دبي، الإمارات العربية المتحدة - وسيتم تفعيل هذه الشراكة من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التي تشمل إبراز العلامة التجارية، وصناعة المحتوى القصصي، والتجارب التفاعلية طوال الموسم، على أن تظهر الجونة بشكل بارز على ملابس التدريب الخاصة بالفريق الأول للرجال وأفراد الجهاز الفني.

وتُعد الجونة، المدينة الساحلية الراقية التي طورتها شركة أوراسكوم للتنمية في مصر، واحدة من أبرز وجهات البحر الأحمر في منطقة الشرق الأوسط، وتحظى باعتراف دولي لما توفره من مرافق عالمية المستوى ودعم مستمر للرياضة الاحترافية. وعلى مدار أكثر من 35 عاماً، تطورت الجونة لتصبح مجتمعاً دولياً متكاملاً يعمل على مدار العام ويضم أكثر من 50 جنسية مختلفة، يشكل البريطانيون نسبة ملحوظة منها. وبفضل موقعها الاستراتيجي وهويتها المتميزة، تُعد الجونة بوابة مثالية إلى البحر الأحمر وبوابة لاستكشاف مختلف أنحاء مصر.

وتعكس هذه الشراكة توافق رؤية أستون فيلا مع وجهة تشتهر بالابتكار وجودة الحياة، كما تسهم في توسيع الحضور الدولي للجونة وتعزيز مكانتها على الساحة الرياضية العالمية.

وقال نادي أستون فيلا:

“يسعدنا أن نرحب بالجونة البحر الأحمر كشريك رسمي للنادي. تجمع هذه الشراكة بين علامتين تشتركان في الالتزام بالأداء العالي والطموح والنمو الدولي. ويجعل الموقع الفريد للجونة كوجهة ساحلية راقية ومركز رياضي عالمي منها شريكاً مثالياً لأستون فيلا في إطار توسعنا العالمي المستمر."

ومن جانبها، قالت الجونة البحر الأحمر:

“تم تصميم الجونة منذ البداية كمدينة تقوم على الاستدامة وطول الأمد، حيث يشكل المجتمع والأداء والرفاهية أسس الحياة اليومية. وتعكس شراكتنا مع نادي أستون فيلا إيماناً مشتركاً بأهمية التفكير بعيد المدى، والهوية القوية، ودور الرياضة في ربط الشعوب والثقافات، وخلق منصات حقيقية للتواصل الدولي الهادف داخل الملعب وخارجه."

وقد صُممت الجونة لتكون مدينة صالحة للعيش الدائم، وتبعد 30 دقيقة فقط عن مطار الغردقة الدولي، الذي يربطه رحلات طيران مباشرة لا تتجاوز خمس ساعات مع المملكة المتحدة وأهم المدن الأوروبية. كما يدعم مناخها الدافئ على مدار العام ومنظومتها الرياضية المتكاملة أسلوب حياة يرتكز على الصحة والرفاهية والأداء العالي وروح المجتمع.

