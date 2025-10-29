​​​​​​صافي الأرباح الموحدة في التسعة أشهر الأولى وصل إلى 11.8 مليار درهم بزيادة قدرها 39.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

قاعدة مشتركي المجموعة وصلت إلى 202.2 مليون مشترك عالميًّا

أبو ظبي: أعلنت مجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، اليوم، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2025؛ حيث سجَّلت المجموعة إيراداتٍ موحدة بلغت 18.6 مليار درهم، بنموٍّ نسبته 29.2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصلت قيمة الإيرادات الموحدة للأشهر التسعة الأولى من العام 2025 إلى 53.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 25.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس قوة نموذج أعمال المجموعة، وقُدرتها على البناء على النتائج القياسية التي حقَّقتها خلال النصف الأول من العام.

وحافظت "إي آند" على وَتِيرَةِ نموها المتسارعة، مدفوعة بالأداء القوي في مختلف ركائز أعمالها؛ حيث بلغ صافي الأرباح الموحدة في الربع الثالث 3.0 مليار درهم، فيما وصلت قيمة صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 11.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 39.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الثالث بنسبة 29.2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 8.4 مليار درهم مع هامش ربح قدره 45%. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، فقد بلغت قيمة الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 23.8 مليار درهم، بنمو قدره 22.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مع هامش ربح نسبته 44.4%.

وعلى صعيد قاعدة المشتركين، ارتفع إجمالي عدد مشتركي المجموعة عالميًّا خلال الربع الثالث من العام 2025 إلى 202.2 مليون مشترك، بنموٍّ قدره 14% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد المشتركين في دولة الإمارات 15.7 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 6.9% على أساس سنوي، مدفوعًا بالإقبال المتزايد على الحلول الرقمية المتقدمة وخدمات الاتصال الذكي.

أبرز النتائج المالية

الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2025 نسبة التغيير التسعة أشهر الأولى 2024 التسعة أشهر الأولى 2025 نسبة التغيير الإيرادات الموحدة 14.4 مليار درهم 18.6 مليار درهم 29.2% 42.7 مليار درهم 53.5 مليار درهم 25.3% صافي الأرباح الموحدة 3.0 مليار درهم 3.0 مليار درهم 0.8% 8.5 مليار درهم 11.8 مليار درهم 39.7% الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.5 مليار درهم 8.4 مليار درهم 29.2% 19.4 مليار درهم 23.8 مليار درهم 22.3% رِبْحِيَّة السهم 0.34 درهمًا 0.34 درهمًا 0.8% 0.97 درهمًا 1.36 درهمًا 39.7% إجمالي عدد مشتركي المجموعة 177.3 مليون مشترك 202.2 مليون مشترك 14.0% 177.3 مليون مشترك 202.2 مليون مشترك 14.0% عدد مشتركي "إي آند الإمارات" 14.7 مليون مشترك 15.7 مليون مشترك 6.9% 14.7 مليون مشترك 15.7 مليون مشترك 6.9%

شهد الربع الثالث من عام 2025 أداءً تشغيليًّا متميزًا في مختلف ركائز المجموعة، تَخَلَّلَه إبرامُ شراكات استراتيجية نوعية، وتحقيق إنجازات بارزة في السوق محليا وعالميًّا، مما عزَّز مكانة "إي آند" بصفتها مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة، ورسَّخ أسسها القوية في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وقد واصلت المجموعة هذا الزخم من خلال مشاركتها الفاعلة في معرض جيتكس جلوبال 2025؛ حيث كشفت عن ابتكارات جديدة تعكس عمق استراتيجيتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية والاتصال الذكي، مؤكدة التزامها بتسريع التحول الرقمي على المستويَيْن المحلي والعالمي.

بهذه المناسبة، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": «يأتي الأداء القوي الذي حقَّقناه خلال الربع الثالث امتداداً للنتائج القياسية التي سجَّلناها في النصف الأول من هذا العام؛ حيث سجلت الإيرادات الموحدة نموًّا بنسبة 29.2% لتصل إلى 18.6مليار درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الثالث بنسبة 29.2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 8.4 مليار درهم، مع هامش ربح قدره 45.0%، مما يجسِّد نجاح استراتيجيتنا التحوُّلية نحو أن نصبح مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة وفاعلة تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتمكين الأفراد وتعزيز التقدم الرقمي في المجتمعات التي نخدمها».

وأضاف دويدار: «تُواصل ركائز الأعمال تحقيقَ نموٍّ قوي، وذلك بالتوازي مع استثمارنا في الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإبرام شراكات وتحالفات إقليمية ودولية جديدة. ويأتي ذلك ثمرة لتبنِّي استراتيجية مدروسة تهدف إلى بناء مزايا تنافسية طويلة الأمد، عبر تطوير الكفاءات والقدرات التي ترفع سقف النمو وتعزِّز المرونة والكفاءة، فضلًا عن خلقها لقيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا على حدٍّ سواء. وتؤكد نتائج الربع الثالث مجدَّدًا دور "إي آند" باعتبارها محركًا للنمو على المستويَيْن الوطني والإقليمي، من خلال تعزيز ريادة دولة الإمارات في المجال الرقمي؛ فمن إطلاق أول شبكة للجيل الخامس المتقدمة (5.5G) في المنطقة إلى تمكين الكفاءات الإماراتية الشابة، عزَّزْنا قُدرتنا التنافسية ومساهمتنا في بناء الاقتصاد المعرفي لدولة الإمارات، كما وسَّعنا نطاق الاتصال الإقليمي والبنية التحتية الذكية من خلال تطوير قدراتنا في الحلول السحابية السيادية ومختلف مجالات الذكاء الاصطناعي».

واختتم بقوله: «مع اقتراب "إي آند" من الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسها، نتطلع إلى المرحلة التالية من مسيرتنا بنَهْجٍ واضح وطموح قوي؛ حيث سيكون تركيزنا مُنْصَبًّا على تطوير التقنيات الحديثة والمبتكرة التي تُحدث فرقًا وتعود بالنفع على الجميع. فمن خلال دورنا المحوري بصفتنا أحد الممكِّنين الأساسيين للتحول الرقمي في دولة الإمارات، نؤكد التزامنا بقيادة التغيير الإيجابي، من خلال تقديم التكنولوجيا الموثوقة والمتوافقة مع مبادئ السيادة المحلية. ونحن على ثقة بأن هذا النَّهْج سيواصل توجيه مسيرة "إي آند" نحو تحقيق المزيد من النجاحات في عام اليوبيل الذهبي وما بعده».

أبرز الإنجازات التشغيلية

مجموعة "إي آند"

واصلت مجموعة "إي آند" ترسيخ مكانتها بصفتها محركًا رئيسيًّا للابتكار والتحول الرقمي على مستوى العالم، خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث انعكست جهود "إي آند" على قيمة علامتها التجارية؛ إذ حصلت على تصنيف "العلامة التجارية الأعلى قيمة في الإمارات لعام 2025"، بقيمة بلغت 8.9 مليار دولار أمريكي، بحسب تصنيف "Kantar BrandZ" لعام 2025، مما يؤكد الثقة المتزايدة في قدراتها وريادتها.

وضمن رؤيتها الطموحة لتوسيع نطاق الاتصال عبر القارات، أبرمت "إي آند" شراكة استراتيجية مع مجموعة (4iG)، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والبنية التحتية في المجر ومنطقة البلقان الغربية. تهدف هذه الشراكة إلى استكشاف فرص التعاون في مشروعات الشبكات البحرية والبرية، ومراكز البيانات الضخمة وممرات الربط الإقليمية التي تصل بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

وفي شراكة مع أمازون ويب سيرفيسز، أطلقت "إي آند" برنامجًا وطنيًّا لتدريب 30 ألف شخص على مهارات الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية عبر أكاديمية "إي آند"، وذلك بهدف سد فجوة المهارات الرقمية في المنطقة، ودعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأطلقت المجموعة برنامج "مسرِّع الشركات الناشئة للأمن السيبراني"، بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز وكراود سترايك ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات؛ بهدف دعم أكثر من 500 شركة ناشئة إماراتية، وتسريع نموها في مجال الأمن السيبراني، مما يعزِّز منظومة الابتكار الوطني، ويكرِّس مكانة الإمارات باعتبارها مركزًا إقليميًّا للأمن الرقمي.

كما وسَّعت المجموعة شراكتها مع إريكسون في مجال الاستدامة لدعم مبادرات كفاءة الطاقة، وتحسين اقتصاديات التشغيل عبر شبكاتها. وفي خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، أطلقت "إي آند" أول هاكاثون للاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع عدد من مشغّلي الاتصالات الإقليميين؛ بهدف تسريع التحول نحو شبكات أكثر استدامة وكفاءة في استهلاك الطاقة، وتقليل النفايات الإلكترونية، وتعزيز الابتكار في البنية التحتية الرقمية.

وخلال الربع الثالث من هذا العام، وسَّعت المجموعة التزامَها تجاه الكفاءات الإماراتية من خلال برنامج "Excelerate&"، الذي اختتم دورته الأولى بتجربة تدريبية متقدمة في المقر الرئيسي لشركة إريكسون في السويد، إلى جانب برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي، الذي أتاح 100 وظيفة جديدة للمواطنين الإماراتيين في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزام "إي آند" ببناء اقتصاد معرفي مستدام.

"إي آند الإمارات"

رسَّخت "إي آند الإمارات" مكانتها باعتبارها قوة دافعة في مشهد الاتصالات والتقنيات الرقمية، خلال الربع الثالث من عام 2025، عبر سلسلة من الإنجازات النوعية التي جمعت بين الريادة التكنولوجية، والابتكار المؤسسي، والشراكات الاستراتيجية والوطنية؛ إذ أطلقت "إي آند الإمارات" أول شبكة متقدمة للجيل الخامس في المنطقة (5.5G)، لتضع معيارًا عالميًّا جديدًا في السرعة والموثوقية والذكاء والاستدامة.

وشهد الربع الثالث التشغيلَ التجاري لتقنية (RedCap) على شبكة الجيل الخامس المتقدمة الخاصة بشركة "إي آند الإمارات"، في أول تطبيق مباشر للتقنية في الدولة، مما وسَّع نطاق الجيل الخامس ليشمل الاتصال الذكي منخفض الاستهلاك في مجالات إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية. كما أصبحت "إي آند الإمارات" أول شركة اتصالات في مجلس التعاون الخليجي تطبِّق تقنية (Dual-Band 64T64R MetaAAU)، مما عزَّز من أداء الشبكة وكفاءتها في استهلاك الطاقة. كما أطلقت "إي آند الإمارات" حل "المراقبة كخدمة"، الذي يمنح الشركات مرونة عالية وبيانات فورية عبر البنية التحتية الحيوية.

وتقديرًا لجهودها في المجالات الرقمية، حصلت الشركة على ثلاث شهادات CAMARA مرموقة ضمن مبادرة GSMA Open Gateway، تأكيدًا لريادتها في ابتكار واجهات برمجة التطبيقات وقابلية التشغيل البيني.

وواصلت "إي آند الإمارات" دعمها للأولويات الرقمية الوطنية عبر العديد من الشراكات الاستراتيجية المؤثرة، ومن أبرزها شراكتها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم أكثر من 7000 شركة صغيرة ومتوسطة حاصلة على شهادة القيمة المحلية المضافة ضمن استراتيجية الإمارات الصناعية.

كما تعاونت مع سُلْطَة مدينة دبي الطبية لتعزيز البنية التحتية للصحة الرقمية، وتطوير خدمات الطب عن بُعد، وتعاونت أيضًا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتوفير خدمة "واي فاي" مجانية في جميع حافلات النقل بين المدن، مما يعكس التزامَها بتحسين جودة الحياة الرقمية.

في الوقت نفسه، وسَّعت منصة "بسمات"، التابعة لشركة "إي آند الإمارات"، شبكةَ شركائها عبر اتفاق تكامل مع برنامج "ضيف الاتحاد"، مما أتاح للعملاء تبادل نقاط الولاء بسلاسة بين البرنامجين، في خطوة تعزِّز تجربة المستخدم وتربط بين منظومات الخدمات الذكية.

وخلال مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، أَجْرَت "إي آند الإمارات" أول تجربة اتصال عبر تقنية الجيل السادس (6G) بترددات التيراهيرتز في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، محقِّقة سرعات نقل بيانات غير مسبوقة. كما قادت الشركة جهود تأسيس «مركز الإمارات للابتكار في تقنيات الجيل السادس»، وأول مختبرات وطنية موحَّدة لشبكات الجيلَيْن الخامس والسادس في الدولة، بالشراكة مع جامعتي خليفة وزايد، مما يرسِّخ مكانة دولة الإمارات بصفتها مساهمًا رئيسيًّا في تطوير معايير الجيل السادس عالميًّا.

وفي إطار دعم قطاع الأعمال، وقَّعت "إي آند الإمارات" اتفاقية مع شركة إريكسون لتحديث شبكة الجيل الخامس الأساسية (5G Core)، كما أسَّست مركزًا للتميز في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة إنتل، وأطلقت خدمة "MissionOn"، وهي منصة وطنية آمنة للاتصال الصوتي والمرئي الفوري مخصصة لفِرَق الخطوط الأمامية. وأعلنت الشركة أيضًا عن شراكات استراتيجية مع هواوي ونوكيا لتطوير شبكات تعتمد على الذكاء الاصطناعي الطرفي.

كما وقَّعت "إي آند الإمارات" اتفاقيةً مع هيئة مطار الشارقة الدولي؛ لتقديم شريحة مجانية للزوار القادمين إلى مطار الشارقة عند وصولهم، في مبادرة تهدف إلى تعزيز تجربة السفر وتطوير الخدمات الرقمية في الإمارة.

"إي آند لايف"

واصلت "إي آند لايف" تحقيق نموٍّ قوي في الربع الثالث من عام 2025، مسجِّلة إنجازات نوعية في مجالات التكنولوجيا المالية والترفيه وأنماط الحياة الرقمية، مدفوعةً بالابتكار والتحول القائم على الذكاء الاصطناعي.

في قطاع التكنولوجيا المالية، حافظت "إي آند موني" على مسار نموها القوي، مؤكدةً مكانتها باعتبارها أول تطبيق مالي مرخَّص في دولة الإمارات. فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات بمعدل 3.2 ضعفًا على أساس سنوي، مع إصدار أكثر من 1.46 مليون بطاقة. كما نَمَت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية بمعدل 3.1 ضعفًا سنويًّا، مما يعكس التوسُّع المتزايد في استخدام خدمات التحويل الدولي. ومن أبرز المحطات خلال هذه الفترة إطلاق حلول الرواتب الخاصة بفئة العمالة المساعدة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافةً إلى توقيع اتفاقية تصبح "إي آند موني" من خلالها أول محفظة رقمية في دولة الإمارات مرتبطة بخدمة "PayPal"، في خطوة جديدة نحو تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات الرقمية للمستخدمين.

في قطاع الترفيه، واصلت منصَّة "ستارز أون"، التابعة لـ "إي ڤيجن" والمتخصصة في محتوى الفيديو حسب الطلب المدعوم بالإعلانات، تحقيقَ نموٍّ قوي؛ حيث تجاوَز عدد مستخدميها النشطين شهريًّا 750 ألف مستخدم، بنموٍّ قدره 65% على أساس سنوي. كما أطلقت المنصة صيغًا إعلانية تفاعلية جديدة بالتعاون مع "إنفيوز"، المركزَ التفاعلي في "إي آند لايف" والمتخصص في البيانات الدقيقة. كما ساهمت المنصة في تعزيز تفاعل المعلِنين عبر الإعلانات ومقاطع الفيديو الديناميكية. في الوقت نفسه، عزَّزت منصة "ستارزبلاي" مكانتها باعتبارها الوجهة المفضّلة للمحتوى الرياضي، وذلك من خلال تجديد حقوق البث الحصرية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي (Serie A) لمدة ثلاث سنوات إضافية، وتحقيق زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في العائدات الإعلانية خلال بث كأس آسيا للكريكيت.

أما في مجال أنماط الحياة الرقمية، فقد سجَّلت شركة "كريم تكنولوجيز" أداءً قويًّا عبر مختلف قطاعاتها؛ حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات بنسبة 87%، وارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات لكل مستخدم بنسبة 43% مقارنةً بالعام الماضي. وساهم أعضاء برنامج "كريم بلس" بما يزيد عن 55% من إجمالي قيمة المعاملات، مما يعكس ارتفاع مستوى التفاعل والولاء لدى المستخدمين، ويؤكد نجاح نموذج المنظومة الرقمية المتكاملة التي تقودها "إي آند لايف".

"إي آند إنتربرايز"

في قطاع حلول الشركات، واصلت شركة "إي آند إنتربرايز" ترسيخ مكانتها باعتبارها شريكًا استراتيجيًّا للتحول الرقمي، عبر توسُّع جغرافي مدروس ونمو تقني متسارع، شمل الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مدفوعًا بتبنِّي حلول الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني.

فقد وقَّعت الشركة، خلال الربع الثالث من عام 2025، اتفاقيةً استراتيجية بارزة مع مكتب تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في جمهورية صربيا، تهدف إلى مضاعفة قدرة مراكز البيانات ثلاث مرات لتصل إلى 40 ميغاواط، مما يعزِّز مكانة صربيا كمركز إقليمي للحوسبة السحابية السيادية والخدمات الرقمية. كما أطلقت منصة سيادية للاستدلال بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركتي ديل وإنتل؛ لتمكين تشغيل الذكاء الاصطناعي عالي الأداء داخل الدولة، وفق أعلى معايير الأمان ومتطلبات استضافة البيانات محليًّا.

وفي إطار تعزيز منظومة الأعمال، عَقَدَت "إي آند إنتربرايز" شراكةً مع "سيلز فورس" لإعادة صياغة تجارب العملاء في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب ذلك، حققت "إي آند إنتربرايز" تقدمًا ملموسًا في تنفيذ عدة مشروعات رئيسية للتحول الرقمي في مجالات الحوسبة السحابية والرعاية الصحية والخدمات المالية والتقنيات الغامرة. فقد أعلنت الشركة عن خطط لإطلاق الجيل الجديد من منصة «ون كلاود» السحابية ذات السيادة التامة في دولة الإمارات، والمعزَّزة بتقنية Oracle Alloy، التي توفِّر أكثر من 200 خدمة من خدمات البنية التحتية السحابية من أوراكل (OCI) للمؤسسات والجهات التي تتطلب استضافة بياناتها محليًّا.

وفي قطاع الرعاية الصحية، أكمل مركز سالم الذكي، المزود الرائد لخدمات الفحص الطبي المتطورة في دبي، الانتقالَ الكامل إلى نظام أرشفة الصور والاتصالات عبر السحابة من خلال "إي آند إنتربرايز"، وهي خطوة مهمة أَرْسَتْ معيارًا جديدًا للكفاءة وتجربة المريض.

وفي قطاع الخدمات المالية، تعاوَن مركز الابتكار المالي مع شركة "هايفن"، إحدى شركات "إي آند إنتربرايز"، لتجربة الضمانات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات، فيما عقدت شركة "أي سكور" في مصر شراكةً مع "إي آند إنتربرايز" لإطلاق منصة تقييم ائتماني مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أسهمت في تحديث منظومة البيانات المالية الوطنية.

ومع دخول الربع الأخير من العام، عرضت "إي آند إنتربرايز" تجاربها في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2025، وذلك عبر إطلاق «منصة الذكاء الاصطناعي السيادي الوكيلي»، بالتعاون مع "إنتل" و"ديل" و"أمازون ويب سيرفيسز"، وهي منصة توفِّر بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، تمكِّن الحكومات والمؤسسات من نشر وكلاء ذكاء اصطناعي بأمان في البيئات الهجينة والمحلية. كما أطلقت الشركة بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز «منصة الذكاء الاصطناعي الوكيلي لدعم الشركات»؛ وذلك بهدف توفير الموظفين الرقميين ومساعدي الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الأعمال.

كما كشفت "إي آند إنتربرايز"، عن منصة «النماذج اللغوية الصغيرة المدمجة» بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز وإنتل، وتهدف إلى تسريع تبنِّي الذكاء الاصطناعي المسؤول عبر مختلف قطاعات الأعمال. وتوفِّر هذه المنصة مسارًا عمليًّا وفَعَّالًا من حيث التكلفة لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة الإقليمية، كما تدعم حالات استخدام في مجالات خدمة العملاء، وأتمتة عمليات المحتوى، ودعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

في قطاع السياحة والفعاليات، أطلقت شركة "ميرال"، بالتعاون مع "إي آند إنتربرايز"، مشروعَ عالم "جزيرة ياس الافتراضي"، وهو منصة رقمية رائدة تُعيد تعريف الطريقة التي يختبر بها منظمو الفعاليات العالميون تخطيط الأحداث وتنظيمها في أبو ظبي، عبر تجربة غامرة ومتكاملة.

وحصلت شركة "هيلب أيه جي"، ذراع الأمن السيبراني في "إي آند إنتربرايز"، على تصنيف "مساهم رئيسي" في خدمات حَوْكَمَة وإدارة المخاطر والامتثال ضمن تقرير IDC MarketScape لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. وفي التقرير ذاته، صُنِّفَت "إي آند إنتربرايز" باعتبارها شركة رائدة في خدمات تكامل أنظمة إنترنت الأشياء؛ تقديرًا لريادتها في تطوير حلول متكاملة تعزِّز التحول الرقمي المؤسسي. كما حصلت الشركة على تصنيف "شركة رائدة" في تقرير IDC MarketScape لعام 2025 لدول مجلس التعاون الخليجي، ضمن فئة خدمات الذكاء الاصطناعي الاحترافية، مما يؤكِّد مكانتها بصفتها شريكًا موثوقًا في تمكين المؤسسات من تبنِّي حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار في المنطقة.

"إي آند إنترناشونال"

حافظت "إي آند إنترناشونال" على مسارها التصاعدي عبر أسواقها العالمية، مدفوعةً باستراتيجيات التوسُّع المدروس، وتحسين محفظة أعمالها، مما يعزِّز حضورها باعتبارها مجموعة اتصالات عالمية ذات تأثير مُتَنَامٍ في مختلف القارات.

ففي باكستان، وافقت لجنة المنافسة الباكستانية على استحواذ مجموعة "PTCL" على شركة "تيلينور باكستان"، لتبقى الموافقة النهائية مرهونة بالموافقات التنظيمية، وهي خطوة تُعَدُّ تحوُّلًا مِحوريًّا نحو إنشاء ثاني أكبر مشغِّل اتصالات في البلاد، بإجمالي قاعدة مشتركين تتجاوز 42 مليون مستخدم.

وعزَّزت مجموعة "PTCL" قدراتها المؤسسية، خلال الربع الثالث، عبر تطوير شراكتها مع "تيراداتا" لتطوير مستودع بياناتها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، كما أطلقت تعاونًا جديدًا مع "Aik"، أول منصة مصرفية رقمية إسلامية في باكستان، بالاعتماد على سحابة PTCL الذكية. كما حافظت خدمة "PTCL Flash Fiber" على مكانتها باعتبارها أكبر شبكة ألياف ضوئية موصولة إلى المنازل في باكستان، مع أكثر من 768 ألف مشترك، مع مواصلة توسُّعها في المدن الرئيسية. وفي الوقت ذاته، احتفلت "Onic"، أول شركة اتصالات رقمية في باكستان، بالذكرى الثانية لتأسيسها بتحقيق نمو قياسي في أعداد المستخدمين، مؤكدة نجاح نموذج الاتصالات الرقمية.

وفي المغرب، حصلت اتصالات المغرب على ترخيص تشغيل شبكة الجيل الخامس، إلى جانب 120 ميغاهرتز إضافية من الطيف الترددي لتغطية شاملة على مستوى المملكة، وذلك تمهيدًا للإطلاق التجاري للخدمة.

وواصلت مجموعة "إي آند PPF تيليكوم" جهودها لتوحيد خدمات شركتي "يتيل صربيا" و"صربيا برودباند" تحت مظلة واحدة للتلفزيون والمحتوى، فيما حصلت "O2" سلوفاكيا على 13 طيفًا تردديًّا، مما يضمن ريادتها الشبكية حتى عام 2048.

وحافظت "يتيل المجر" على تصنيفها كأسرع شبكة هاتف محمول في الدولة، كما أطلقت مبادرة التجارة البيئية بالتعاون مع شركة "ريجوي" لإعادة شراء الأجهزة.

وفي بلغاريا، أطلقت "يتيل" أول خدمة تفعيل للشريحة الإلكترونية (eSIM) المدفوعة مسبقًا في المنطقة، إلى جانب خدمة استبدال أجهزة الأعمال بالتعاون مع "SWIPE"، وواصلت مسيرة التحول الرقمي عبر تمكين العملاء من تسجيل وتفعيل شرائح eSIM مباشرةً عبر تطبيق "يتيل". كما تمَّ تكريمها بلقب أفضل جهة توظيف في قطاع الاتصالات للعام 2025.

وفي مصر، نجحت "إي آند مصر" في إعادة إطلاق محفظتها الرقمية تحت اسم "إي آند موني – مصر"، المعروفة سابقًا باسم "e& cash"، والتي تخدم الآن أكثر من 10 ملايين مستخدم بخدمات ادِّخار وتأمين جديدة. كما وقَّعت "إي آند مصر" شراكةً استراتيجية مع شركة "ماونتن فيو للتطوير العقاري" لتطوير بنية تحتية ذكية للمدن تُراعي احتياجات الحاضر والمستقبل، وتضمن أن تكون المدن الذكية مُتَمَحْوِرَةً حول الإنسان عبر الدمج بين الذكاء والوعي البشري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وفي المملكة العربية السعودية، حصدت شركة موبايلي جائزتين من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، وحافظت على تصنيفها الائتماني AA في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من مؤشر (MSCI ESG)، كما تعاونت مع إريكسون لتحسين اتصال الشبكات خلال موسم الحج 2025، في خطوة تعكس التزامها بخدمة الزُّوَّار، وتعزيز البنية التحتية الوطنية.

وفي أفغانستان، قدَّمت "اتصالات أفغانستان" دعمًا إنسانيًّا ولوجستيًّا للعائلات العائدة، شمل توزيع أكثر من 17 طنًّا من المساعدات الغذائية، وترقية أبراج شبكة الجيل الرابع، وإنشاء نقاط خدمة جديدة عند المعابر الحدودية؛ لتعزيز الاتصال ودعم المجتمعات المحلية.

