وصلت الأرباح بعد الضرائب في النصف الأول إلى 2.9 مليار درهم، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 13.2%

ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات في النصف الأول إلى 9.2 مليار درهم بزيادة 61.3% على أساس سنوي

ارتفعت الأرباح بعد الضرائب في الربع الثاني 2025 إلى 2.4 مليار درهم بزيادة 25.8% مقارنة بالربع الثاني من 2024

وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم على المساهمين في أكتوبر 2025 للنصف الأول 2025.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات قدرها 14.6 مليار درهم، وإجمالي أرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بلغت 7.0 مليار درهم، وأرباحًا تشغيلية بقيمة 3.7 مليار درهم، وصافي أرباح بقيمة 2.9 مليار درهم، وتدفقات نقدية من العمليات بلغت 9.2 مليار درهم.

تصريح

قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة مستلهمين رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهاتهم ودعمهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ومواصلة دورنا المحوري في دعم التطور الكبير الذي تشهده دبي."

وأضاف معالي الطاير: "نفخر بتحقيقنا لأقوى نتائج مالية فصلية ونصف سنوية في تاريخ الهيئة، ما يعكس ارتفاع الطلب والتزامنا في التنفيذ، وبالتميز التشغيلي. وبلغت الإيرادات في النصف الأول من عام 2025 14.6 مليار درهم، والأرباح قبل الاستقطاعات 7.0 مليار درهم وصافي الأرباح 2.9 مليار درهم، بما يمثل زيادة بـ 6.9%و 5.3% و 13.2% على التوالي. وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات إلى 9.2 مليار درهم بزيادة 61.3% على أساس سنوي. كما أقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم للنصف الأول من عام 2025، تُوزع في أكتوبر 2025. وحتى اليوم استثمرنا ما يزيد عن 230 مليار درهم في البنية التحتية المتطورة. وتُظهر نتائجنا مرونة نموذج عملنا والقدرة على تحقيق عوائد قوية مع تعزيز التنمية المستدامة في دبي. وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع تحقيق قيمة مضافة مستمرة للمعنيين لدينا ، مدعومة بالنمو الاقتصادي في دبي، ونموذج أعمالنا القوي ونتائجنا التشغيلية الرائدة في القطاع التي تتصدر المركز الأول على مستوى العالم."

ملخص الأداء المالي :

قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي أداءً مالياً وتشغيلياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025 المنتهي في 30 يونيو. وارتفعت الإيرادات بنسبة 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 14.6 مليار درهم، مدفوعة بالنمو المستمر في الطلب على الكهرباء والمياه، إلى جانب التوسع المطرد في خدمات تبريد المناطق من خلال "إمباور". وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 5.3% لتصل إلى 7.0 مليارات درهم، مدعومة بتحسين الكفاءة التشغيلية والرقابة الفعّالة على التكاليف في القطاعات الأساسية، مما يعكس قوة الربحية الأساسية للمجموعة. ونمت الأرباح الصافية خلال الفترة بنسبة 13.2% لتصل إلى 2.90 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي، وتراجع في صافي تكاليف التمويل بنسبة 15.45% مقارنة بنفس الفترة للعام السابق.

وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية خلال الفترة 4.6 مليار درهم، شاملةً الاستثمار في القدرة الانتاجية وشبكات النقل والبنية التحتية لتبريد المناطق.

وتتوقع الهيئة تحقيق مساهمة أقوى في الإيرادات والأرباح، في النصف الثاني من العام، بما يتماشى مع النمط الفصلي لأعمالنا. وتواصل المجموعة تركيزها على تحقيق نمو طويل الأجل من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، وتحلية المياه، بما يتماشى مع رؤية دبي للاقتصاد الأخضر.

وتواصل الهيئة إظهار مرونتها المالية وتميزها التشغيلي، وسعيها الدؤوب لتحقيق قيمة مضافة لجميع المعنيين.

ملخص الأداء التشغيلي

في الربع الثاني من عام 2025، ارتفع إجمالي إنتاج الطاقة لدى الهيئة، بما في ذلك الطاقة من مشاريع المنتج المستقل للطاقة (IPPs)، إلى مستوى قياسي بلغ 16.9 تيراوات ساعة، بزيادة قدرها 10.88% مقارنة بـ15.3 تيراوات ساعة تم تسجيلها في الربع الثاني من عام 2024. وقامت الهيئة بإنتاج 3.30 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال هذا الربع، وهو ما يمثل 19.46% من إجمالي الطاقة المنتجة في الربع الثاني من عام 2025. وتؤكد الهيئة التزامها باستخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على مزيج مستدام من مصادر التوليد لتلبية الطلب المتزايد باستمرار.

كما أنتجت الهيئة 2.18 تيراوات ساعة من محطة حصيان لإنتاج الطاقة، و11.46 تيراوات ساعة من محطات الإنتاج الأخرى خلال الربع الثاني من عام 2025.

وسجلت الهيئة زيادة بنسبة 2.95% في الطلب الذروي على الطاقة مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، ليصل إلى 10.545 جيجاوات. وبلغ المعدل الحراري الإجمالي الفعلي (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) 7,693 وحدة حرارية بريطانية/كيلووات ساعة، وهو ما يمثل تحسناً ملحوظاً بنسبة 7.01% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتبرز هذه الإنجازات مجتمعة التزام الهيئة الراسخ بالتميز التشغيلي في ظل الطلب القوي على خدماتها.

كما ارتفع إجمالي إنتاج المياه المحلاة خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 9.55% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 40.78 مليار جالون. وبلغت ذروة الطلب اليومي على المياه المحلاة 475 مليون جالون، بزيادة قدرها 5.87% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبنهاية الربع الثاني من عام 2025، بلغ عدد حسابات المتعاملين 1,292,487 حساباً ، ما يمثل زيادة بنسبة 4.81% في عدد حسابات المتعاملين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أبرز الإنجازات الفصلية

خلال الربع الثاني، تم تشغيل محطتين بجهد 132 كيلوفولت و483 محطة بجهد 11 كيلوفولت. ووصلت إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 17.979 جيجاوات، منها 3.860 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة 495 مليون جالون يوميًا.

وتخطط الهيئة بحلول نهاية عام 2030، للوصول إلى قدرة إنتاج كهرباء إجمالية تبلغ 22 جيجاوات، منها 7.5 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة ، بما يمثل 34%، وقدرة إنتاج مياه محلاة يومية تبلغ 735 مليون جالون، منها 308 مليون جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي المعتمدة على الطاقة المتجددة.

إجراءات مؤسسية: توزيعات الأرباح، وسياسة توزيع الأرباح

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر. وبتاريخ 10 إبريل 2025، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 3 إبريل 2025. ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2025 في 17 أكتوبر 2025 حيث حصلت الهيئة على الموافقات اللازمة.

نبذة عن هيئة كهرباء ومياه دبي:

تم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وتم إدراجها في سوق دبي المالي في شهر إبريل 2022. وساهمت إنجازات الهيئة في جذب المستثمرين وتحقيق النجاح التاريخي لإدراج أسهم الشركة، حيث بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 85 مليار دولار أمريكي وفاقت طلبات الاكتتاب الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة. وتعمل الهيئة على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين في جميع أنحاء الإمارة. وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي نسبة 56% في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة. وتمتلك إمباور وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة دبي. وينضوي تحت مظلة المجموعة عددٌ من الشركات التابعة ومنها شركة إنتاج وتوزيع المياه المعبأة "ماي دبي"، وشركة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة والمختصة بتقديم الحلول الرقمية للشركات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، المختصة بتطوير ونشر حلول تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.dewa.gov.ae

إخلاء مسؤولية بشأن المعلومات الاستشرافية

يحتوي هذا البيان الصحفي على عبارات استشرافية تتعلق بعمليات هيئة كهرباء ومياه دبي وتستند إلى التوقعات والتقديرات وتوقعات الإدارة حول قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى ذات الصلة التي تعمل فيها الهيئة. لذلك فإن كلمات أو عبارات مثل "تتوقع"، "تعتزم"، "تخطط"، "تهدف"، "تستشرف"، "تنوي"، "تعتقد"، "تسعى"، "تقدر"، "تحدد موعد"، "قد"، "يمكن، "ينبغي"، "سوف"، "الميزانيات"، "التوقعات"، "الاتجاهات"، "التوجيه"، "التركيز"، "في الموعد المحدد"، "على المسار الصحيح"، "محدد"، "الأهداف"، "الغايات" "الاستراتيجيات"، و"الفرص" وغير ذلك من كلمات وعبارات مماثلة تهدف إلى تحديد مثل هذه المعلومات الاستشرافية. ولا يمكن اعتبار هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي حيث تخضع للمخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى، والعديد منها خارج نطاق تحكم الشركة ويصعب التنبؤ بها. لذلك، قد تختلف النتائج الفعلية عما تم التعبير عنه أو توقعه في هذه البيانات الاستشرافية. ولا يجب على القارئ أن يعتمد على هذه البيانات الاستشرافية اعتماداً غير مبرر، والتي لا تتحدث إلا بتاريخ البيان الصحفي. ما لم يكن ذلك مطلوبًا قانونيًا، لا تتعهد هيئة كهرباء ومياه دبي بأي التزام بتحديث أي بيانات استشرافية بشكل علني، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

