيرادات، كما سجلت معظمها صافي ربح خلال الربع الأول من عام 2025.

ساهم تعافي أداء شركة أسمنت التكامل وتحقيقها أداءً ماليًا استثنائيًا خلال الربع الأول من عام 2025، إلى جانب نمو نتائج شركتي أسيك للهندسة وأسيك للتحكم الآلي، في دعم نتائج قطاع الأسمنت خلال الفترة بشكل ملحوظ.

نجحت شركة مزارع دينا في تحقيق أداء قوي بفضل تحسن كفاءة العمليات بجميع القطاعات التابعة، فضلاً عن نمو حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان خلال نفس الفترة.

ارتفعت إيرادات شركة أسكوم خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعومةً بالأداء القوي لشركتي أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك صاحبتا الإيرادات الدولارية، إلى جانب تحسن نتائج شركة أسكوم للتعدين. ويمضي قطاع التعدين قدمًا في دعم نمو النتائج المالية المجمعة، مستفيدًا من قدرته على التصدير وتوفير بدائل للواردات.

حققت شركة "سي سي تي أو" العاملة بمجال النقل واللوجستيات نتائج قوية، وذلك على خلفية نمو إيرادات تخزين الحاويات وأنشطة تحميل وتفريغ الفحم بالشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية.

سجلت شركة طاقة عربية نموًا ملحوظًا على صعيدي الإيرادات وصافي الربح، مدفوعًا بالأداء القوي لجميع شركاتها التابعة.

تواصل القلعة التركيز على تنمية أنشطة التصدير من خلال الاستفادة من القدرات والمزايا التنافسية للتصنيع المحلي، حيث بلغت إيرادات التصدير 17.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بينما بلغت الإيرادات الدولارية من المبيعات في السوق المحلي 674.3 مليون دولار تقريبًا خلال نفس الفترة.

قامت القلعة بتحديث سجلها التجاري يوم 5 أكتوبر 2025، ليعكس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 21.1 مليار جنيه موزعين على 4.2 مليار سهم، صعودًا من 9.1 مليار جنيه، حيث يأتي ذلك في إطار عملية زيادة رأس المال المتعلقة بشراء المديونية الخارجية المستحقة من خلال شركة ( QHRI )، ومن المتوقع توزيع الأسهم الجديدة على المساهمين في عملية شراء المديونية الخارجية خلال نوفمبر 2025، بما يتماشى مع نسبة كل مساهم في عملية شراء المديونية المذكورة.

)، ومن المتوقع توزيع الأسهم الجديدة على المساهمين في عملية شراء المديونية الخارجية خلال نوفمبر 2025، بما يتماشى مع نسبة كل مساهم في عملية شراء المديونية المذكورة. سجلت القلعة خلال الربع الأول من عام 2025 مخصص فوائد بقيمة 246 مليون جنيه متعلق بجزء من الديون الرئيسية المستحقة للبنوك المصرية. ويتم إدراج الديون المستحقة لهذه البنوك المصرية في ميزانية الشركة لحين استيفاء جميع الشروط الواردة باتفاقيات التسوية، علمًا بأن هذه الديون لا تعكس فعليًا الرصيد المستحق حاليًا لهذه البنوك، بل يمثل الرصيد المستحق قبل اتفاقيات التسوية المبرمة مع تلك البنوك.

جدير بالذكر أنه عند قيام الشركة بتنفيذ خيار إعادة شراء أسهم طاقة عربية، سيتم شطب الديون المستحقة لتلك البنوك المصرية وجميع الفوائد ذات الصلة بالكامل وفقًا للشروط الواردة باتفاقيات التسوية المذكورة، كما أنه من المتوقع أن يكون سعر تنفيذ خيار الشراء أقل من قيمة الالتزامات المستحقة في تاريخ التنفيذ.

وفقًا لاتفاقية إعادة الهيكلة المبرمة خلال عام 2024 بين الشركات ذات الأغراض الخاصة التابعة للقلعة وأحد البنوك المصرية، سيتم شطب 44 مليون دولار من القروض المستحقة للبنك بالإضافة إلى جميع الفوائد ذات الصلة، والتي بلغت 247 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك شريطة السداد الكامل للمبالغ المتبقية المستحقة للبنك بحلول عام 2033.

تركز الإدارة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية، وتثق في مردودها الإيجابي:

مواصلة النمو من خلال ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة لزيادة تدفقاتها النقدية وتقليص نسبة الدين إلى التدفقات النقدية.

تقوم القلعة حاليًا بإعداد دراسات لإطلاق أربع طروحات عامة أولية خلال العامين المقبلين لشركات تابعة تتسم بالنمو القوي، بهدف تعظيم قيمة حقوق المساهمين وتعزيز المرونة المالية للمجموعة مع تيسير تقييم أسهمها.

تواصل القلعة مساعيها لخفض ديونها باعتبارها من أولوياتها الرئيسية، ومن المتوقع خفض الديون بنحو 30 مليار جنيه خلال عام 2025، حيث سيشمل ذلك سداد 300 مليون دولار من ديون الشركة المصرية للتكرير و240 مليون دولار المستحقة لشركة QHRI .

رُغم تحديات التدفقات النقدية التي تواجه المجموعة، إلا أنها شهدت تحسنًا في مستويات السيولة النقدية بشكل ملحوظ. وإضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد الأنشطة الرئيسية للقلعة المزيد من التحسن خلال الفترة القادمة، خاصة بعد تمكن الشركة المصرية للتكرير من توزيع أرباح على المساهمين بدءًا من عام 2026.

القاهرة: أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمّعة والمستقلة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. فقد سجلت الإيرادات 37.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 دون تغير سنوي ملحوظ، حيث ساهم نمو الإيرادات بمعظم الشركات التابعة في تعويض انخفاض إيرادات الشركة المصرية للتكرير خلال نفس الفترة.

بلغت الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير مقومة بالجنيه المصري 33.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، وهو تراجع سنوي طفيف بمعدل 3%، على خلفية انخفاض أسعار البيع خلال الفترة. وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 24% إلى 3.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بالأداء القوي لجميع الشركات التابعة.

وعلى صعيد الربحية، سجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، وهو تراجع سنوي بمعدل 46% نتيجة انخفاض الأرباح التشغيلية بالشركة المصرية للتكرير. كما بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بالشركة المصرية للتكرير 3.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، وهو تراجع سنوي بمعدل 53% على خلفية انخفاض هامش ربح التكرير عالميًا.

وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة بمعدل سنوي 26% إلى 902.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بالأداء القوي لمعظم الشركات التابعة. وبالتوازي، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي 85% لتسجل 484.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، بفضل الأداء القوي لشركة التكامل للأسمنت، ونمو حجم الإنتاج وتحسن أسعار الصرف الأجنبي في شركة أسيك للهندسة، إلى جانب توسع شركة أسيك للتحكم الآلي في المزيد من الأسواق الإقليمية وأنشطة قطاع الطاقة المتجددة.

وقد بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة مزارع دينا القابضة 176.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، وهو تراجع سنوي بمعدل 32%، نتيجة تراجع الربحية بقطاع الثروة الحيوانية إلى جانب ارتفاع المصروفات البيعية وتكاليف التوزيع بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة أسكوم بمعدل سنوي 32% لتصل إلى 170.0 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، بفضل ارتفاع أسعار المنتجات وانخفاض تكاليف الشحن بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، إلى جانب ارتفاع أسعار البيع وبدء مشروعًا جديدًا لاستخراج الفوسفات بشركة أسكوم للتعدين.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة "سي سي تي او" العاملة بمجال النقل واللوجستيات بمعدل سنوي 44% لتسجل 120.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، بفضل الأداء القوي للشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية على خلفية تحسن أنشطة التخزين والتحميل والتفريغ. وأخيرًا، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك بشركة طاقة عربية بمعدل سنوي 56% إلى 487.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومةً بالأداء القوي لجميع الشركات التابعة. جدير بالذكر أن نتائج شركة طاقة عربية تصنف على القوائم المالية للقلعة باعتبارها استثمار في شركة شقيقة بطريقة حساب حقوق الملكية، ولا يتم تجميع إيراداتها ضمن الإيرادات المجمعة للقلعة.

سجلت القلعة صافي خسائر مجمعة بعد خصم حقوق الأقلية 43.0 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 وذلك نتيجة تسجيل صافي خسائر بالشركة المصرية للتكرير، إضافةً إلى تسجيل مصروفات فوائد بقيمة 492 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مرتبطة باتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة الموقعة مع البنوك المصرية عام 2024. في حين سجلت القلعة صافي ربح مجمع بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، نتيجة تحقيق أرباح استثنائية بقيمة 10.0 مليار جنيه ناتجة عن بيع استثمارات وعمليات هيكلة الديون التي أتمتها القلعة خلال تلك الفترة.

من ناحية أخرى، سجلت جميع الشركات التابعة، باستثناء الشركة المصرية للتكرير وشركة مزارع دينا، صافي ربح خلال الربع الأول من عام 2025. فقد سجلت الشركة المصرية للتكرير صافي خسائر بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل صافي ربح 2.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، نتيجة تراجع هوامش ربح التكرير. في حين سجلت مجموعة أسيك القابضة صافي ربح بقيمة 695.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل صافي خسائر 481.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو القوي في الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بالإضافة إلى رد مخصص مرتبط بأحد القروض البنكية.

علاوة على ذلك، سجلت شركة مزارع دينا القابضة صافي خسائر بقيمة 8.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل صافي ربح 155.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، نتيجة انخفاض الأرباح التشغيلية على خلفية تراجع الربحية بقطاع الثروة الحيوانية إلى جانب ارتفاع المصروفات البيعية وتكاليف التوزيع بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتسجيل خسائر رأسمالية استثنائية خلال نفس الفترة. وسجلت شركة أسكوم صافي ربح بقيمة 38.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل تسجيل صافي خسائر بقيمة 25.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بفضل ارتفاع أسعار المنتجات وانخفاض تكاليف الشحن بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، إلى جانب ارتفاع أسعار البيع وبدء مشروعًا جديدًا لاستخراج الفوسفات بشركة أسكوم للتعدين.

وبلغ صافي الربح بشركة "سي سي تي او" العاملة بمجال النقل واللوجستيات 13.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل تسجيل صافي خسائر بقيمة 0.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل الأداء القوي للشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية على خلفية تحسن أنشطة التخزين والتحميل والتفريغ. أخيرًا، ارتفع صافي الربح بشركة طاقة عربية بمعدل سنوي 32% إلى 136.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بنمو صافي الربح بجميع الشركات التابعة، باستثناء شركة طاقة للبترول.

وفي هذا السياق أشاد الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، بنجاح القلعة في بدء عام 2025 بأداء قوي يعكس قدرتها الفائقة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم. فقد نجحت الشركة في الحفاظ على استقرار الإيرادات خلال الربع الأول من العام، رُغم تراجع الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير على خلفية انخفاض أسعار المنتجات وتراجع هامش ربح التكرير عالميًا، حيث يعكس ذلك نمو إيرادات جميع الشركات التابعة الأخرى. وباستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بنسبة سنوية 24% خلال الربع الأول من العام الجاري. وأكد هيكل أن أداء القلعة خلال الربع الأول من عام 2025 يعكس قدرتها على النمو وسط مختلف الصعوبات والتحديات. كما تتطلع الإدارة إلى تعظيم الاستفادة من المستجدات الاقتصادية لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال عام 2025، مدعومة باستراتيجيات النمو التي تتبناها، كما تعتزم ضخ استثمارات إضافية محدودة في الشركات التابعة للقلعة خلال الفترة المقبلة بهدف تحسين محفظة استثماراتها.

وفي إطار استراتيجية تدعيم المركز المالي للقلعة؛ تمضي الإدارة قدمًا في المسار الصحيح لإتمام تسوية وإعادة هيكلة ديون المجموعة. وقد تضمنت أبرز المستجدات في هذا الصدد؛ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 21.1 مليار جنيه موزعًا على 4.2 مليار سهم، صعودًا من 9.1 مليار جنيه. ومن المتوقع توزيع الأسهم الجديدة على المساهمين في عملية شراء المديونية الخارجية خلال نوفمبر 2025، وفق نسبة مشاركة كل مساهم.

وألمح هيكل إلى أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لحسابها بقيمتها التاريخية، وفي بعض الحالات يجري حساب تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

ومن جانبه أعرب هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، عن اعتزازه بأداء القلعة خلال الربع الأول من عام 2025 والذي جاء مدعومًا بأداء الشركة المصرية للتكرير التي تواصل تحقيق إيرادات دولارية قوية رُغم تراجعها بشكل طفيف خلال الربع الأول من عام 2025 نتيجة انخفاض أسعار المنتجات، إضافةً إلى تراجع هامش ربح التكرير عالميًا. من ناحية أخرى، واصل قطاعا الأغذية واللوجستيات تحقيق نتائج قوية على صعيد الإيرادات عبر الاستفادة من أسس النمو القوية لاستثماراتهما. وقد ساهم استمرار التعافي القوي لأداء شركة أسمنت التكامل بالسودان منذ الربع الأخير من عام 2024 في دعم نتائج قطاع الأسمنت وتحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من العام الجاري. وأخيرًا، يمضي قطاع التعدين قدمًا في دعم نمو النتائج المالية للمجموعة وتحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية، مستفيدًا من قدرته على التصدير وتوفير بدائل الاستيراد، خاصة في ظل تغيرات أسعار الصرف.

وأشاد الخازندار بالإنجازات التي أحرزتها القلعة في إطار استراتيجية تدعيم مركزها المالي عبر تسوية ديون المجموعة؛ حيث تواصل الشركة المصرية للتكرير مسيرتها نحو تسوية ديونها الرئيسية بالكامل قبل الموعد المخطط. وفي هذ الصدد، قامت الشركة بسداد 157.5 مليون دولار من ديونها الرئيسية في يونيو 2025، على أن تُستحق الدفعة القادمة في ديسمبر من نفس العام. وتؤكد القلعة التزامها المتواصل بخفض مستويات المخاطر وتعزيز مركزها المالي على المدى الطويل.

واختتم الخازندار أن أداء القلعة خلال الربع الأول من عام 2025 يعكس قدرتها على النمو القوي وسط مختلف الصعوبات والتحديات، مؤكدًا ثقته في مواصلة القلعة تعظيم الاستفادة من المستجدات الاقتصادية لتحقيق المزيد من النتائج القوية خلال الفترة القادمة على صعيد مختلف القطاعات والأسواق التي تعمل بها. كما أكد الخازندار أن نجاح المجموعة في الانتهاء من عملية زيادة رأس المال يمثل أحد أبرز الإنجازات التي حققتها المجموعة خلال الفترة، والتي من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في دعم الميزانية العمومية وتعزيز مرونتها المالية.

شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا، والمعروفة سابقًا باسم "سيتادل كابيتال، حيث تركز على إقامة المشروعات المسئولة ذات المردود الإيجابي المستدام على الاقتصادات والمجتمعات المحيطة بأعمالها، وذلك في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة، والأسمنت، والأغذية، والنقل واللوجستيات، والتعدين، والطباعة والتغليف. المزيد من المعلومات على الموقع الإليكتروني: qalaaholdings.com

